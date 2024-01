PARAMÉDICS DES PREMIÈRES NATIONS S'ASSOCIE À WOUNDED WARRIORS CANADA

Le partenariat marque une étape importante pour les deux organismes

OKA, QC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans l'histoire du service Paramédics des Premières Nations et de Wounded Warriors Canada. Fier de servir le territoire mohawk de Kanesatake et les collectivités environnantes de Saint-Placide, Paramédics des Premières Nations est composé de professionnels hautement qualifiés qui sont confrontés à des situations traumatisantes de première ligne qui peuvent être difficiles à traiter. Cette collaboration permettra d'offrir aux ambulanciers paramédicaux des Premières Nations et à leur famille des services de formation et de consultation de pointe tenant compte de leurs traumatismes. Pour Wounded Warriors Canada, ce partenariat est le premier du genre avec un organisme de premiers intervenants autochtones au Canada et le premier avec un service de premiers intervenants dans la province de Québec.

Les Guerriers Blessés Canada s'associe aux Services de Paramédic des Premières Nations (Groupe CNW/Wounded Warriors Canada)

« Alors que nous célébrons ce partenariat historique entre le service Paramédics des Premières Nations et Wounded Warriors Canada, c'est l'occasion de réfléchir aux profondes répercussions de notre travail. Nos ambulanciers paramédicaux, qui répondent aux besoins du territoire mohawk de Kanesatake et des collectivités avoisinantes, font face à des défis qui vont au-delà de la structure physique. Non seulement cette collaboration reconnaît les besoins uniques en matière de santé mentale découlant de leurs loyaux services, mais elle ouvre également la voie à un environnement davantage axé sur le soutien et la compréhension. Nous créons un précédent au Canada dans le domaine des soins adaptés aux traumatismes qui respectent et prennent en compte les expériences personnalisées des premiers intervenants autochtones et de leurs familles. Il s'agit d'un pas en avant pour rendre hommage à leur bravoure et à leur résilience, et pour favoriser une communauté solide axée sur la guérison. »



- Robert Bonspiel. Ohén:ton Ié:rate, président-directeur général.

Wounded Warriors Canada est un fournisseur national de services de santé mentale qui répond aux besoins uniques des vétérans et des premiers intervenants canadiens, et de leurs familles.

L'organisme offre des services spécialisés de formation et de consultation en milieu de travail qui tiennent compte des traumatismes pour les personnes, couples, conjoints, membres survivants de la famille et enfants aux prises avec des blessures de stress opérationnel. Ses services profitent à plus de 10 000 membres des services de première ligne actifs et retraités et à leurs familles chaque année.

« Nous reconnaissons les défis uniques sur le plan de la santé mentale auxquels font face nos premiers intervenants qui travaillent dans les collectivités des Premières Nations. Nous reconnaissons également les facteurs de stress et incidents traumatisants courants auxquels les premiers intervenants sont confrontés tous les jours, peu importe la province ou la collectivité où ils travaillent. Cette réalité nécessite que les membres des services de première ligne et leurs familles aient accès à une formation et à des services de consultation tenant compte des traumatismes qui peuvent les aider de la bonne façon et au bon moment. C'est un grand jour pour Wounded Warriors Canada, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'équipe de Paramédics des Premières Nations au cours des prochaines années. »

Scott Maxwell, directeur général, Wounded Warriors Canada.

À PROPOS DE WOUNDED WARRIORS CANADA

Wounded Warriors Canada est un fournisseur national de services de santé mentale qui fait appel des pratiques cliniques exemplaires et des soins fondés sur des données probantes pour aider les vétérans et les premiers intervenants canadiens et leurs familles à se sentir en sécurité, appuyés et compris.

SOURCE Wounded Warriors Canada