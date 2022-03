L'acquisition renforce la position de Park Place comme chef de file mondial en matière de services de maintenance tiers

CLEVELAND, 22 mars 2022 /CNW/ - Park Place Technologies, chef de file mondial en matière d'optimisation de centres de données et de réseaux, a fait l'acquisition de Reliant Technology, un fournisseur tiers de services de maintenance, de soutien et de matériel basé à Atlanta, en Géorgie. L'acquisition permettra à Reliant Technology d'offrir davantage de produits et de services à sa vaste clientèle.

Fondée en 2007 par le chef de la direction actuel et propriétaire unique Reid Smith-Vaniz, Reliant Technology offre des services de maintenance et de soutien tiers pour les dispositifs de stockage, de réseau et de serveur. L'entreprise sert toutes les grandes marques de fabricant d'équipement et ainsi que près de 500 clients en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe et en Asie.

Il s'agit de la deuxième acquisition de Park Place en 2022, et de sa 20e depuis 2016.

Nous avons amené Reliant Technology le plus loin possible et nous sommes conscients que nos clients ont besoin d'un ensemble de produits évolués et de davantage de ressources à mesure qu'ils prennent de l'expansion, a déclaré M. Smith-Vaniz. Nous avons bâti une culture et une équipe incroyables à Reliant Technology qui, je le sais, s'intégrera bien avec Park Place. Je suis ravi d'apprendre que Park Place, qui a pris de l'expansion, a conservé son engagement envers le contact humain et l'investissement personnel dans ses clients. Park Place offre d'immenses ressources, une équipe mondiale et un solide portefeuille de services et de produits gérés afin de créer encore plus de valeur pour nos clients et de prendre soin d'eux. »

Les stocks de matériel de Reliant Technology seront ajoutés à Curvature, la nouvelle division de matériel d'occasion de Park Place. Curvature s'est positionnée sur le marché mondial des technologies de l'information en tant que leader des solutions matérielles réalisables, fiables et rentables. Malgré les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, Curvature est demeurée résiliente.

« Reliant Technology a aidé ses clients à prendre les meilleures décisions en matière de stockage, de serveur et de maintenance du réseau, tout en leur permettant de réaliser des économies importantes. Cela fait partie de notre culture et de notre modèle d'affaires depuis longtemps. L'intégration de Reliant Technology à notre famille nous permettra de poursuivre son succès en matière de service de maintenance tiers tout en offrant un portefeuille complet de services gérés aux clients de Reliant Technology », a déclaré Chris Adams, président et chef de la direction de Park Place Technologies.

Fondée en 1991, Park Place Technologies est soutenue par la plus grande équipe d'ingénierie sur le terrain au monde, un groupe robuste de centaines d'ingénieurs de pointe et ses centres d'opération d'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année. Park Place tire parti d'une chaîne d'approvisionnement mondiale en pièces détachées, de l'automatisation, de l'apprentissage machine et d'un portefeuille complet de services et de produits pour optimiser la mise en réseau, les temps d'utilisation et les performances du centre de données.

À propos de Park Place Technologies

Park Place Technologies est une entreprise mondiale d'optimisation des réseaux et des centres de données. Forte de la plus grande équipe d'ingénierie sur le terrain au monde, d'un groupe d'ingénieurs avancés et de notre centre des opérations d'entreprise ouvert en tout temps et doté d'un personnel complet, notre entreprise propose une gamme de solutions informatiques solides pour optimiser le temps exploitable et les performances des réseaux et des centres de données. Nos services comprennent l'entretien du matériel du centre de données par des tiers, les services professionnels, les services gérés d'infrastructure, la surveillance du rendement des réseaux et les ventes de matériel. Grâce à notre approche unique et entièrement intégrée DMSO (découvrir, surveiller, soutenir, optimiser), les clients bénéficient d'une gestion et d'une surveillance simplifiées de l'infrastructure, d'économies de coûts, de fluidité de fonctionnement et d'une résolution en temps réel plus rapide. Au bout du compte, ces atouts leur offrent la possibilité de voir plus grand. Les services de pointe et primés de Park Place comprennent notamment la maintenance du matériel Park Place Hardware MaintenanceMC, les services professionnels Park Place Professional ServicesMC, les services gérés ParkView Managed ServicesMC, Entuity SoftwareMC et les ventes de matériel Curvature. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.parkplacetechnologies.com . Park Place est une société de portefeuille de Charlesbank Capital Partners et de GTCR.

