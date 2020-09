Parkour3 devient le premier partenaire Canadien à obtenir la certification HubSpot Advanced CMS Implementation

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Parkour3 a annoncé qu'il figurait sur la liste des partenaires certifiés pour la certification HubSpot Advanced CMS Implementation. HubSpot, une plateforme de croissance de premier plan, utilise cette certification avancée pour reconnaître et vérifier les membres de la communauté des partenaires de solutions qui se spécialisent dans les migrations de CMS très complexes, les intégrations de logiciels et le développement de sites web personnalisés. Il est ainsi plus facile pour les clients de se mettre en relation avec le bon partenaire HubSpot.

Parkour3 est une agence d'experts en marketing et en production numérique basée à Montréal (Canada). Depuis 2002, la société développe des sites web complexes et accompagne au quotidien ses clients dans l'élaboration de leurs stratégies numériques. La plateforme HubSpot est une suite logicielle permettant aux clients de se développer plus rapidement en toute simplicité et avec un haut niveau d'autonomie. En travaillant avec la plateforme HubSpot, Parkour3 offre un encadrement et un soutien complet à ses clients afin qu'ils tirent le meilleur profit de la plateforme logicielle.

"Alors que de plus en plus d'entreprises se positionnent en ligne, il devient de plus en plus important pour elles de disposer d'un site web à la fois visuellement attrayant et facile à gérer", a déclaré Katie Ng-Mak, Vice-présidente de la stratégie et des opérations de partenariat mondial chez HubSpot. "Nos partenaires sont idéalement positionnés pour aider les clients à réaliser certains de ces projets de sites web particulièrement complexes. Je suis ravie que Parkour3 fasse partie du groupe exclusif de partenaires certifiés pour la certification HubSpot Advanced CMS Implementation qui aideront les clients dans leur croissance".

HubSpot offre une variété d'options de certification dédiées aux partenaires via HubSpot Academy , y compris la certification des partenaires de solutions (Solutions Partner Certification).

Grâce à la certification Advanced CMS Implementation, les partenaires qui excellent dans un ensemble particulier de services sont en mesure de se différencier et de se distinguer pour toucher les clients qui recherchent des services précis. Cela apporte une tranquillité d'esprit aux clients et davantage de possibilités aux partenaires.

"Nous sommes très fiers d'être le premier partenaire HubSpot au Canada à recevoir cet honneur. Le Hub CMS nous permet de tenir la promesse de rendre nos clients aussi indépendants que possible avec le plus haut niveau d'autonomie possible. Nous souhaitons que nos clients travaillent avec des sites web à la fois rapides, efficaces et facilement modifiables", a déclaré Mathieu Bélanger, CEO de Parkour3.

Pour en savoir plus sur les services de Parkour3 : Parkour3.com

À propos de Parkour3 :

Parkour3 a comme mission d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de leurs stratégies numériques en mettant à profit les technologies et en automatisant leur processus de marketing et de vente afin de générer de la croissance. Son offre de bout en bout s'étend de la stratégie à l'exploitation. Ses trois principaux secteurs d'activités comprennent le développement de sites Web et le développement numérique, l'automatisation du marketing et les campagnes de marketing.

