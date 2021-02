Parents prêts pour l'école - Des ateliers destinés aux nouveaux arrivants

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les bibliothèques de Saint-Michel et de Parc-Extension proposent gratuitement aux parents nouvellement arrivés au Québec une série de huit ateliers portant sur le développement de l'enfant et l'accompagnement scolaire. Ces activités en ligne seront offertes les mardis et mercredis à 10 h, du 9 mars au 28 avril.

« Cette initiative de l'Arrondissement est un projet qui permet l'intégration des communautés culturelles à la société québécoise. Toute cette belle diversité insuffle un grand dynamisme à notre communauté. Développés en collaboration avec les bibliothèques et les organismes partenaires des quartiers de Saint-Michel et de Parc-Extension, ces ateliers favorisent la participation des nouveaux arrivants au développement et au bien-être de leurs jeunes enfants », a déclaré Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les différentes thématiques abordées lors des ateliers porteront sur l'école au Québec, la boîte à lunch, les routines, le jeu, les devoirs et les leçons, les saisons, la lecture interactive et l'implication des pères. Chaque atelier comportera deux parties : une séance d'information et de discussion entre parents et une activité parents et enfants.

Un service d'interprétation en anglais et en hindi sera disponible pour les participantes et les participants de Parc-Extension. Il y aura également une possibilité d'accompagnement linguistique selon les besoins dans le quartier de Saint-Michel.

Une aide financière de 19 160 $ a été octroyée à l'Arrondissement, dans le cadre du Programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents du ministère de la Famille.

Découvrez plus d'informations sur les ateliers et les inscriptions sur le site web montreal.ca/vsp.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]

