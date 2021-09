Son offre de soutien comprend la disposition des actifs informatiques, la réinstallation de centres de données, des services IMAC, et des services d'exploration et de renforcement des effectifs.

CLEVELAND, 21 septembre 2021 /CNW/ - Park Place Technologies, un fournisseur unique de services pour la maintenance primée du matériel des centres de données et de services de gestion, renforce son portefeuille de services professionnels en bonifiant son offre grâce à l'acquisition de Curvature en novembre 2020.

Pour en savoir plus sur les services professionnels du centre de données de Park Place Technologies : https://www.parkplacetechnologies.com/professional-services/

Les Services professionnels de Park Place offrent des services à valeur ajoutée qui complètent les activités d'entretien du matériel de base de Park Place. Ils travaillent avec les clients pour trouver des solutions techniques novatrices aux défis informatiques. Ces défis peuvent être regroupés dans un centre de données ou répartis dans l'infrastructure informatique du client. En tant que leader mondial de la maintenance des centres de données, Park Place a une excellente compréhension de l'ensemble de l'infrastructure informatique du client; l'ajout des Services professionnels simplifie encore plus l'accès « à guichet unique » aux besoins des centres de données, ce qui permet d'économiser temps et argent tout en préservant le temps de fonctionnement.

Bien que Park Place ait déjà offert plusieurs services professionnels dans le cadre de son portefeuille axé sur l'expérience client, l'acquisition de Curvature élargit considérablement la portée et l'étendue des services offerts. L'acquisition de Curvature intègre une entreprise évaluée à 34 millions de dollars qui a géré près de 800 projets en 2020, englobant 43 000 actifs aliénés, 40 000 actifs déployés en Amérique du Nord et 3 531 répartitions Mains à distance, tout en maintenant un taux de satisfaction de la clientèle de 100 %.

« Notre équipe dévouée d'ingénieurs de terrain, d'ingénieurs de systèmes et de gestionnaires de projet hautement qualifiés peut contribuer à faciliter les opérations de soutien de l'infrastructure informatique, des tâches informatiques de base comme l'IMAC à la migration des centres de données, entre autres », a déclaré Chris Adams, président et chef de la direction de Park Place Technologies.

Le portefeuille des Services professionnels de Park Place comprend :

Transformation sans fil

Le service de transformation sans fil de Park Place permet aux entreprises de moderniser leur réseau sans fil en s'appuyant sur notre processus d'évaluation et de conception, de construction et d'expédition et de déploiement en trois phases, à l'échelle mondiale, ce qui permet au client de bénéficier d'une solution à fournisseur unique.

Disposition des actifs informatiques

Les services de disposition complète des actifs informatiques (ITAD) soutiennent la disposition locale et mondiale des actifs informatiques des clients au moyen d'un processus éprouvé et sécurisé. Les services peuvent comprendre la désinstallation et le transport des actifs, l'effacement ou la destruction des disques durs et le recyclage des déchets électroniques. Pour être conforme aux certifications R2, ISO 14001 et ISO 45001, Park Place doit respecter les normes les plus rigoureuses de l'industrie.

Relocalisation de centres de données

Park Place peut faciliter les relocalisations de matériel, qu'il s'agisse de déplacer plusieurs pièces d'équipement ou un centre de données complet, ou de regrouper plusieurs centres de données.

Migration des données

Park Place utilise la technologie éprouvée Congruity360 pour offrir des services-conseils et services de soutien à source unique à l'échelle mondiale pour les migrations à grande échelle de données complexes, sans devoir passer par le fournisseur. Nous contribuons à la planification et à l'élaboration de stratégies pour les migrations sur les plateformes de stockage sur place, infonuagiques et hybrides.

Mains à distance

Le soutien Mains à distance est un service offert aux clients de Park Place pour les aider à assurer le soutien opérationnel des actifs d'infrastructure. Cela comprend des tâches comme le redémarrage du matériel, l'installation d'un nouveau matériel, le déplacement de dispositifs dans le bâti, l'ajout de composants à des actifs existants, le retrait de dispositifs, et bien plus.

Services IMAC

La présence mondiale des techniciens et des ingénieurs de Park Place permet de répondre aux exigences IMAC et de veiller à ce que des ressources qualifiées soient prêtes à effectuer les tâches demandées, au moment où les clients en ont besoin.

Déploiements

Park Place fournit des ressources techniques sur place et assure la gestion de projets associés aux déploiements à grande échelle, comme l'actualisation de réseaux, de réseaux sans fil, de systèmes de calcul ou de stockage, la mise à niveau de systèmes ou la mise en œuvre de matériel à de nouveaux endroits.

Services d'exploration

Park Place offre des solutions d'exploration manuelle et automatisée des actifs informatiques qui sont conçues pour fournir la quantité appropriée de renseignements sur les environnements informatiques pour permettre la prise de décisions fondées sur des faits et orienter la stratégie et la transformation informatique.

Renforcement des effectifs

Park Place a la capacité de fournir des ressources sur place pour appuyer des initiatives informatiques à long terme ou à court terme, ou des ressources techniques à distance pour répondre aux besoins à temps partiel ou à temps plein.

Hal Malstrom, directeur général des Services professionnels à Park Place, a déclaré que l'intégration des services professionnels de Curvature permet à Park Place de se démarquer encore davantage ses concurrents.

« Nous comprenons les pressions que subissent les clients pour assurer le fonctionnement informatique efficace de leur entreprise. En tirant parti de l'expertise et de l'expérience de notre équipe, nous aidons nos clients internationaux à atteindre leurs objectifs en matière d'informatique tout en respectant leur budget », a-t-il déclaré. « Nous offrons aux clients un plus grand choix pour optimiser leurs dépenses en informatique. Park Place est particulièrement bien positionnée pour aider les organisations à concevoir et à déployer des approches neutres permettant de prolonger le cycle de vie des actifs informatiques, maintenir le temps de fonctionnement global et faire la transition vers l'infonuagique. »

À propos de Park Place

Park Place Technologies simplifie la gestion d'environnements technologiques complexes dans le monde entier grâce à ses services primés de maintenance du matériel informatique de centres de données et à son approche « DMSO » unique à l'égard de la gestion d'infrastructures complètes. En tant que nouvelle catégorie de service technologique, DMSO (découvrir, surveiller, soutenir, optimiser) offre une gestion entièrement intégrée des infrastructures essentielles pour le matériel, le réseau, le système d'exploitation et les applications. Au nombre des services de pointe primés de Park Place, on compte la maintenance du matériel, les services gérés ParkViewMC, le logiciel Entuity, les ventes de matériel Curvature et les services professionnels personnalisés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.parkplacetechnologies.com.

Park Place est une société de portefeuille de Charlesbank Capital Partners et de GTCR.

