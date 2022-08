Les temps changent : 89 % des parents interrogés discutent de finance avec leurs enfants de moins de 16 ans

TORONTO, le 16 août 2022 /CNW/ - Il n'a pas toujours été facile pour les parents et les enfants d'avoir cette fameuse discussion à propos de l'argent. Les choses commencent à changer face à cette implacable réalité qu'est l'argent, autrefois considéré comme un sujet de conversation tabou pour les enfants, selon un nouveau sondage* des Services financiers PCMD mené peu avant la rentrée scolaire. Les familles parlent davantage de l'importance de faire un budget et des finances avec leurs enfants à un âge beaucoup plus jeune qu'avant. Trois répondants sur cinq (60 %) âgés de 18 à 24 ans (« jeunes ») affirment avoir appris les bases de la finance avant l'âge de 16 ans, comparativement à seulement la moitié (48 %) des répondants âgés de 40 ans et plus (« parents »).

Parler argent semble plus normal au sein des familles, neuf parents sur dix (89 %) ayant déclaré avoir commencé à discuter de finances et des bases de la gestion de l'argent avec leurs enfants au moment où ceux-ci ont atteint l'âge 16 ans. Le sondage s'est également penché sur le degré de confort des gens en ce qui a trait aux bases de la gestion financière, comme comment faire un budget et économiser. Près de neuf parents sur dix (87 %) estiment donner le bon exemple en matière de finances à leurs enfants, et trois quarts des jeunes (77 %) ont déclaré que les habitudes de leurs parents ont influencé positivement leur façon de gérer leur argent aujourd'hui.

« Les familles nous disent qu'elles sont ouvertes à parler argent avec leurs enfants à un âge beaucoup plus jeune que les générations précédentes, pour les aider à planifier plus intelligemment pour l'avenir », explique Carola Corti, vice-présidente principale et directrice générale, Mode de paiement pour les Services financiers PCMD. « L'équipe des Services financiers PCMD comprend l'importance d'acquérir de saines habitudes financières tôt et, pour aider les familles, nous avons abaissé à 16 ans l'âge minimum requis pour ouvrir un compte PC ArgentMC sans frais mensuels. Les produits des Services financiers PCMD sont une excellente façon de recevoir des récompenses et d'en avoir plus pour son argent à l'occasion de la rentrée. »

Un paradigme en évolution : éduquer tôt

La moitié des parents (47 %) interrogés affirment qu'ils étaient âgés de 16 ans ou plus lorsqu'ils ont été exposés à des notions financières de base.

Tant les parents (63 %) que les jeunes (68 %) interrogés disent avoir probablement tout d'abord entendu parler de finances de la part de leurs parents ou de leur tuteur.

Les jeunes (35 %) sont beaucoup plus susceptibles que leurs parents (28 %) de trouver des renseignements pertinents sur les finances par l'entremise de sites Web.

« Parler de finances est de plus en plus facile, car les jeunes consultent les nombreux outils et conseils à leur disposition. Les jeunes d'aujourd'hui ont accès à plus d'informations que n'importe quelle autre génération », déclare Jackie Porter, conseillère financière. « La rentrée est un moment idéal pour les parents souhaitant aider leurs enfants à avoir une meilleure compréhension de l'argent alors qu'ils entament un nouveau chapitre de leur vie. »

Développer de solides habitudes en matière d'argent chez les jeunes :

Les trois quarts des jeunes interrogés (77 %) disent que les habitudes de leurs parents en matière d'argent ont eu une influence positive sur la façon dont ils gèrent leur argent aujourd'hui.

Fait intéressant, selon le sondage, les jeunes (85 %) se sentent beaucoup plus confiants que leurs parents (77 %) quant à leur capacité à économiser.

La grande majorité des jeunes (85 %) disent qu'ils sont à l'aise de parler de finances avec leurs parents ou tuteurs.

