Parlons Éducation : L'Outaouais ajoute sa couleur au portrait national de l''éducation

.GATINEAU, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - À l'heure où le ministre Drainville annonce sa réforme en éducation, le forum citoyen Parlons éducation se poursuit à Gatineau où une cinquantaine de personnes de tous les horizons se sont réunies la fin de semaine dernière pour discuter des enjeux de notre système d'éducation.

Annoncés bien avant que le ministre Drainville ne songe à un retour en politique, les forums populaires Parlons éducation ont débuté leurs travaux en mars dernier afin de répondre à l'appel urgent pour de nouveaux états généraux en éducation. Devant l'inaction du gouvernement Legault, quatre organisations -- Debout pour l'école !, École ensemble, Mouvement pour une école moderne et ouverte et Je protège mon école publique --, soutenues par une cinquantaine de partenaires, ont lancé la tenue de ces forums qui s'arrêtaient à Gatineau les 5 et 6 mai dernier. Une cinquantaine de personnes provenant de partout en Outaouais ont profité de cette occasion pour échanger sur les enjeux et les défis de notre système d'éducation.

Les discussions ont été marquées par la participation de divers intervenantes et intervenants du monde de l'éducation, de parents et de plusieurs personnes retraitées qui s'impliquent activement dans leur communauté et qui ont à cœur la formation et l'émancipation de nos jeunes. « Il est particulièrement décevant de voir M. Drainville proposer une réforme de sa propre initiative, sans prendre la peine de venir rencontrer les participants aux forums qui se sont tenus partout en province. » a soutenu Charles-Antoine Bachand, membre du comité local du forum de Gatineau. « Il faudra analyser sa réforme en profondeur, mais on dirait bien, qu'elle ne s'attaque à aucun des enjeux identifiés par les participants au forum de ce weekend. C'est à se demander à quels problèmes M. Drainville cherchait à s'attaquer. » a-t-il poursuivi.

La société québécoise est entrée dans une ère de grands changements sociaux et environnementaux qui ne vont qu'en s'accélérant. Pour Line Raymond, porte-parole du forum de Gatineau, « Il est urgent de s'assurer, dans ce monde en rapide évolution, que l'école soit inclusive et équitable pour tous. Des participants étaient là pour témoigner des difficultés que vivent des personnes vulnérables ou marginalisées qui, faute de ressources, se retrouvent souvent dans des impasses scolaires. »

Pour plusieurs participants présents, les problèmes sont complexes et la détérioration des conditions de travail des personnels scolaires rend leurs tâches impossibles. Une animatrice du forum soulignait justement la détresse des enseignants. Plusieurs témoignages très émouvants ont été entendus pendant le forum à propos d'enseignants ayant à cœur leur profession, mais se sentant impuissants devant la lourdeur de la tâche et l'incompréhension ressentie quant à leur réalité. C'est effectivement ce constat qui a émergé des nombreux témoignages dans toutes les salles de discussion : la situation est alarmante. L'éducation semble être considérée comme un poste budgétaire à gérer, alors que pour les personnes présentes au forum, elle devrait plutôt relever d'un projet de société.

« La population sait que ça ne va pas bien en santé. Les listes d'attente sont longues, le personnel soignant épuisé quitte la profession, les gens n'ont pas de médecin. C'est pareil en éducation. La différence, c'est qu'on n'y meurt pas, mais il y a tellement de jeunes qui malheureusement s'éteignent », a soutenu une enseignante en fin de carrière qui voit dans cet exercice démocratique que sont les forums une lueur d'espoir pour que les cris soient enfin entendus et que les choses changent.

Il n'en demeure pas moins que, malgré ce triste état de situation, plusieurs pistes de solutions et propositions sont nées des discussions.

Le compte-rendu des réflexions et des moyens d'action proposés en Outaouais s'ajoutera à ceux des autres forums répartis dans 18 autres villes du Québec. Une synthèse des réflexions en sera tirée et publiée avant la fin de l'année. Il y a fort à parier que les quatre organisations coordonnant les forums verront ensuite à continuer de faire avancer les solutions faisant consensus pour que l'école québécoise forme une relève compétente, épanouie, créative, responsable et engagée, qui saura trouver les solutions aux problèmes d'aujourd'hui et de demain.

