SAN JOSE, Californie, 11 août 2022 /CNW/ - Parameta Solutions, la division Data & Analytics du TP ICAP Group, et PeerNova® ont annoncé le lancement de ClearConsensus™, un réseau basé sur le consensus transparent et de haute fidélité pour la vérification indépendante des prix. Le service améliore à la fois la résilience des entreprises et la réponse réglementaire en tenant compte de l'évolution des environnements de risque pour l'évaluation des prix et les groupes de contrôle des banques à l'échelle mondiale.

« Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec PeerNova, a déclaré Eric Sinclair, PDG de Parameta Solutions. En tirant parti de la technologie de PeerNova, une plateforme agile de gestion et d'analyse des données, nous pouvons fournir aux clients des renseignements détaillés et un processus de vérification simplifié pour obtenir un consensus efficace plus rapidement. C'est un mariage important entre la technologie de PeerNova et les données de transactions observables de Parameta Solutions. »

ClearConsensus combine le prix évalué de Parameta Solutions et la plateforme technologique moderne Cuneiform® de PeerNova. Pour la première fois, ClearConsensus introduit directement des données observables sur les transactions par l'intermédiaire du prix évalué, ce qui améliore considérablement le processus en cascade d'évaluation de la juste valeur. La solution offre visibilité et transparence, tout en préservant l'anonymat des participants et la confidentialité des données. Grâce à des vérifications rigoureuses de la qualité des données et à un processus automatisé de vérification qui intègre des données supplémentaires sur les participants, le prix final du consensus est enrichi, exact et opportun. Des analyses comparatives en temps réel aident à cerner les tendances du marché afin que les clients puissent mieux optimiser l'affectation du capital, atténuer les risques et réduire le coût de possession.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Parameta Solutions et de lancer ClearConsensus, a déclaré Gangesh Ganesan, fondateur et PDG de PeerNova. En tant que fournisseur de premier plan de contenu unique hors cote, avec une présence mondiale sur le marché des produits dérivés, Parameta Solutions apportera une expertise significative en matière de respect des exigences réglementaires et d'enrichissement des données des clients. Jumelée aux capacités de données et d'analyse de PeerNova, notre solution est dans une position unique pour améliorer le processus global d'obtention du consensus et aider les clients à faire une meilleure planification. »

À propos de Parameta Solutions : Parameta Solutions est la division Data & Analytics du groupe TP ICAP. L'entreprise fournit aux clients du contenu hors cote impartial et des données exclusives , des renseignements détaillés sur la détermination des prix, la gestion des risques, les indices de référence et les indices, ainsi que des analyses avant et après la transaction. Son offre de solutions post-transaction permet aux acteurs du marché de maîtriser leurs risques de contrepartie et les risques réglementaires à travers une gamme croissante d'outils de gestion des engagements figurant au bilan, ainsi que des services de compression et d'optimisation.

À propos de PeerNova : La mission de PeerNova est de permettre aux entreprises de prendre des décisions en toute confiance et en temps opportun fondées sur des données de grande qualité. Les plateformes de PeerNova permettent aux utilisateurs de surveiller les mesures de la qualité des données, d'identifier et de résoudre les exceptions et les valeurs aberrantes à impact élevé, et d'effectuer une analyse rapide et en temps réel des causes fondamentales à l'échelle de l'entreprise et des réseaux.

En partenariat avec Parameta Solutions, la solution ClearConsensus™ établit une vision consensuelle et transparente des prix des produits dérivés sur les marchés intermédiaires hors cote. Cela permet aux participants au marché d'optimiser l'allocation du capital-risque. La plateforme Cuneiform® de PeerNova assure la comparaison et la surveillance de la qualité des données et l'intégration des clients, ce qui réduit les processus manuels et améliore l'efficacité opérationnelle dans des flux de travail complexes.

Fondée en 2013 par des entrepreneurs possédant une expertise approfondie en matière de données et d'infrastructure financière, PeerNova est une entreprise technologique de la Silicon Valley qui a des bureaux de vente à New York et à Londres. Pour en savoir plus sur PeerNova, veuillez consulter le site https://peernova.com .

