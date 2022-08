Parler de surdose pourrait sauver une vie !

MONTRÉAL, le 4 août 2022 /CNW/ - Alors que s'achevait cette semaine la 24ème conférence internationale sur le sida à Montréal, l'Association québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues (AQPSUD) et Moms stop the harm invitent toute la population à prendre part à l'opération Illumination dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation aux surdoses qui aura lieu le 31 août prochain.

Au Québec, une personne par jour meurt de surdose. Cette crise de santé publique touche une variété de personnes et frappe dans toutes les régions, peu importe le milieu. Elle s'attaque à des personnes qui consomment sur une base régulière ou occasionnelle, ou encore qui ont reçu une prescription.

Aujourd'hui, pratiquement tout le monde connait de près ou de loin une personne qui a fait une surdose. C'est un deuil lourd à porter pour les proches qui vivent leur peine dans l'isolement en raison de la criminalisation des personnes qui consomment des drogues –d'autant plus lourd pour les partenaires de consommation qui sont souvent exclu.es des cérémonies funéraires en raison de la stigmatisation entourant les membres de notre communauté. Nous ne voulons plus pleurer nos amies, nos enfants, nos amours et notre famille en silence. Tweet this

Selon Chantal Montmorency coordonnatrice de L'AQPSUD « Aujourd'hui, pratiquement tout le monde connait de près ou de loin une personne qui a fait une surdose. C'est un deuil lourd à porter pour les proches qui vivent leur peine dans l'isolement en raison de la criminalisation des personnes qui consomment des drogues -d'autant plus lourd pour les partenaires de consommation qui sont souvent exclu.es des cérémonies funéraires en raison de la stigmatisation entourant les membres de notre communauté. Nous ne voulons plus pleurer nos amies, nos enfants, nos amours et notre famille en silence. »

L'une des façons les plus spectaculaires d'honorer les personnes qui nous ont quittés est d'éclairer les bâtiments et places publiques en violet. Cette année, nous pouvons déjà compter sur la participation d'une ribambelle de groupes communautaires aux quatre coins de la province : de Rouyn-Noranda à Sherbrooke, en passant par Québec et Saint-Jérôme, des lumières mauves s'allumeront en signe de solidarité. La ville de Fermont, la Grande Roue de Montréal, la Tour du Stade olympique et le Quartier des spectacles se joignent aussi au mouvement.

Si votre organisation ou entreprise souhaite prendre part à l'opération illumination le 31 août prochain , ou encore, si vous souhaitez participer sur une base individuelle, c'est possible ! Ce geste représenterait un puissant message de soutien aux familles québécoises touchées par une surdose et nous aiderait à mettre fin à la stigmatisation entourant l'utilisation de drogues.

Pour plus d'information sur l'opération Illumination : https://aqpsud.org/wp-content/uploads/2022/06/OperationIlluminationAQPSUDFinal.pdf

SOURCE Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD)

Renseignements: Sophie Sénécal, Chargée de l'opération Illumination, AQPSUD, 438-378-9436, [email protected]