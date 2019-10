Parce que Montréal rayonne à l'échelle planétaire… MAtv® présente la nouvelle série Quartier de l'innovation de Montréal

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Quartier de l'innovation de Montréal et MAtv sont fiers de présenter aux téléspectateurs six épisodes qui les feront plonger au cœur même de l'innovation! Initiée par Damien Silès, directeur général du Qi, cette toute nouvelle série permet de découvrir des visionnaires et des entrepreneurs émergents (startups) qui s'investissent avec détermination dans l'essor technologique de la métropole. Leur objectif commun est de mieux servir les citoyens en développant des applications technologiques utilisées dans différentes sphères de notre société : ville intelligente, environnement, mode et design, intelligence artificielle, santé et agroalimentaire. VOIR LA BANDE-ANNONCE

Horaire de diffusion de la série (dès le 18 octobre) :

Vendredi à 18 h (toute la province)

En rappel mardi à 22 h et mercredi à 20 h 30 (Montréal)

@MAtv_MTL @QIMontreal #QiMTL

À chaque émission, les invités, accueillis par Damien Silès, partageront avec le grand public leur vision de l'innovation et comment celle-ci peut permettre à Montréal de rayonner parmi les plus grandes métropoles de la planète. À travers les épisodes, on découvrira que le Qi foisonne de startups en tous genres.

L'animateur discutera entre autres avec Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui propose une vision audacieuse de la ville. Au fil de cet épisode, on découvrira ce que les entrepreneurs de la nouvelle vague ont à offrir aux Montréalais : la maison connectée, bien sûr, mais aussi le Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente (LabVI), un projet collaboratif entre le Qi, Vidéotron, Ericsson et l'ÉTS, visant à créer un terrain d'expérimentation de la 5G et de l'Internet des objets (IdO) dans Griffintown et la Petite-Bourgogne.

Consacré à l'environnement, le second épisode se déroulera en compagnie de l'avocate en droit commercial, Selena Lu, qui est notamment présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Ils partiront à la découverte des propulseurs d'entreprises technologiques, découvriront des solutions d'éclairage programmable dans le domaine agricole et aborderont la législation qui encadre les nouvelles technologies.

Dans le cadre du troisième épisode, avec le designer Philippe Dubuc, il sera question de tendances mode, mais surtout, on découvrira de jeunes talents qui ont développé des outils qui facilitent les choix des acheteurs parmi la foule de tendances qui émergent alors que d'autres ont développé des capteurs non invasifs qui permettent de collecter des données de santé. Au passage, on découvrira un espace collectif qui brise les îlots d'isolement entre les secteurs de notre société.

Puis, au fil du quatrième épisode, Damien Silès ira à la rencontre du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, avec qui il abordera la question de l'intelligence artificielle. On en apprendra davantage sur la place des femmes à la tête d'entreprises technologiques et on tentera de comprendre comment les entreprises peuvent tirer parti des technologies dans leurs interactions avec les consommateurs.

Au tournant de l'épisode suivant, l'idéateur de la série s'entretiendra avec le Dr Fabrice Brunet du CHUM-Chu Sainte-Justine des avancées en matière de santé. On découvrira entre autres des startups qui proposent des traitements contre le cancer, des outils interactifs facilitant l'interaction de patients avec les médecins, ou encore des microcapteurs permettant de dépister certaines maladies.

Lors de la dernière émission, on abordera, en compagnie de la Chef Kimberley Lallouz, l'apport des technologies dans le domaine agroalimentaire. Leur conversation les entraînera sur les chemins les plus insolites de l'innovation! Ils découvriront des objets comestibles non identifiés, des barres protéinées à base de grillons et s'arrêteront dans un organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer les compétences créatives de la relève.

À propos de l'idéateur de la série

Doté d'une solide formation en commerce international, Damien Silès occupe depuis 2014 le poste de directeur général du Quartier de l'innovation de Montréal. Il a auparavant été directeur général de la Société de Développement Social de Ville-Marie, premier courtier social en Amérique du Nord, qu'il a fondée en 2008. L'action qu'il a menée à la barre de cet organisme a été saluée par les médias et lui a valu d'être nommé à deux reprises Personnalité de la semaine La Presse/Radio-Canada. Il a également été directeur des abonnements et des ventes à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos du Quartier de l'innovation de Montréal

Le Quartier de l'innovation (Qi) est un territoire d'expérimentation de calibre international de 3 km² au cœur de Montréal. Il a pour mission de cultiver un écosystème d'innovation unique où la collaboration et l'expérimentation entre les milieux académique, entrepreneurial et citoyen favorisent des retombées positives pour la société. Son territoire est délimité par le boulevard René Lévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et de la rue McGill à l'avenue Atwater, de l'est à l'ouest (incluant le Silo 5 et le Bassin Wellington). Le Qi est soutenu par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, quatre universités (École de technologie supérieure (ÉTS), Université McGill, Université Concordia et Université du Québec à Montréal (UQAM)), et près d'une trentaine de partenaires privés. Pour plus d'information, visitez le site quartierinnovationmontreal.com.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

__________________________________________

MAtv est une marque déposée de Vidéotron Ltée

SOURCE MAtv

Renseignements: Lyne Paquette, superviseure, Marketing et Communications, Bureau : 514 598-2926, lyne.paquette@videotron.com; Maude Arsenault, conseillère, Marketing et Communications, Bureau : 438 387-3347, poste 207, marsenault@quartierinnovationmontreal.com

Related Links

http://matv.ca/montreal