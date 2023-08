Parce que la faim ne prend jamais de pause!

MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - Les demandes d'aide alimentaire continuent d'augmenter notamment en raison de l'inflation et, en pleine rentrée des classes, les Banques alimentaires du Québec (BAQ) ont besoin de vous!

C'est pourquoi, du 31 août au 6 septembre, une nouvelle campagne se déploiera dans tout notre réseau de succursale. Durant cette période, chaque client de la SAQ, et tous les Québécois, sont invités à supporter les BAQ dans l'un de nos quelques 400 magasins ou en ligne.

4 façons simples de contribuer :

Acheter un produit québécois, la SAQ remettra l'équivalent d'un repas aux BAQ ;

; Faire un don à la caisse en magasin ;

; Contribuer en ligne sur le site Internet des Banques alimentaires du Québec;

sur le site Internet des Banques alimentaires du Québec; Et comme c'est le cas en tout temps, acheter un produit d'emballage aux couleurs de la SAQ et une partie des profits sera versée directement aux BAQ.

L'implication des employés de succursale de la SAQ - Un gage de succès

« Je suis heureux de poursuivre l'engagement historique qu'a entrepris la SAQ auprès de BAQ depuis maintenant plus de 14 ans. Je me joins à l'ensemble des employés pour continuer de soutenir notre cause d'entreprise. Pour moi, il est inconcevable que des personnes vivent dans l'insécurité alimentaire en 2023. Avec la passion qui anime l'ensemble des équipes en magasin, je suis convaincu que nous pouvons faire une différence et que nous sommes en mesure de venir en aide à des milliers de Québécois » a mentionné Jacques Farcy, président et chef de la direction de la SAQ.

Une aide inestimable pour les BAQ

« Année après année, nous savons que nous pouvons compter sur des partenaires engagés comme la SAQ, ses employés et ses clients. L'enjeu de l'insécurité alimentaire est bien présent dans la province. Avec l'implication des employés des 400 succursales de la SAQ, cela nous permet d'avoir des retombées positives dans chacune des Moissons à travers le Québec. Merci aux clients et aux Québécois d'être si généreux campagne après campagne » a renchéri Martin Munger, directeur général des BAQ.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 200 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à plus de 670 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 428 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et au savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de 3 800 fournisseurs issus de 77 pays. En 2022-2023, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 230 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur X @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Source : Linda Bouchard, Relations médias SAQ, [email protected], 514 916-0293