Pariveda Solutions, société d'experts-conseils, ouvre un bureau à Toronto

Pariveda s'installe au cœur de Toronto

TORONTO, 17 juillet 2019 /CNW/ - Pariveda Solutions, une société d'experts-conseils en gestion et en technologie de premier ordre, annonce l'ouverture de son bureau canadien à Toronto, en Ontario.

Cette présence, qui s'annonce robuste, répond à un impératif stratégique car, de tous les grands pôles technologiques en Amérique du Nord, sans compter les projets nouveaux et ambitieux, Toronto possède le bassin de talents technologiques dont la croissance est la plus rapide, un contexte favorable pour Pariveda en étant fournisseur de solutions à ces entreprises canadiennes.

Bruce Ballengee, fondateur et chef de la direction de Pariveda, l'a souligné : « Grande ville mondiale à part entière, Toronto offre à Pariveda une merveilleuse occasion de relever les défis d'entreprise urgents de nos clients et de faire valoir notre influence sur la collectivité locale. »

Avec une implantation au cœur du centre-ville de Toronto, Pariveda entend établir des liens avec le secteur de la technologie et de l'innovation, en pleine croissance actuellement, apporter aux marques internationales en vogue dans cette métropole, et plus généralement à la collectivité locale, des solutions appréciables et développer dans le même temps un bassin diversifié de talents pour favoriser leur plein potentiel.

Dbrav Dunkley, vice-président de Pariveda chargé de Marchés émergents et responsable des opérations à Toronto, l'explique : « Exécuter un changement stratégique de concert avec les leaders de l'innovation aura sûrement des répercussions positives sur la collectivité. Je m'attends donc au plaisir de collaborer avec de nouveaux clients tout comme les clients actuels à Toronto. »

Au cours des dernières années, le secteur des technologies de Toronto a connu une expansion rapide. Ce bassin de talents technologiques, florissant et diversifié, ainsi que les universités et centres de recherche de classe mondiale, font de la ville une destination idéale pour les entreprises internationales et, par la même, un excellent choix pour Pariveda.

« Toronto Global a eu le plaisir d'aider Pariveda dans le choix de la région de Toronto pour implanter son nouveau bureau », a déclaré Toby Lennox, chef de la direction de Toronto Global. « Nous sommes enthousiastes de voir que Pariveda va s'établir à Toronto, créer des emplois pour notre main-d'œuvre talentueuse et contribuer à notre réputation de plaque tournante technologique et de centre mondial de l'innovation. »

À propos de Pariveda Solutions

Pariveda Solutions, Inc., une société-conseil détenue par les employés, se spécialise dans les services stratégiques et les technologies de l'information, une prestation qui nous voit recruter et déployer des talents pour relever les défis stratégiques et techniques de nos clients. La société compte des clients à Toronto, au Canada et dans dix villes américaines, notamment celles-ci :

Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphie, San Francisco, Seattle, Washington.

Pariveda Solutions et The Business of IT sont des marques de commerce de Pariveda Solutions, Inc., Dallas, Texas, États-Unis.

Personne-ressource

Kate Frye

Associée marketing

Kate.frye@parivedasolutions.com

844.325.2729

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/948010/Pariveda_Toronto_Logo.jpg

SOURCE Pariveda Solutions, Inc.

Related Links

http://www.parivedasolutions.com