LONGMONT, Colorado, 10 février 2022 /CNW/ - La société Parascript, qui propose des solutions d'automatisation très performantes depuis plus de 25 ans et traite plus de 100 milliards de documents par an, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Datamatics afin de proposer une solution de reconnaissance de documents accessible et précise dans un contexte de demande croissante pour des services d'automatisation. Datamatics est une entreprise mondiale spécialisée dans les produits d'automatisation intelligents, les solutions numériques, la technologie et la gestion de processus opérationnels qui offre des solutions intelligentes axées sur les données aux entreprises pour accroître la productivité et améliorer l'expérience client.

Dans le cadre d'un partenariat technologique, le logiciel SignatureXpert de Parascript, version SDK, sera combiné à la solution de traitement intelligent de documents Datamatics TruCap+ pour proposer une fonctionnalité d'appariement des signatures automatiques améliorée dans son logiciel TruCap+. Datamatics TruCap+ est une solution de traitement intelligent de documents faisant appel à l'IA qui propose une approche sans modèle afin d'atténuer considérablement le temps de configuration et les tracas de la création et de la maintenance de modèles pour chaque type et version de document. Datamatics TruCap+ est une solution mondiale de traitement intelligent de documents de premier plan qui est reconnue comme un « produit vedette et un concurrent majeur » par le classement PEAK Matrix d'Everest Group pour les fournisseurs de technologie de traitement intelligent de documents en 2021.

« Ce partenariat avec Datamatics est très important pour nous, car les valeurs de cette société correspondent étroitement aux nôtres, a déclaré Alain Navarro, directeur des ventes pour la zone EMOA et l'Amérique latine chez Parascript. Les entreprises doivent limiter au maximum l'utilisation du papier et intégrer étroitement les processus à leurs applications système afin d'assurer une visibilité complète et claire tout au long du processus. L'automatisation par l'intégration de la vérification des signatures dans une application de détection des fraudes jette les bases d'une visibilité complète et claire.

Grâce à sa technologie de pointe, le logiciel SignatureXpert élimine également les erreurs couramment associées à la fraude complexe en automatisant le processus de vérification, de comparaison et d'approbation. Se contenter d'ajouter des fonctionnalités technologiques ne permettra pas d'augmenter la productivité si l'équipe travaille fort, mais de façon inefficace, a ajouté Alain Navarro. En combinant le logiciel TruCap+ de Datamatics et le logiciel SignatureXpert, version SDK, nous proposons des solutions robustes et évolutives qui assurent un bon rendement du capital investi. Datamatics est l'un des rares fournisseurs de notre marché qui est en mesure de proposer une couverture mondiale à ses clients. De plus, cette société mise sur l'innovation et la passion, en s'appuyant sur une solide réputation acquise au fil des années. »

Mitul Mehta, vice-président principal et chef de la commercialisation chez Datamatics, a déclaré : « Plusieurs processus exigent un appariement des signatures, qui se fait actuellement manuellement, surtout dans les secteurs des banques, de l'assurance et des services financiers. La technologie du logiciel SignatureXpert de Parascript fonctionne parfaitement lorsqu'elle est combinée à celle de TruCap+. Grâce à la fonction améliorée d'appariement automatisé des signatures, nos clients sont en mesure d'automatiser davantage les processus, d'accroître le volume de traitement direct et d'assurer une cadence de haute précision. »

La solution SignatureXpert de Parascript permet une vérification automatisée de la signature saisie dans n'importe quel document, réduisant ainsi le besoin de vérification visuelle et offrant un haut degré de précision. SignatureXpert permet de vérifier les signatures en les comparant aux signatures de référence recueillies pendant la configuration d'un compte, l'inscription de votants ou tout autre événement permettant la collecte de signatures validées. Parascript offre le plus haut niveau de précision pour toute application qui doit authentifier les signatures. Les entreprises, qui s'appuient sur l'authentification de la signature aux fins de traitement des chèques, de préparation des demandes de prêt, de vote par correspondance et de toutes autres demandes exigeant des signatures, comprennent l'importance de l'exactitude lorsqu'il s'agit de détecter des signatures frauduleuses. La solution SignatureXpert de Parascript offre le plus haut degré de précision pour les applications.

À propos de Datamatics

Datamatics, une entreprise mondiale de solutions numériques, de technologie et de gestion de processus opérationnels, propose des solutions intelligentes axées sur les données aux entreprises afin d'accroître leur productivité et d'améliorer l'expérience client. Grâce à une approche entièrement numérique, le portefeuille de Datamatics s'étend aux services de technologie de l'information, à la gestion des processus opérationnels, aux services d'ingénierie et aux services d'analyse des mégadonnées, tous alimentés par l'intelligence artificielle. Cette société a mis au point des produits dans les domaines de l'automatisation robotisée des processus (ARP), du traitement intelligent des documents, des renseignements opérationnels (RO) et de la perception automatique des tarifs (PAT). Datamatics sert des clients mondiaux dans les secteurs des services bancaires, des services financiers, de l'assurance, des soins de santé, de la fabrication, des organisations internationales, ainsi que des médias et de l'édition. La Société est présente sur quatre continents et dispose de grands centres de livraison aux États-Unis, en Inde et aux Philippines. Consultez le site Web de Datamatics.

À propos de Parascript

Parascript ne vend pas seulement des logiciels. Nous offrons des résultats réels et vérifiables qui permettent aux entreprises d'économiser plus de 1 milliard de dollars par an. Les clients qui souhaitent utiliser l'IA appliquée en tant que solution de saisie de données optimisée offrant les plus hauts niveaux d'automatisation fiable choisissent Parascript. Parascript possède plus de trois décennies d'expérience dans l'application de l'IA pour la résolution de problèmes complexes, qui consiste à automatiser des processus axés sur les documents concernant plus de 100 milliards de documents chaque année. Nous avons automatisé le secteur des postes, les salles de courrier commercial, les élections gouvernementales, les paiements et des centaines d'autres processus. Consultez le site Web de Parascript.