« C'est formidable de voir les familles avoir ces conversations et prendre ensemble des décisions importantes et éclairées », dit Jackie. « Il est essentiel d'avoir les bonnes conversations sur la façon d'économiser et d'établir un budget. Nous devons enseigner aux enfants comment surveiller ce qui entre dans leur compte et ce qui en sort. Le compte PC ArgentMC vous aide à en avoir plus pour votre argent en plus de vous récompenser en échange. C'est la carte idéale pour aider les familles à passer à travers la rentrée et à bien budgéter pour l'épicerie, l'essence et autres articles essentiels. »

Se préparer pour la nouvelle année scolaire peut s'avérer difficile financièrement, surtout en raison de la hausse du coût des dépenses quotidiennes. Chaque année, les élèves ont une nouvelle occasion d'apprendre, comme comprendre comment budgéter en ouvrant un compte courant ou apprendre à faire le suivi de leurs dépenses. Les étudiants méritent des options bancaires qui les récompensent et les aident à gérer leur argent tout en le maximisant.

Les Services financiers PCMD offrent des outils et des produits intelligents en ligne pour aider les familles, notamment :

La Mastercard le Choix du Président , une carte de crédit qui vous permet d'accumuler des points PC Optimum pour chaque achat partout où vous magasinez.

, une carte de crédit qui vous permet d'accumuler des points PC Optimum pour chaque achat partout où vous magasinez. Le compte PC Argent MC , un compte courant sans frais mensuels qui vous permet d'accumuler des points PC Optimum MC partout où vous magasinez. Maintenant accessible aux jeunes de 16 ans et plus.

, un compte courant sans frais mensuels qui vous permet d'accumuler des points PC Optimum partout où vous magasinez. Maintenant accessible aux jeunes de 16 ans et plus. L' application des Services financiers PC MD , une appli mobile qui vous permet de voir le détail des transactions effectuées par l'entremise des Services financiers PC MD où que vous soyez, répertorie vos dépenses par catégorie ou par période et vous donne accès à vos offres hebdomadaires PC Optimum MC et à votre solde de points.

, une appli mobile qui vous permet de voir le détail des transactions effectuées par l'entremise des Services financiers PC où que vous soyez, répertorie vos dépenses par catégorie ou par période et vous donne accès à vos offres hebdomadaires PC Optimum et à votre solde de points. Le blogue des Services financiers PCMD, qui contient des articles de nature financière, portant notamment sur comment maximiser vos récompenses avec le compte PC ArgentMC et des conseils sur la façon de réduire l'impact de l'inflation sur vos finances.

* À propos du sondage

Ces données sont tirées d'un sondage mené par l'équipe des Services financiers PCMD du 22 au 25 juillet 2022 auprès de 1 025 Canadiens qui sont membres du Forum Angus Reid en ligne. De ces personnes, 670 étaient des parents d'enfants âgés de 16 à 24 ans et 355 étaient des jeunes âgés de 18 à 24 ans. L'échantillon du sondage est représentatif du poids des différentes régions. Le sondage a été effectué en anglais et en français.

La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est exact à +/- 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens avaient été interrogés. Tous les sondages et échantillons peuvent être assujettis à d'autres formes d'erreur, notamment des erreurs de couverture et de mesure.

À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinions en ligne la plus reconnue et respectée au Canada. Elle est composée de résidents engagés partout au pays qui répondent à des sondages sur des questions d'actualité qui importent à tous les Canadiens.

À propos des Services financiers le Choix du Président

Les Services financiers le Choix du PrésidentMD offrent une valeur sans précédent aux clients, simplifiant ainsi les produits financiers pour aider les Canadiens à « Vivre bien, vivre pleinementMD ». Grâce à la carte MastercardMD le Choix du PrésidentMD et au compte PC ArgentMC, les clients évitent les frais bancaires et ont accumulé plus d'un milliard de dollars en points PC OptimumMC échangeables contre des cosmétiques, de l'épicerie, de l'essence, des vêtements et autres produits. L'entreprise s'engage à être l'un des employeurs les plus diversifiés et les plus inclusifs au Canada, ce qu'elle a à cœur de refléter dans sa main-d'œuvre et sa culture.

Fondés en 1998, les Services financiers le Choix du PrésidentMD font partie de Les Compagnies Loblaw Limitée. Pour plus d'information, visitez le site pcfinancial.ca/fr/.

