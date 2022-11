Paramount et Virgin Media concluent une entente favorisant un nouveau partenariat de distribution pluriannuel concernant les services de diffusion en continu et le portefeuille de chaînes au Royaume-Uni

Le renouvellement de l'entente permettra le lancement du service SVoD (service de vidéo à la demande) Paramount+ sur Virgin TV en 2023 et la diffusion à plus grande échelle de Pluton TV, le principal service de télévision gratuit financé par la publicité (FAST).

LONDRES, 3 novembre 2022 /CNW/ - Paramount et Virgin Media ont annoncé aujourd'hui une nouvelle entente de distribution pluriannuelle qui prolonge leur partenariat à long terme sur l'ensemble des services de diffusion en continu et des canaux linéaires de Paramount au Royaume-Uni.

Dans le cadre du renouvellement de ce partenariat, le service mondial de vidéo à la demande (SVoD) Paramount+, sera lancé sur Virgin TV en 2023. L'intégration complète de l'application aux décodeurs de Virgin Media permettra aux clients d'avoir accès à plus de 8 000 heures d'émissions originales et exclusives, de films à succès et de séries emblématiques de tous genres des marques et des studios de production de renommée mondiale de Paramount, y compris SHOWTIME® et Paramount Pictures.

Dans le cadre de cette nouvelle entente, Pluton TV, le premier service de télévision gratuit financé par la publicité (FAST), sera également disponible au Royaume-Uni sur les services de pointe TV360 et Stream (diffusion en continu) de Virgin Media, pour atteindre de nouveaux clients et permettre l'accès à plus de 100 chaînes au contenu organisé, dont Hell's Kitchen, CSI : Miami et MTV Movie Hits, des chaînes saisonnières et thématiques comme Pluto TV Halloween et Pluto TV Crime, ainsi qu'un choix de films et de séries sur demande. En 2023, Pluton TV lancera également sa gamme de chaînes sur une section FAST dédiée du guide électronique des programmes de Virgin TV, permettant ainsi aux clients d'accéder aux chaînes en toute simplicité.

Les clients de Virgin Media TV continueront de profiter de milliers d'heures de divertissement des marques de services de télévision payante Paramount MTV, Comedy Central et Nickelodeon, ainsi que de la diffusion continue en clair et gratuite de Channel 5, de son portefeuille de chaînes numériques et du service à la demande My5 de Channel 5.

Voici la déclaration de Sarah Rose, cheffe de l'exploitation et des services commerciaux, Royaume-Uni et Canada, Paramount : « Notre partenariat de longue date avec Virgin Media nous permet de continuer d'exploiter le pouvoir du contenu de Paramount. La diffusion élargie de nos services SVoD et FAST, Paramount+ et Pluto TV, appuiera nos plans de croissance ambitieux en matière de diffusion en continu au Royaume-Uni, ainsi que nos portefeuilles populaires de chaînes de télévision en clair et payantes. »

David Bouchier, directeur de la télévision et du divertissement chez Virgin Media O2, a déclaré ce qui suit : « Nous œuvrons constamment à proposer encore plus de divertissements agréables à nos clients, où et quand ils le veulent. Notre partenariat renforcé avec Paramount offre non seulement l'accès à des chaînes primées de fictions, d'humour, de musique et d'émissions pour enfants, mais aussi à des chaînes FAST par l'intermédiaire de Pluto TV, ainsi qu'à des services de SVoD de qualité supérieure avec Paramount+. C'est une excellente nouvelle pour nos clients et cela leur permet d'envisager l'année à venir avec enthousiasme. »

