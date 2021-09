Un enregistrement facile et rapide des ententes qui ne nécessite que quelques renseignements clés sur le client

Une solide bibliothèque sur demande dotée de ressources de marketing compatibles avec la marque

Un accès à des vidéos de conseils pratiques et rapides pour guider les clients dans les principales fonctionnalités du portail

Une fonctionnalité du tableau de bord, permettant de mesurer visuellement le succès par rapport à des indicateurs de rendement clés (IRC) indispensables

Des aperçus complets des solutions et des services de Park Place , dont ParkView Managed Services™, Entuity Software™ et le soutien à la maintenance par des tiers

Parallèlement au lancement d'Uptime Partner Portal, Park Place met également en place le programme Uptime Partner. Il comprend trois niveaux de programmes : platine, or et partenaire autorisé. Ils comprennent une variété de ressources de marketing et de soutien aux ventes, des possibilités de co-vente, des formations, un accès aux fonds d'investissement du programme, ainsi qu'une myriade d'autres caractéristiques. En outre, Park Place a introduit la première piste de spécialisation des partenaires, le Network Management Specialist Partner, qui certifie les partenaires de canaux qui vendent et qui investissent dans la formation pour les solutions de surveillance et de gestion du réseau Entuity et de ParkView de Park Place. Cela permet également aux partenaires de vendre des services de marque commune pour ces produits. Que ce soit pour améliorer l'expérience de soutien à la clientèle ou économiser les coûts de soutien, le programme Uptime Partner permettra aux partenaires de canaux de collaborer et de défendre les intérêts des clients, et il les récompensera financièrement.

« Il s'agit de la prochaine étape de l'établissement d'un programme de partenariat de calibre mondial et cela démontre notre volonté d'investir dans la réussite de nos partenaires, a déclaré Chris Adams, président et chef de la direction de Park Place Technologies. Notre canal nous offre une échelle infinie; et grâce à un ensemble d'outils modernes, nous pourrons y accéder et aider Park Place à croître plus rapidement. »

« Notre objectif principal est d'offrir des choix à nos partenaires, de les maintenir rentables et de faciliter leurs affaires grâce à notre réseau de soutien mondial, a affirmé Jeff McCullough, vice-président mondial des ventes de canaux. Cet accès permet à nos partenaires de maximiser le temps de fonctionnement, de créer des économies, d'accroître le contrôle et la visibilité des infrastructures et d'améliorer le rendement des actifs. »

Park Place Technologies simplifie la gestion des environnements technologiques complexes et favorise Uptime pour les infrastructures informatiques dans le monde entier. La gestion s'appuie sur une approche unique et entièrement intégrée appelée DMSO (Discover, Monitor, Support, Optimize) qui fonctionne sur l'ensemble de l'infrastructure de TI, dont les environnements infonuagiques. Cette combinaison dynamique de gestion intégrée simplifie les opérations et offre la souplesse nécessaire pour soutenir les environnements commerciaux complexes d'aujourd'hui.

Park Place Technologies fournit un portefeuille robuste de services d'entretien de centres de données, de surveillance du matériel et d'analyse du rendement des réseaux à une échelle véritablement mondiale. Fondé en 1991, Park Place offre actuellement un soutien à plus de 21 500 clients dans 154 pays, représentant ainsi plus de 1 092 000 appareils individuels dans plus de 110 000 centres de données uniques. L'entreprise emploie la plus grande équipe d'ingénieurs de maintenance au monde avec plus de 110 ingénieurs L3/L4, et dispose d'un inventaire de plus de 1 158 000 pièces de rechange stockées dans plus de 2 400 emplacements.

Pour en savoir plus sur Uptime Portal Partner et Uptime Partner Program, visitez https://www.parkplacetechnologies.com/partnerships/.

À propos de Park Place

Park Place Technologies simplifie la gestion d'environnements technologiques complexes dans le monde entier grâce à sa maintenance matérielle de centres de données primée et à son approche DMSO unique de la gestion d'infrastructures complètes. En tant que nouvelle catégorie de service technologique, DMSO (Discover, Monitor, Support, Optimize) offre une gestion entièrement intégrée des infrastructures essentielles au niveau du matériel, du réseau, du système d'exploitation et des applications. Les services distingués et primés de Park Place comprennent la maintenance du matériel, les services gérés ParkView™, le logiciel Entuity, les ventes de matériel Curvature et les services professionnels sur mesure. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web à www.parkplacetechnologies.com.

Park Place est une société de portefeuille de Charlesbank Capital Partners et de GTCR.

PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

Personnes-ressources de Park Place Technologies :

Jennifer Deutsch, directrice du marketing

[email protected]

440 991-3105

Michael Miller, gestionnaire principal, Communications internationales

[email protected]

440 683-9426

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1613071/Park_Place_Technologies.jpg

SOURCE Park Place Technologies

Liens connexes

http://www.parkplacetechnologies.com