Park Place Technologies renforce sa vision par un accord inédit avec Entuity, fournisseur de logiciels d'analyse de réseaux

Cette acquisition renforce l'engagement de Park Place à appuyer les besoins de ses clients internationaux en leur offrant la visibilité totale du réseau ainsi que le contrôle de tous les actifs par le biais d'un seul panneau de verre

CLEVELAND, 6 août 2019 /CNW/ - Park Place Technologies a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir Entuity, une entreprise internationale de logiciels de contrôle de performance des réseaux possédant des bureaux à Boston et à Londres. Cet accord marque chez Park Place la première acquisition en dehors de la catégorie de maintenance par un tiers.

Park Place Technologies est le chef de file mondial en matière de maintenance de tiers pour centres de données, et cette acquisition deviendra un élément-clé de son modèle de service multifournisseur. Suite à l'acquisition, Park Place se démarquera en tant que seul fournisseur international de logiciels multifournisseur offrant la surveillance de clients, la maintenance automatisée, les services d'un centre d'exploitation réseau, la gestion d'événements, l'analyse de causes probables et de données TI par le biais d'un seul panneau de verre.

Depuis plus de 20 ans, Entuity fait porter ses efforts sur la surveillance du rendement des réseaux afin d'assurer un service ininterrompu. Entuity fournit les services analytiques nécessaires pour maintenir le rendement des réseaux et permettre de repérer les problèmes avant qu'ils n'affectent les services commerciaux. Entuity est le complément parfait de Park Place Technologies car les deux entreprises sont axées sur le service à la clientèle, sont profondément engagées envers leurs employés et réservent un sens du détail des plus pointilleux dans le but de maximiser le temps de disponibilité à la clientèle.

« Cette acquisition représente une étape importante pour Park Place Technologies alors que nous accueillons Entuity au sein de notre famille, un fournisseur de logiciels de contrôle de performance de réseaux à l'excellente réputation, » déclare Chris Adams, président et chef de la direction de Park Place Technologies. « Une fois qu'Entuity sera intégrée au sein de notre programme de contrôle primé ParkViewMC, nous serons en mesure d'offrir une meilleure visibilité des réseaux et de meilleurs services de centre d'exploitation réseau, dans le but de maximiser le temps consacré à notre base de clientèle mondiale. »

« Il est emballant de constater la façon dont ce partenariat apportera des avantages mutuels pour les deux entreprises et leurs clients à travers le monde, » déclare Stephen Woodard, président et PDG d'Entuity. « Les capacités d'Entuity en matière de détection automatique et d'inventaire, de topologie en direct, de gestion d'événements et d'analyse de causes probables permettront de renforcer les innovations existantes de Park Place ainsi que ses solutions en tête de l'industrie telles que ParkViewMC. »

ParkViewMC est un service de surveillance sécuritaire qui permet d'identifier de façon proactive les défaillances des composantes et les causes probables par le biais d'un seul panneau de verre. ParkViewMC offre un service automatisé aux clients avec plans à court terme, afin de dépasser le cadre du matériel informatique et d'approfondir l'aspect logiciel de façon à inclure les systèmes d'exploitation et les serveurs virtuels. Les capacités d'Entuity en matière de contrôle de performance des réseaux permettent de renforcer cette vision.

Par cet accord, Park Place Technologies en est à sa 12e acquisition depuis 2016, la deuxième en 2019, après MCSA Group Limited, établi au Royaume-Uni, acquis en avril. En 2018, la société a repris, entre autres, CMG-Nicsa, basée en Amérique latine, Axentel Technologies de Singapour et Solid Systems CAD Services (SSCS) établie à Houston. Globalement, ces acquisitions permettent à Park Place Technologies de mieux s'implanter à l'échelle mondiale et reflètent son engagement permanent à répondre aux besoins grandissants de sa base de clientèle mondiale.

À propos de Park Place Technologies

Park Place Technologies, fondée en 1991, offre une solution de rechange après-garantie au stockage, aux serveurs et au matériel de maintenance pour les centres de données. Grâce à un accès 24 heures par jour, 7 jours par semaine à un centre de contact international, au soutien fourni par les ingénieurs les plus avancés de l'industrie et une vaste gamme de services primés en tête de l'industrie tels que ParkViewMC, Park Place Technologies habilitent ses clients à améliorer leur vitesse d'exploitation et à optimiser le temps de disponibilité. Avec plus de 16 000 clients, y compris le service pour tout l'équipement OEM de premier niveau, Park Place Technologies offre ses services à 55 000 centres de données dans plus de 140 pays.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.parkplacetechnologies.com.

