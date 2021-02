Parlons solidarité ! La coopération internationale à l'écoute des Canadien.ne.s

SHERBROOKE, QC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'orienter ses actions de formation, de sensibilisation et d'engagement, le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) s'allie avec le Carrefour de solidarité internationale, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Comité de Solidarité/Trois-Rivières pour mener une vaste enquête sur les intérêts des Canadien.ne.s envers la solidarité et le développement international.

Dans le cadre de cette démarche, ces organismes de coopération internationale sont à la recherche de centaines de Canadien.ne.s ayant vécu une expérience ou démontrant de l'intérêt pour la coopération volontaire et la solidarité internationale. Les participant.e.s doivent être âgé.e.s de 18 ans et plus et résider dans les provinces du Québec, de l'Ontario ou des Maritimes.

L'objectif de l'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du Programme de coopération volontaire du CECI, est de mieux cerner les intérêts des Canadien.ne.s afin de leur offrir des opportunités d'apprentissage, de développement et de renforcement des capacités et d'engagement adaptées.

Les informations recueillies permettront notamment aux quatre organisations de mettre sur pied un répertoire de partenaires canadiens intéressés à participer à la mobilisation citoyenne dans des activités en appui aux efforts du Canada en matière de développement international.

« L'idée est de permettre aux Canadien.ne.s de jouer un rôle d'agent.e de changement et de participer à la construction d'un monde plus égalitaire, juste, inclusif, durable et solidaire. Nous souhaitons accompagner les ex-volontaires, coopérant.e.s, stagiaires internationaux et citoyenn.e.s intéressé.e.s par les questions de solidarité et de développement international dans cette démarche d'engagement. Et cela passe par une meilleure compréhension de leurs besoins et de leurs aspirations », soutient la porte-parole du CECI, Audrey Cadillon.

Le sondage sera disponible en ligne à compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au dimanche 28 février 2021 (23h59) : https://fr.surveymonkey.com/r/parlons_solidarite .

À propos du Programme de coopération volontaire

Bénéficiant de l'appui financier du gouvernement du Canada, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada, le Programme de coopération volontaire du CECI (Centre d'étude et de coopération internationale) vise à développer le sens de la citoyenneté mondiale des Canadien.ne.s. Sa stratégie d'engagement du public repose sur trois pôles d'action : la sensibilisation, la formation et la mobilisation.

À propos des organisations partenaires

Trois organismes régionaux de coopération internationale ayant une expertise en éducation à la citoyenneté mondiale, le Carrefour de solidarité internationale, le Centre de solidarité internationale Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, ont développé au fil des dernières années des stratégies collaboratives efficaces leur permettant de couvrir géographiquement une part importante de la province.

Liens connexes :

https://www.csisher.com/

https://www.centresolidarite.ca/

https://www.ceci.ca/fr

http://www.cs3r.org/

SOURCE Centre d'études et de coopération internationale (CECI)

Renseignements: Marika Vachon-Plante, Agente de communication et de financement, Carrefour de solidarité internationale, [email protected], Cell. : 581 985-7830 ; Sophie Diotte, Conseillère en communication et éducation, Centre de solidarité internationale Saguenay-Lac-Saint-Jean, [email protected], Cell. : 418 973-1802 ; Sarah Bourdages, Chargée de projets, Comité de Solidarité/Trois-Rivières, [email protected], Tél. : 819 374-9881 ; Tarik Marc, Chargé de liaison en engagement du public et formation, Centre d'étude et de coopération internationale, [email protected], Tél. : 514 560-0346

Liens connexes

http://www.ceci.ca/fr