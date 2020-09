Parc René-Goupil - Le terrain de basketball en transformation dès l'automne

« Ces travaux témoignent de notre engagement constant pour soutenir la vitalité et la convivialité de nos quartiers. Nous maintenons nos efforts pour que notre population ait accès à des installations de qualité et pour créer des lieux de rencontres amicales et familiales incontournables », a déclaré Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.