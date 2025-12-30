Le producteur alimentaire coréen lancera le pain « Heung-Bu Duo » célébrant le célèbre duo du LAFC, Son Heung-Min et Denis Bouanga

Le partenariat comprend des lancements de produits et d'articles promotionnels, ainsi que des campagnes marketing ciblant le marché américain

LOS ANGELES et SÉOUL, Corée du Sud, le 30 déc. 2025 /CNW/ - À compter de 2026, les amateurs de Paris Baguette et du Los Angeles Football Club (LAFC) pourront découvrir, dans les établissements Paris Baguette, des produits inspirés du « Heung-Bu Duo » (Son Heung-Min et Denis Bouanga).

Cérémonie officielle de partenariat entre Paris Baguette et le Los Angeles Football Club au stade BMO de Los Angeles, en Californie De gauche à droite : Yeon Jung Kim, directrice commerciale du siège de Paris Baguette; Jin Soo Hur, vice-président de Paris Baguette; Larry Freedman, coprésident du LAFC; et Cathy Chavenet, directrice commerciale de Paris Baguette aux États-Unis Cérémonie officielle de partenariat entre Paris Baguette et le Los Angeles Football Club au stade BMO de Los Angeles, en Californie De gauche à droite : Yeon Jung Kim, directrice commerciale du siège de Paris Baguette; Jin Soo Hur, vice-président de Paris Baguette; Larry Freedman, coprésident du LAFC; et Cathy Chavenet, directrice commerciale de Paris Baguette aux États-Unis

Cette entente entre Paris Baguette et le LAFC de la Major League Soccer (MLS) représente une première pour une entreprise coréenne du secteur de l'alimentation et des services alimentaires s'associant à une équipe sportive américaine. Il s'agit également de la troisième collaboration sportive internationale de Paris Baguette, après celles conclues avec le Paris Saint-Germain (PSG) en 2023-2024 et Tottenham Hotspur de la Premier League anglaise en 2025.

Dans le cadre de ce partenariat, Paris Baguette procédera dès 2026 au lancement de produits de boulangerie et d'articles promotionnels à l'image du LAFC, en plus d'offrir divers programmes d'engagement des consommateurs, notamment des événements de type Meet & Greet et des concours de billets.

« Le sport est un puissant moyen de rassembler les gens à l'échelle mondiale et de renforcer l'engagement », a déclaré Jin Soo Hur, vice-président de Paris Baguette. « Grâce à notre partenariat avec le LAFC, nous proposerons des activités permettant à nos consommateurs de partager des moments heureux et des expériences mémorables autour de nos produits. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Paris Baguette, une marque mondiale de boulangerie reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses produits », a déclaré Larry Freedman, co-président du LAFC. « Ce partenariat permettra de faire rayonner nos deux marques en réunissant les gens autour du soccer et de la bonne nourriture. »

Basé à Los Angeles, le LAFC a fait ses débuts en 2018 et compte parmi ses joueurs vedettes Son Heung-Min, Denis Bouanga et Hugo Lloris. L'arrivée récente de Son a suscité un fort intérêt à l'échelle mondiale, contribuant à l'expansion rapide de la base de partisans du club en Corée et ailleurs dans le monde.

En combinant de façon originale la boulangerie et le sport, Paris Baguette continue d'élargir sa présence auprès des amateurs de sport à l'échelle mondiale grâce à des initiatives telles que le lancement de produits et d'articles promotionnels à l'image des clubs et des joueurs, des promotions destinées aux consommateurs et des campagnes publicitaires dans les stades. La marque s'est démarquée par des campagnes novatrices, notamment l'affichage d'un message DEL en coréen « Hello! Paris Baguette » lors de matchs à domicile du PSG, ainsi que la production de vidéos mettant en vedette des joueurs du PSG dégustant des produits Paris Baguette. Ces initiatives ont valu à l'entreprise le titre de « Marketer of the Year Award » décerné par l'Association coréenne des annonceurs. Paris Baguette sert également son café au stade de Tottenham Hotspur.

Paris Baguette poursuit son expansion internationale avec environ 3 400 succursales en Corée et près de 700 établissements répartis dans 15 pays aux États-Unis, en Europe et en Asie, pour un total de plus de 4 100 points de vente dans le monde. En Amérique du Nord, y compris aux États-Unis, l'entreprise vise l'exploitation de 1 000 succursales d'ici 2030 et a récemment renforcé ses activités en amorçant la construction d'une usine de production locale au Texas.

