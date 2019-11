Parc national du Mont-Tremblant - Autorisation conditionnelle et exceptionnelle accordée aux motoneigistes

QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs autorise, de façon conditionnelle et exceptionnelle, la circulation en motoneige sur le sentier Caribou, situé dans le parc national du Mont-Tremblant, pour la saison hivernale 2019-2020. C'est dans l'attente de l'ouverture du nouveau tronçon de 9,2 kilomètres (km) entre Saint-Faustin-Lac-Carré et la ville de Mont‑Tremblant et des stratégies socioéconomiques proposées par la structure d'accompagnement instaurée par la conférence administrative régionale (CAR) de Lanaudière que cette autorisation temporaire est délivrée.

L'autorisation de circuler dans le sentier Caribou est assortie d'une série de conditions :

la circulation n'est permise que sur le sentier Caribou, un sentier balisé d'environ 28 km empruntant le chemin n o 7 et une partie du chemin n o 3 entre les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints ;

la circulation n'est permise qu'entre 7 h et 21 h;

la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h;

la circulation hors sentier et sur les plans d'eau est interdite;

aucun arrêt n'est permis durant la traversée du parc national;

aucune motoneige dite « à deux temps » n'est permise;

un plan pour la signalisation et un plan d'entretien du sentier devront être soumis à la direction du parc national du Mont-Tremblant .

Enfin, les motoneigistes désireux d'emprunter le sentier Caribou devront être titulaires d'une autorisation d'accès délivrée sur paiement des droits fixés.

Les gardes-parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), de concert avec les agents de la protection de la faune du Ministère, assureront le respect de la réglementation et sensibiliseront les utilisateurs du sentier Caribou au respect des conditions tout au long de la saison.

Rappelons que cette mesure en est une d'exception et qu'elle résulte d'un travail de collaboration entre les différents ministères concernés afin de trouver une solution satisfaisante pour tous. Il est essentiel que les motoneigistes respectent ces conditions afin d'assurer une saison hivernale harmonieuse pour tous. Parallèlement, les travaux se poursuivent sur le tronçon Saint-Faustin afin de parachever le projet.

