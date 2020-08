Parc de l'Espoir : Début des travaux sur le mémorial des victimes du VIH/sida

« Je suis très satisfait du nouvel aménagement qui verra le jour au parc de l'Espoir. Le parc de l'Espoir est plus qu'un parc. C'est un véritable monument à la mémoire des victimes du VIH/sida, un lieu de recueillement et de rassemblement. À la suite de plusieurs échanges fructueux avec les divers organismes et riverains, entre autres avec trois des quatre co-fondateurs, Michael Hendricks, René LeBœuf et Roger LeClerc, nous avons pu développer un nouvel aménagement qui conserve les éléments distinctifs du parc dans une volonté de respecter la mémoire du lieu, tout en le rendant plus accessible et plus vert. Le réaménagement du parc contribuera certainement à consolider l'avenir du Village », s'est réjoui Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.