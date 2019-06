Parkinson Canada fait preuve d'excellence grâce à l'obtention continue de l'agrément décerné par Imagine Canada

TORONTO, le 20 juin 2019 /CNW/ - C'est avec joie que Parkinson Canada annonce que l'organisme est accrédité depuis 2013 en vertu du Programme de normes d'Imagine Canada pour avoir témoigné de son excellence dans cinq domaines d'activités .

« Parkinson Canada est fier de l'obtention continue de l'agrément à titre de l'un des 240 organismes en règle du Programme de normes d'Imagine Canada, affirme Joyce Gordon, directrice générale de Parkinson Canada. Nous avons une énorme dette de reconnaissance envers nos donateurs et partisans. Grâce aux donateurs, notre engagement envers l'excellence est possible. »

Les organismes qui participent au programme ont accès à une gamme de ressources à toutes les étapes du processus, comme à des outils d'auto-évaluation, à des confrères et conseillers bénévoles d'organismes agréés et à des ressources en ligne pour améliorer les pratiques. L'évaluation des politiques et des pratiques par les pairs examinateurs ainsi que la rétroaction constructive contribuent à rehausser la responsabilisation, la transparence et les pratiques des organismes de bienfaisance et sans but lucratif du Canada - voir la liste complète des organismes accrédités. Les organismes accrédités affichent le sceau de confiance.

« Ce n'est pas un mince exploit pour un organisme d'obtenir l'agrément du Programme de normes. Il s'agit d'un processus rigoureux évalué par les pairs qui vise à renforcer la confiance des Canadiens envers le secteur des organismes de bienfaisance, affirme Bruce MacDonald, président et directeur général d'Imagine Canada. Les organismes ayant obtenu l'agrément à ce jour reflètent un large éventail en matière de taille, de portée et de situation géographique. Chacun prend très au sérieux les questions liées à la gouvernance, à la responsabilité et à la transparence. Nous sommes fiers de les compter parmi nous. »

Parkinson Canada représente plus de 100 000 personnes vivant avec la maladie de Parkinson et ses troubles connexes au Canada. Parkinson Canada veut que les Canadiens sachent que grâce à la générosité des donateurs, ils peuvent avoir accès à des outils et à des ressources pour les aider à gérer leur vie avec la maladie de Parkinson. Écrivez à info@parkinson.ca ou appelez au 1 800 565-3000 pour en savoir plus et pour demander du matériel.

À propos de Parkinson Canada

Parkinson Canada est le principal porte-parole des Canadiens atteints de la maladie de Parkinson. Du diagnostic à la découverte, Parkinson Canada offre des services d'éducation et de soutien aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, à leurs familles ainsi qu'aux équipes de soins, et ce, en ligne, par téléphone et en personne. Depuis 1965, Parkinson Canada défend les intérêts de ceux qui évoluent dans ce milieu auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le Programme de recherche de Parkinson Canada finance la recherche axée sur la découverte pour approfondir nos connaissances de la maladie de Parkinson, de ses troubles connexes et de l'incidence de ces troubles sur la société. Les chercheurs et les cliniciens se concentrent sur de meilleurs traitements tout en espérant un jour éradiquer la maladie. Parkinson Canada est l'un des partenaires fondateurs du Réseau Parkinson Canadien Ouvert. Depuis 1981, Parkinson Canada a investi près de 29 millions de dollars dans 552 travaux de recherche partout au Canada. Parkinson Canada est un organisme agréé par Imagine Canada. Communiquez avec Parkinson Canada : www.parkinson.ca Twitter : @ParkinsonCanada | Facebook : facebook.com/ParkinsonCanada

Renseignements: Media : Anne Marie Gabriel, C.A.E., Parkinson Canada, 1 800 565-3000, poste 3396, annemarie.gabriel@parkinson.ca

