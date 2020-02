Parkour3 reconnu par CIO Review comme l'un des 20 partenaires Hubspot les plus prometteurs

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le magazine CIO Review est un magazine numérique spécialisé dans la technologie et l'informatique qui partage aux entreprises les dernières solutions les plus innovantes et les services numériques les plus récents d'entreprises performantes.

Comme chaque année, CIO Review s'efforce d'analyser des centaines d'organisations aux solutions numériques et d'identifier « les meilleures » dans une variété de domaines importants pour les entreprises technologiques. Cette année, CIO Review a sélectionné les 20 organisations les plus prometteuses, partenaires de la solution numérique Hubspot. Parkour3 est fier de compter parmi les partenaires Hubspot les plus prometteurs et d'être l'unique partenaire sélectionné au Canada.

« Nos services aident les entreprises à exploiter l'information marketing et leur permettent de réduire le délai de mise sur le marché de leurs produits. »

Mathieu Bélanger, président de Parkour3

Combler l'écart entre la stratégie et l'exécution

Dans un monde idéal, les organisations élaboreraient une stratégie de marketing à long terme, la mettraient méthodiquement en œuvre, puis s'appuieraient sur un plan d'action solide. Cependant, dans la réalité, les technologies évoluent, les réglementations changent, le comportement des clients se diversifie, les variables macroéconomiques fluctuent et les concurrents déjouent les plans les mieux conçus. Ainsi, pour exécuter une stratégie conformément aux caprices du marché, les entreprises doivent recueillir de manière proactive des processus décisionnels fondés sur de la donnée et élaborer de nouveaux plans afin de réduire l'écart entre la stratégie et l'exécution. Mais comment ces entreprises peuvent-elles mettre en œuvre une stratégie tout en conservant la souplesse nécessaire pour encaisser les coups? Maîtrisant ce même processus, Parkour3 s'efforce de combler cet écart, en dynamisant la stratégie de transformation numérique d'une entreprise et en exploitant pleinement la solution HubSpot pour obtenir un délai de mise sur le marché plus rapide. Mathieu Bélanger, président de Parkour3 déclare : « Nos services aident les entreprises à exploiter l'information marketing et leur permettent de réduire le délai de mise sur le marché de leurs produits sur le Web. »

Parkour3 est une agence partenaire certifiée HubSpot de niveau Or, et ses experts détiennent plus de cinquante certifications individuelles dans les domaines de la programmation, du marketing, de la conception et de l'analyse. L'entreprise est déjà en voie d'obtenir la certification HubSpot de niveau Platine d'ici la fin de son exercice financier, en mai 2020. Parkour3 envisage de développer des applications pour le marché HubSpot dans un proche avenir afin d'aider les entreprises à surmonter les obstacles reliés à la migration des données lors du passage d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) ou marketing à un autre.

La liste du top 20 : https://hubspot.cioreview.com/vendors/top-hubspot-marketing-agency-partners.html

L'article à propos de Parkour3 sur CIO Review : https://hubspot.cioreview.com/vendor/2020/parkour3

À propos de Parkour3

La mission de Parkour3 est d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de leurs stratégies numériques en mettant à profit les technologies et en automatisant leur processus de marketing et de vente afin de générer de la croissance. L'offre de bout en bout s'étend de la stratégie à l'exploitation. Les trois principaux secteurs d'activités comprennent le développement de sites Web et le développement numérique, l'automatisation du marketing et les campagnes de marketing numérique.

SOURCE Parkour3

Renseignements: Mathieu Bélanger, Président, Parkour3, 514-861-3332 poste 23, [email protected]

Liens connexes

parkour3.com