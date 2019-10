Parce que le talent de nos artistes country mérite d'être célébré! - MAtv® diffuse l'émission spéciale Gala Country en direct

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En direct de la Salle André-Mathieu à Laval ce samedi 19 octobre à compter de 20 h, dans le cadre de Célébration Culture Country, MAtv présente en direct l'émission spéciale Gala Country en partenariat avec Québecor. Animée par MC Gilles, la septième édition de cet événement permettra aux téléspectateurs d'assister à la remise de 14 trophées aux auteurs-compositeurs de la chanson country francophone canadienne s'étant démarqués au cours de la dernière année.

Lors de cette célébration, le public pourra assister aux prestations de vedettes country, dont Brigitte Leblanc, Laurence Jalbert, Matt Lang, Phil G. Smith, Sugar Crush, Reney Ray, Hert LeBlanc et Karo Laurendeau. Cette dernière est d'ailleurs en nomination dans sept catégories : Prix du public, Album de chansons originales de l'année (La fureur de vivre), Auteur-compositeur de l'année SOCAN, Chanson de l'année (La fureur de vivre), Interprète féminine de l'année, Émission de radio de l'année (Destination new country) et, bien sûr, avec son émission Aller-Retour Country (MAtv Saguenay), dans la catégorie Émission de télévision de l'année.

Horaire de diffusion

Samedi 19 octobre à 20 h • en rappel dimanche 20 octobre à 13 h

La chaîne MAtv est fière de retrouver les artisans de sa Soirée country diffusée tous les samedis soir dès 21 h parmi les nominés de cette soirée de reconnaissance qu'est le Gala Country. Outre Karo Laurendeau et son émission Aller-Retour Country, on retrouve également Véronique Labbé (En route vers l'Ouest, produite par la Télévision du Sud-Ouest - TVSO) en nomination dans les catégories Auteur-compositeur de l'année SOCAN, Interprète féminine de l'année et Émission de télévision de l'année. Rappelons que la Soirée country diffusée à MAtv présente également Chanson Via Country, animée par Viateur et Patricia Caron (une production de NousTV).

À propos de Culture Country

Lancé en 2009 par Nadia Houle, Culture Country (culturecountry.com) s'est donné pour mission de favoriser la promotion, l'accessibilité et la diffusion de produits culturels ainsi que de contribuer au développement et à l'épanouissement de l'industrie de la chanson et de la musique francophone country canadiennes.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

