BROMONT, QC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Parc scientifique de Bromont bénéficiera d'un élan important afin de poursuivre sa croissance grâce à l'entente conclue entre la Ville de Bromont et le Groupe Montoni pour le développement d'une partie de la zone industrielle dont la superficie cumulative est d'environ 6 millions de pieds carrés. L'arrivée de nouvelles entreprises, en plus de générer de nouveaux emplois, contribuera à la croissance économique de Bromont.

La Ville s'est engagée à vendre les terrains situés sur le chemin de Montréal et le boulevard de l'Innovation au Groupe Montoni à un prix de vente de 3 $ le pied carré. La vente des terrains générera un revenu de 18 M$ à terme pour la Ville, en plus des revenus provenant de la taxation et des droits de mutation. Le Groupe Montoni acquerra progressivement les terrains visés en les construisant ou en les mettant en disponibilité sur le marché. Le développeur disposera d'un premier délai de 5 ans pour remplir les obligations de l'entente.

Un site unique

Cette zone industrielle sera composée uniquement de bâtiments à usage industriel développés et construits avec la réglementation d'urbanisme applicable. Les terrains visés sont situés à proximité des autoroutes 10, 20, 30 et 35, au Québec, ainsi que 87 et 89, aux États-Unis, reliant New York et le Vermont. Ils bénéficient ainsi d'une localisation de choix - à 50 minutes de Montréal et à moins de 30 minutes de la frontière américaine. La présence de l'Aéroport Roland-Désourdy avec services de douane est aussi un avantage considérable.

« Ma vision pour Bromont a toujours inclus le développement du Parc scientifique. Ainsi, le conseil municipal, au cours des dernières années, a consenti des investissements importants pour installer les services municipaux sur les terrains. Le secteur industriel apporte des revenus importants à la Ville et son déploiement permet d'enlever de la pression sur le développement résidentiel. De plus, pour un investisseur, le Parc scientifique Bromont est un milieu de vie magnifique et dynamique, difficile de reproduire ailleurs. » - Louis Villeneuve, maire de Bromont

« Nous sommes fiers d'avoir l'opportunité de participer au développement du Parc scientifique de Bromont grâce à la collaboration fructueuse que nous avons avec la Ville. C'est un site unique dont les terrains, stratégiquement positionnés entre Montréal et la frontière américaine, viendront répondre à la demande actuelle des entreprises pour des terrains industriels. Chez MONTONI, nous nous spécialisons en bâtiments verts et intelligents en ayant à cœur les intérêts des communautés que nous servons. C'est une belle histoire qui commence avec Bromont. » - Dario Montoni, président du Groupe Montoni

Développement économique

Cette entente a été rendue possible grâce aussi au travail de la Société de développement économique de Bromont (SODEB) qui œuvre depuis plusieurs années pour attirer des investisseurs dans le Parc scientifique Bromont. Son conseil d'administration, son personnel et ses consultants constituent des partenaires de choix dans le développement industriel de la Ville.

Rappelons que le conseil d'administration de la SODEB, dont le maire de Bromont est également le président, s'était accordé un certain temps de réflexion à l'automne 2019 afin de préparer un plan de relance du Parc scientifique Bromont. La SODEB avait ainsi revu sa planification stratégique en s'appuyant sur les grandes tendances et les meilleures pratiques.

« C'est d'ailleurs dans ce contexte que s'inscrit l'entente avec le Groupe Montoni. D'autres annonces importantes en lien avec le Parc scientifique Bromont seront certainement dévoilées au cours des prochains mois », explique Louis Villeneuve.

À propos du Parc scientifique Bromont

Le Parc scientifique Bromont a pour vocation de favoriser le regroupement sur son territoire d'entreprises du secteur de la haute technologie vouées à la recherche et à l'innovation, en soutenant leur implantation et leur développement dans les créneaux de la microélectronique, de l'aérospatiale et de la fabrication de pointe. On trouve dans le Parc scientifique Bromont des acteurs de premier plan notamment pour ce qui touche à la conception et à la fabrication de semi-conducteurs, de circuits hybrides et intégrés, de connecteurs, d'équipements d'étamage et de modules électroniques.

Technopôle reconnu, le Parc scientifique Bromont bénéficie d'une crédibilité considérable du fait de la présence de leaders mondiaux comme IBM, GE Aviation et Teledyne Dalsa, mais aussi d'un incubateur industriel et de quatre centres de recherche, dont le Centre de collaboration MiQro Innovation, un lien fondamental entre la recherche appliquée et la commercialisation rapide de produits microélectroniques.

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de plus de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal.

À propos de la SODEB

La Société de développement économique de Bromont a comme principal mandat le développement économique de la ville et plus particulièrement dans les domaines industriel et technologique. Elle reçoit une part importante de son financement de la Ville de Bromont.

La SODEB gère entre autres, les terrains du Parc scientifique Bromont et du parc industriel de la rue Pacifique et procède à des études de positionnement en ce qui a trait à aux grappes technologiques en présence : l'aérospatiale, la microélectronique et la fabrication de pointe. Son rôle s'étend aussi à la planification stratégique, la coordination d'expertises pour supporter les startups, le démarchage, l'octroi de mandats spécialisés en plus de formuler des recommandations au conseil municipal.

