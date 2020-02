Parallel Wireless va réaliser au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique la vision OpenRAN d'Etisalat

Parallel Wireless, qui favorise le passage à des architectures réseau OpenRAN ouvertes, à base de logiciels et virtualisées, permet aussi de surmonter les défis que représentent le déploiement et le coût, tout en offrant une agilité réseau, les coûts de déploiement et de maintenance étant nettement inférieurs.

L'approche de Parallel Wireless, OpenRAN toutes G nuagique native, basée sur des logiciels, améliore sensiblement la rentabilité des réseaux en faisant converger toutes les générations, y compris les systèmes 2G, 3G, 4G et 5G, sur une plateforme logicielle unifiée facile à gérer. Se trouve donc éliminé le besoin de maintenir des réseaux hérités cloisonnés dédiés à un seul service G, ce qui entraîne une réduction des coûts d'exploitation relatifs à la maintenance des réseaux. Pour le groupe Etisalat, cette approche permettra de moderniser ses réseaux hérités, afin d'en réduire les coûts, et de diminuer la complexité ainsi que les coûts d'intégration liés au déploiement de systèmes 5G multi-fournisseurs.

Parallèlement aux avantages manifestes en termes de coûts, OpenRAN de Parallel Wireless offre pour la première fois toutes les 3 technologies RAN (2G, 3G, 4G/LTE) sous les scénarios suivants :

En découplant le logiciel RAN programmable du matériel et en lui permettant de fonctionner sur des plateformes de traitement à usage général, les stations de base OpenRAN de type GPP multi-technologies, définies par logiciel, permettront à Etisalat de déployer les systèmes TOUTES G, avec une technologie 2G, 3G et 4G entièrement virtualisée et pouvant être mise à niveau 5G par logiciel. Pour fournir des services données et voix à ses clients, dans des contextes urbains et ruraux, services de qualité commerciale, Etisalat peut exécuter simultanément 2G, 3G et 4G sur la même station de base. Les RRU multi-technologies, définies par logiciel, peuvent utiliser n'importe quel dédoublé RAN compatible 3GPP pour se connecter à n'importe quel vBBU COTS, ce qui permet l'interopérabilité des fournisseurs et une réduction encore plus importante des coûts qui leur sont rattachés.

Le logiciel compatible O-RAN, OpenRAN Controller, réduit le coût du RAN grâce à la simplification, à l'automatisation via SON en temps réel et à la virtualisation complète des réseaux. Il offrira une mobilité transparente entre les différentes technologies, une répartition locale et une faible latence, assurant aux clients d'Etisalat une expérience optimale d'abonnés. Par ailleurs, le logiciel permet une architecture OpenRAN en utilisant des interfaces standard et ouvertes, simplifie la gestion du réseau et l'intégration de nouveaux produits RAN au cœur du réseau et rend possible une évolution technologique claire et rentable.

Déclarations à l'appui

Hatem Bamatraf, chef de la technologie chez Etisalat International, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est une consécration mondiale en ce qu'elle établit une référence technologique sur nos marchés. Elle s'inscrit dans le prolongement de notre stratégie et de notre vision à long terme, qui est de 'dynamiser l'avenir numérique pour émanciper les sociétés' et qui s'est traduite par une expérience client de premier ordre et une valeur optimale pour nos actionnaires. Les essais mondiaux d'OpenRAN avec Parallel Wireless confirment l'engagement d'Etisalat envers cette vision en ce sens qu'ils nous incitent à prendre la tête d'OpenRAN en menant des essais sur le terrain avec divers partenaires technologiques de premier plan, afin de créer un écosystème innovant sur tous nos marchés. Il s'agit également du premier OpenRAN 'TOUTES G' au monde à offrir des avantages en termes d'efficacité et de coûts en faveur des systèmes 4G et 5G. D'autre part, il établit une feuille de route vers les réseaux de télécommunications de prochaine génération. »

Amrit Heer, directeur des ventes chez Parallel Wireless pour la région MENA, a tenu de préciser : « Étant l'un des principaux fournisseurs de services de communication sur les marchés émergents, Etisalat comprend où réside le véritable potentiel d'un effet de levier accru pour son activité, à la fois sur les marchés haut de gamme et bas de gamme offrant un pouvoir d'achat plus grand, en modélisant l'écosystème des télécommunications et en adoptant de nouvelles architectures réseau comme OpenRAN. Dans ce contexte, nous sommes fiers de nous être associés à Etisalat pour offrir une couverture et une capacité sans procéder à d'importants investissements en capital jadis liés aux déploiements sur réseau d'ancienne génération. Nous sommes fiers d'avoir été choisis par Etisalat pour l'aider à réimaginer l'infrastructure sans fil dans le souci d'en réduire sensiblement le coût et de garantir l'accès aux services numériques novateurs dans la région. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule société américaine à mettre au défi les fournisseurs de systèmes d'ancienne génération en offrant la seule solution OpenRAN unifiée toutes G (5G / 4G / 3G / 2G) du secteur activée par logiciel. Son logiciel réseau nuagique natif réinvente les impératifs économiques pour les opérateurs de réseau mobile mondial, en termes de déploiements couverture et capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société s'occupe de plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde entier. Parallel Wireless s'est méritée plus de 65 prix de l'industrie par son innovation et son excellence dans les solutions RAN virtualisées (vRAN) ouvertes à technologies multiples. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.parallelwireless.com et suivez aussi son actualité sur LinkedIn et Twitter.

À propos d'Etisalat

Le groupe Etisalat, actif sur les marchés émergents, est l'un des principaux groupes télécoms au monde avec une capitalisation boursière actuelle de 148 milliards AED (40,3 milliards US).

Établie à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, il y a plus de quarante ans, en étant le premier prestataire télécom du pays, Etisalat, une société internationale de premier ordre, fournit à sa clientèle, soit plus de 148 millions d'abonnés dans 16 pays du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, des solutions et des services novateurs.

En accord avec sa vision, « dynamiser l'avenir numérique pour émanciper les sociétés », le groupe Etisalat entend offrir une expérience client globale de premier ordre, au niveau tant national qu'international, faire réaliser aux actionnaires des rendements intéressants, tout en investissant dans l'entreprise sur le long terme et en appuyant le développement économique sur tous nos marchés d'exploitation. Vous en saurez plus sur https://www.etisalat.ae/en/index.jsp.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089430/Etisalat_and_Parallel_Wireless.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

