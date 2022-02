Parascript lance SignatureXpert.AI®, le meilleur logiciel de vérification de signature à ce jour

SignatureXpert.AI® permet de vérifier les signatures avec une précision inégalée. Il authentifie les signatures dans les applications, y compris celles apposées sur des chèques et dans le cadre de la constitution d'un dossier de prêt, d'un vote par la poste ou d'une pétition. Le logiciel peut être utilisé dans d'innombrables autres contextes où une capacité de détection de l'usurpation de signature est nécessaire.

LONGMONT, Colorado, 22 février 2022 /CNW/ - Parascript, qui offre des produits d'automatisation très performants depuis plus de 25 ans et traite plus de 100 milliards de documents par an, a lancé aujourd'hui un nouveau produit appelé SignatureXpert.AI. Celui-ci s'appuie sur plus de 10 ans d'expérience dans les applications bancaires et gouvernementales. Par conséquent, il possède une capacité de vérification de signature avec la plus grande précision dans l'industrie. Les fonctions automatiques d'authentification et de géolocalisation des signatures sont exécutées par une puissante combinaison de vérificatrices. Celles-ci utilisent de multiples algorithmes fondamentalement différents, qui se basent sur les méthodes et les approches d'intelligence artificielle (IA) les plus novatrices en matière d'analyse d'images et de reconnaissance de formes. Grâce à cette combinaison technique, le logiciel peut augmenter le taux de vérification et d'exactitude au-delà de ce que les examinateurs humains arrivent à accomplir de façon constante.

« Parascript est, depuis des années, le fournisseur de confiance de solutions hautement fiables d'analyse de signatures. Avec ce nouveau produit, il n'y a vraiment aucune raison pour que les organisations du monde entier n'automatisent pas tout processus d'authentification de signatures. Nous avons maintenant une solution, même pour les processus difficiles à automatiser qui impliquent une compression de données avec perte, comme ce que l'on trouve couramment dans les images à faible résolution provenant des dossiers d'organismes gouvernementaux et des données des cartes d'identité émises par le gouvernement », a déclaré Greg Council, vice-président du marketing et de la gestion des produits à Parascript.

La nouvelle version de SignatureXpert.AI géolocalise et vérifie automatiquement les signatures d'un plus large éventail de types de documents, ce qui entraîne des améliorations importantes au rendement global, notamment les suivantes :

Une augmentation de 40 % du rendement lié à la vérification de signatures pour les données recueillies à partir d'une tablette de signature.

Une augmentation de 20 % du rendement lié aux applications de vote par la poste, qui utilisent souvent des images à faible résolution provenant de dossiers d'un ministère des Transports.

Une réduction de plus de 50 % des coûts actuels de traitement des dossiers rejetés.

Voici quelques faits saillants :

Le produit est maintenant optimisé pour reconnaître les fragments sur tout document portant une ou plusieurs signatures. Les extraits de texte de document peuvent contenir des données imprimées à la machine ou manuscrites en plus des signatures réelles.

SignatureXpert.AI géolocalise automatiquement une signature sur un document d'entrée, la vérifie par rapport aux images de signature authentique fournies à titre de référence et génère un résultat de vérification. Les types de documents suivants sont ajoutés :

Extrait de contenu à une ou à plusieurs signatures.

Extrait de contenu comprenant d'autres champs remplis à la main, comme ceux de la date et de l'adresse.

SignatureXpert.AI est entièrement intégré dans et avec FormXtra.AI 8.3.

SignatureXpert.AI est un produit de nouvelle génération basé sur les méthodes et les approches d'IA les plus novatrices en matière d'analyse d'images et de reconnaissance de formes, et s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience en géolocalisation et en vérification de signatures. Il s'agit d'un logiciel qui permet d'automatiser de façon précise et véritablement transformationnelle diverses tâches de vérification des signatures et de générer des résultats plus efficaces que ceux produits par des humains.

SignatureXpert.AI prend en charge des documents ayant une plus grande résolution (de 96 ppp à 300 ppp)

SignatureXpert.AI offre souplesse et fiabilité pour la géolocalisation et la vérification de signatures sur des images de faible qualité ou de petite taille, comme celles sur les cartes d'identité. Le logiciel détecte automatiquement la qualité des images afin d'optimiser le processus requis de prétraitement connexe.

Grâce à toutes ces capacités, SignatureXpert.AI peut traiter un plus grand nombre de documents et fournir une meilleure qualité d'image pour diverses applications.

À propos de Parascript

Parascript ne vend pas seulement des logiciels. Nous offrons des résultats réels et vérifiables qui permettent aux entreprises d'économiser plus de 1 milliard de dollars par an. Les clients qui souhaitent utiliser l'IA appliquée en tant que solution de saisie de données optimisée offrant les plus hauts niveaux d'automatisation fiable choisissent Parascript. Parascript possède plus de trois décennies d'expérience dans l'application de l'IA pour la résolution de problèmes complexes, qui consiste à automatiser des processus axés sur les documents concernant plus de 100 milliards de documents chaque année. Nous avons automatisé le secteur des postes, les salles de courrier commercial, les élections gouvernementales, les paiements et des centaines d'autres processus. Consultez le site Web de Parascript .

