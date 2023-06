Parcours de TCL vers le développement durable : faire avancer les innovations en matière de produits et d'emballage pour un avenir plus respectueux de l'environnement

Le rapport ESG 2022 de TCL Electronics démontre les efforts déployés au niveau de la marque et des produits afin d'inspirer les clients de l'entreprise à avoir un mode de vie plus durable

HONG KONG, le 30 juin 2023 /CNW/ - TCL Electronics, une marque de produits électroniques grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a récemment présenté son rapport ESG 2022, qui décrit en détail les étapes franchies par TCL à ce jour dans son parcours vers le développement durable et la vision de l'entreprise pour l'avenir.

Sur ce parcours, TCL a redoublé d'efforts pour ses clients, afin que les produits qui se retrouvent dans les foyers des consommateurs soient aussi écologiques que possible. La Journée mondiale de l'environnement, plus tôt ce mois-ci, a attiré l'attention du monde entier sur l'impact environnemental, et TCL met à son tour en lumière la façon dont ses produits peuvent contribuer à inspirer les consommateurs à adopter un monde de vie plus durable.

Un emballage conforme à des principes : des matériaux adaptés à la planète et une conception réfléchie

Les matériaux d'emballage sont un aspect central de la mise en valeur d'une économie circulaire. TCL a expédié 23,78 millions de téléviseurs intelligents de marque dans le monde en 2022, il est donc essentiel pour la marque que son emballage réponde aux normes élevées en matière de respect de l'environnement grâce à des matériaux d'emballage légers, inoffensifs, propres, renouvelables et durables. TCL a investi dans la recherche de solutions de rechange novatrices aux matériaux traditionnels, comme la promotion de l'utilisation de l'encre de soja, du papier recyclable, des matériaux d'emballage de papier certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC), et des plastiques ABS recyclables. Certains projets bannissent complètement l'utilisation d'emballages non recyclables dans le but de réduire davantage l'utilisation des plastiques à l'avenir.

Dans la mesure du possible, TCL s'efforce de réduire la quantité d'emballage requise. En réduisant le nombre de boîtes d'emballage et de pages de manuels de produits, le TCL diminue le poids et le volume des produits, ce qui réduit efficacement le poids du chargement des conteneurs et, ainsi, les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport des marchandises. En 2022, TCL a mis au point la première nouvelle solution intégrée d'emballage en carton alvéolaire dans l'industrie, qui améliore l'effet de rembourrage du matériau d'emballage, tout en réduisant l'épaisseur, ce qui permet d'économiser avantage d'espace dans les conteneurs d'expédition.

Créer des produits durables et écoénergétiques pour l'avenir

Au-delà de l'emballage et des manuels d'utilisation, les efforts de R et D de TCL garantissent que la conception de chaque produit est aussi écologique que possible, en apportant des ajustements pour améliorer la commodité, la durabilité et l'efficacité, ce qui aide les consommateurs à réaliser des économies tout en protégeant l'environnement.

Les indices d'efficacité énergétique des produits TCL respectent et dépassent les normes nationales d'efficacité énergétique.

Les machines à laver TCL sélectionnées sont classées dans la catégorie A pour l'efficacité énergétique et le niveau de bruit. La machine à laver a un faible impact sur l'environnement, tandis que les réfrigérateurs TCL utilisent la fonction Twin Eco Inverter pour promouvoir l'efficacité énergétique.

Des caractéristiques telles que le « mode écologique » sur les téléviseurs TCL encouragent également les consommateurs à utiliser les produits de manière plus durable. Ils peuvent ainsi profiter d'une expérience visuelle et acoustique de haute qualité tout en limitant la consommation d'énergie.

Sur les téléphones intelligents TCL, la fonction Smart Charging améliore l'efficacité énergétique et réduit le vieillissement de la batterie en ajustant intelligemment le schéma de charge selon les habitudes des utilisateurs.

Efforts en matière d'ESG à ce jour et engagement pour un avenir plus durable

Les conclusions du rapport ESG 2022 de TCL reflètent la mission de TCL d'améliorer la vie des clients partout dans le monde. D'ici 2025, TCL s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 18 %, la consommation d'eau de 27 %, la consommation d'électricité de 13,5 %, la consommation de gaz naturel de 70 % et la consommation de PSE de jusqu'à 10 %.

Lien vers le rapport ESG 2022 de TCL Electronics.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est présente désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

SOURCE TCL Electronics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Joyce Chow, [email protected]