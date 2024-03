Parcours DD en tourisme - L'industrie touristique prête à franchir une nouvelle étape en matière de tourisme responsable et durable

QUÉBEC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Après la mise en ligne des 14 capsules qui composent le parcours de formation et la réalisation d'un accompagnement personnalisé auprès des associations touristiques (AT) et autres partenaires du ministère du Tourisme du Québec (MTO) en matière de tourisme responsable et durable (TRD), l'Alliance enclenche une nouvelle étape du Parcours DD en tourisme avec le lancement de l'accompagnement par codéveloppement et le coaching thématique individuel.

L'accompagnement par codéveloppement sera effectué sous la forme de cellules de partage d'expériences sur des thématiques reliées au TRD. Il vise à appuyer les AT et autres partenaires du MTO dans les rôles qui leur sont confiés, tout en offrant un soutien pour consolider leur capacité à mener des actions reliées au TRD au sein de leurs destinations ou secteurs. Le coaching thématique prendra la forme de sessions individuelles avec des expert.e.s spécialisé.e.s en développement durable et permettra d'approfondir l'intégration des notions apprises lors des rencontres de codéveloppement.

Cette dernière étape en deux volets veut donner l'occasion aux participant.e.s de générer des solutions innovantes pour accélérer la transition vers un tourisme plus responsable et durable au sein de leurs destinations ou secteurs. Elle a également pour but d'aider à renforcer la création de liens d'affaires entre les différents partenaires en tourisme et générer des retombées positives au sein de leur milieu et auprès des entreprises touristiques qu'elles représentent.

Le partenaire sélectionné pour diriger cette étape du parcours, qui se déroulera du mois d'avril 2024 au mois de février 2025, est Le Laboratoire en innovation ouverte (LLio), un centre collégial de transfert en innovation ouverte intégré au Cégep de Rivière-du-Loup. En plus de posséder une expertise en tourisme responsable et durable en continuité avec les objectifs de transition de l'industrie, l'organisme a déjà accompagné des organisations touristiques en matière de codéveloppement.

Rappelons que le MTO a mandaté l'Alliance pour mettre sur pied une offre de formation et d'accompagnement permettant de développer les compétences de ses partenaires en matière de TRD.

Cette initiative propulsée par le ministère du Tourisme s'inscrit dans le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (PATRD) 2020-2025.

Citations

« Le Québec se positionne très favorablement en matière de développement durable et de pratiques écoresponsables et j'en suis très fière. Dès mon arrivée en poste, on a misé là-dessus. C'est essentiel aujourd'hui. C'est non seulement la priorité de notre gouvernement, mais c'est également celle des touristes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Les différents acteurs de l'industrie touristique et nos partenaires partagent cet objectif. Bravo pour cet engagement envers le tourisme d'avenir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'industrie touristique, reconnue pour son apport à la vitalité de l'ensemble des régions du Québec, regorge de potentiel pour devenir une véritable cheffe de file de la transition vers une économie durable. Avec cette dernière étape du Parcours DD en tourisme, les parties prenantes bénéficient d'un lieu unique d'échange d'expertise et de développement de compétences stratégiques en tourisme responsable et durable. Elles pourront s'entraider, élaborer des solutions d'industrie viables et mettre collectivement l'épaule à la roue. »

Frédéric Dubé, directeur général par intérim de l'Alliance

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Ralliant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales, sectorielles et affiliés membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme la plus importante au Canada. En assumant le rôle de porte-parole du secteur économique touristique privé et associatif, elle fonde son action sur les intérêts collectifs de l'industrie pour valoriser la contribution significative du tourisme à la vitalité socio-économique des régions du Québec. Toute l'action de l'Alliance vise à faire du Québec une destination touristique exceptionnelle et en harmonie qui contribue au bien-être et à la fierté de la population.

