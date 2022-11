Hand possède près de 30 ans d'expérience en information et technologie et en données d'entreprise.

CLEVELAND, 30 novembre 2022 /CNW/ - Park Place Technologies, chef de file mondial en matière de centre de données et d'optimisation du réseautage, a embauché Hyune Hand à titre de présidente des ventes et du marketing, et cheffe du personnel. Hand possède plus de 27 ans d'expérience dans le domaine de la technologie et des données d'entreprise. Elle a fait ses preuves dans plusieurs modèles d'affaires différents, y compris la gestion de l'identité, le contenu d'imagerie et le contenu de données. Hand parle couramment l'anglais, le coréen et le portugais et a acquis de l'expérience dans la gestion d'entreprises à forte intensité opérationnelle dispersées dans plus de 100 pays.

En tant que présidente des ventes et du marketing et cheffe du personnel, Hyune a pour principales responsabilités de stimuler la croissance stratégique au sein des services des ventes et du marketing de Park Place et de travailler en étroite collaboration avec le président et chef de la direction, Chris Adams, à titre de cheffe du personnel pour mener à bien d'autres projets cruciaux pour l'entreprise.

« Le succès de Hyune, qui a su gérer les portefeuilles de clients, conserver une base installée et élaborer des stratégies de croissance des revenus, nous donne pleinement confiance en son avenir avec Park Place, a déclaré Adams. Hyune ajoute une dynamique de leadership impressionnante et un ensemble de compétences à notre équipe de direction. Compte tenu de ses antécédents et de ses talents impressionnants, Hyune jouera un rôle clé dans notre mission d'être le principal centre de données et cabinet d'optimisation de réseautage au monde. »

Depuis 2019, Hyune a occupé le poste de vice-présidente principale de l'engagement des clients chez Neustar, une entreprise de Transunion. À Neustar, ses responsabilités comprenaient l'approfondissement des relations avec les clients à plus long terme, le ralentissement de l'attrition et l'augmentation des revenus.

Mme Hand s'est dite ravie de se joindre à Park Place alors que l'entreprise continue d'affirmer son leadership, d'innover et de mettre l'accent sur l'expérience client.

« Je suis touchée et honorée d'avoir cette occasion et ce rôle incroyables à Park Place, a-t-elle déclaré. J'apporte mon expérience opérationnelle et ma discipline d'intégration des clients pour servir notre équipe et nos clients. J'apporte également une passion innée pour la victoire dans notre collaboration et notre travail avec les équipes afin de libérer notre plein potentiel et créer collectivement un plan stratégique qui positionnera Park Place Technologies pour la croissance mondiale. Je suis ravie de m'immerger dans la culture de Park Place et de contribuer à ses innovations et à la réussite de ses clients. »

Mme Hand a également été PDG de Agility Recovery Solutions et vice-présidente principale et directrice générale des Segments commerciaux de DigitalGlobe Inc. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires du Grove City College, en Pennsylvanie.

À propos de Park Place Technologies

Park Place Technologies est une entreprise mondiale d'optimisation des réseaux et des centres de données. Forte de la plus grande équipe d'ingénierie sur le terrain au monde, d'un groupe d'ingénieurs avancés et de notre centre des opérations d'entreprise ouvert en tout temps et doté d'un personnel complet, notre entreprise propose une gamme de solutions informatiques solides pour optimiser le temps exploitable et les performances des réseaux et des centres de données. Nos services comprennent l'entretien du matériel du centre de données par des tiers, les services professionnels, les services gérés d'infrastructure, la surveillance du rendement des réseaux et les ventes de matériel. Grâce à notre approche unique et entièrement intégrée DMSO (découvrir, surveiller, soutenir, optimiser), les clients bénéficient d'une gestion et d'une surveillance simplifiées de l'infrastructure, d'économies de coûts, de fluidité de fonctionnement et d'une résolution en temps réel plus rapide. Au bout du compte, ces atouts leur offrent la possibilité de voir plus grand. Les services de pointe et primés de Park Place comprennent notamment la maintenance du matériel Park Place Hardware MaintenanceMC, les services professionnels Park Place Professional ServicesMC, les services gérés ParkView Managed ServicesMC, Entuity SoftwareMC et les ventes de matériel Curvature. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.parkplacetechnologies.com. Park Place est une société de portefeuille de Charlesbank Capital Partners et de GTCR.

