Parfaitement Imparfait - Une série sur la santé mentale essentielle en fin de pandémie

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La série Parfaitement Imparfait, encensée par la critique et en nomination aux Prix Numix comme meilleure websérie documentaire, est maintenant disponible gratuitement sur le site de la Fondation Jeunes en Tête, dont la mission est de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes. En plus des épisodes présentant 20 duos de jeunes et de personnalités connues qui discutent autrement et ouvertement de santé mentale, la Fondation présentera dans les semaines à venir des entrevues exclusives avec plusieurs participants.

Les épisodes

Dans chaque épisode, une activité différente, allant de la pêche au saut en parachute en passant par une session de photos, un atelier de cuisine fusion, la cueillette des fleurs sauvages et diverses créations, permet à un jeune d'échanger librement avec une personnalité qui vit avec la même condition de santé mentale : anxiété, dépression, bipolarité, troubles alimentaires, déficit d'attention... Ces duos échangent librement sur les outils qu'ils ont développés et l'aide qu'ils sont allés chercher pour mieux vivre avec leurs troubles. Marie-Mai, Rosalie Vaillancourt, Antoine DesRochers, Mélissa Bédard, Simon Boulerice et P-A Méthot sont au nombre des personnalités qui prêtent leur concours à Parfaitement Imparfait afin de percer la bulle des tabous entourant la santé mentale par une approche lumineuse, légère et décomplexée.

Les entrevues

Plusieurs mois après le tournage, plusieurs participants ont accepté de faire un retour sur leur expérience dans des entrevues exclusives. Antoine DesRochers, Alice Morel-Michaud, Mara Tremblay et plusieurs autres retrouveront donc leurs jeunes partenaires pour faire le point dans des entrevues qui seront disponibles gratuitement sur les réseaux sociaux et le site Internet de la Fondation.

Plus que jamais pertinente

Déjà alarmant, l'état de la santé mentale des jeunes est au plus bas depuis l'arrivée de la pandémie. En 2021, près d'un jeune de 12 à 25 ans sur deux (48%) affirme avoir des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété généralisée ou une dépression majeure révèle une récente enquête sur la santé psychologique des jeunes menée à l'Université de Sherbrooke. « Ce sont par des témoignages puissants comme ceux de la série que nous pourrons commencer à briser l'isolement de ces jeunes et de les encourager à aller chercher de l'aide. Chaque visionnement compte, » a déclaré Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête.

La série compte sur l'appui de la Fondation Jeunes en Tête, qui organise des animations auprès de plus de 50 000 jeunes dans les écoles au Québec et de vingt autres organismes, dont ANEB Québec, Tel-Jeunes, la Fondation Jasmin Roy, Relief ou Tel-Aide. Le Fonds Telus, dédié à la santé, a contribué au financement de la série. ICI Tou.tv est également diffuseur de la série.

Parfaitement Imparfait est réalisée par Joëlle Desjardins Paquette et scénarisée par Sarah Lévesque. L'artiste Mathilde Corbeil a créé les illustrations. C'est une production de MC2 Communication Média.

Photos : https://drive.google.com/drive/folders/1OC6gI3UlEWmb3DnHetstv2rsc-QvriZv

Bande-annonce : https://youtu.be/IaYS1lunCN8

Extraits des épisodes:

Extrait 01 - Épisode Patrick X Marie-Mai: https://youtu.be/Cug62eDwB1M

Extrait 02 - Épisode Rémy X Mélissa Bédard : https://youtu.be/h5SXFQgjpU8

Extrait 03 - Épisode Hadrien X Rosalie Vaillancourt: https://youtu.be/8VBbmzefnI4

Pour visionner tous les épisodes : https://fondationjeunesentete.org/nos-actions/parfaitement-imparfait/

Entrevue inédite avec Alice Morel-Michaud et Alicia (non-finale, ne pas diffuser) : https://youtu.be/HiXOoIXhe2w

Entrevue inédite avec Natasha Kanapé-Fontaine et Johnny : https://youtu.be/M79BamCFY2w

