NASHUA, N.H., 1er février 2022 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc ., la plus importante entreprise étatsunienne spécialisée dans les réseaux infonuagiques d'accès radioélectriques ouverts (ou « Open RAN ») pour l'omniréseau G (2, 3, 4 et 5G) et conforme à la norme O-RAN Alliance, a créé un écosystème de partenaires d'une ampleur inégalée et mettra de l'avant les dernières innovations en matière de technologie Open RAN lors du Mobile World Congress 2022 à Barcelone en Espagne, sur le site du Fira Gran (Hall 5, kiosque 5C61) du 28 février au 3 mars 2022.

Les RAN ont grandement gagné en popularité au cours des dernières années et continueront de le faire en 2022, et au-delà. Selon le Dell'Oro Group, les revenus cumulatifs générés par l'Open RAN entre 2020 et 2025 pourraient atteindre 15 milliards de dollars, avec une part de plus de 10 % du marché global des RAN d'ici 2025. L'adoption de la technologie 5G, ainsi que le déploiement et la mise à niveau des réseaux à moindre coût poussent un plus grand nombre d'opérateurs à choisir la voie de l'Open RAN pour leur architecture réseau.

Au fur et à mesure du déploiement croissant de l'Open RAN, l'écosystème de partenaires pour tous les aspects du réseau - radio, serveur, contrôleurs intelligents pour RAN, éléments fondamentaux et autres - est appelé à prendre de l'expansion. L'Open RAN favorise une plus grande diversité des fournisseurs et sécurise la chaîne d'approvisionnement. Avec du matériel et des logiciels interopérables, les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) obtiennent des réseaux toujours plus flexibles, évolutifs et rentables, avec à la clé des communications à très large bande à la fine pointe.

Notre vaste écosystème de partenaires de premier plan inclut :

nos fournisseurs chevronnés Comba Telecom et GigaTera Communications, qui offrent des unités radio O-RAN divisées 7.2 pour les accès omniréseau G;

nos partenaires en matière de serveurs haut de gamme, dont Supermicro et sa puissance de traitement x86;

notre plus récent partenariat avec Juniper Networks, fort de son contrôleur intelligent de RAN de classe mondiale pour héberger différentes xApp/rApps;

sans oublier Athonet et Microsoft et leurs réseaux de base incomparables.

En compagnie de cette formidable équipée de partenaires, Parallel Wireless permet aux ORM de déployer des réseaux de pointe, tout en réduisant leurs coûts et leur complexité pour des revenus accrus. Parallel Wireless a déployé, aux quatre coins de la planète, des réseaux Open RAN pour une diversité d'opérateurs tels Axiata Group , IpT , Vodafone , Etisalat , Millicom , BT EE et plusieurs autres.

« L'avenir des RAN est grand ouvert » est le mantra choisi par Parallel Wireless pour l'événement de cette année. Venez nous rencontre au kiosque 5C61 du hall 5, pour y découvrir le pouvoir de la Open RAN et l'innovation dans l'univers du sans-fil.

Aussi, ne manquez pas l'allocution d'Eugina Jordan, vice-présidente du marketing chez Parallel Wireless et conférencière de marque au MWC 22 lors d'une séance sur la 5G intitulée Open RAN : The Next Step, qui aura lieu le mercredi 2 mars.

De son côté, Zahid Ghadialy, directeur principal, Stratégie des technologies et de l'innovation chez Parallel Wireless participera à une table ronde le lundi 28 février intitulée Open RAN : A Vision of 5G and The Future of 6G.

Nous avons hâte de vous voir bientôt à Barcelone!

Keith Johnson, le président de Parallel Wireless, a déclaré : « L'industrie des télécommunications souhaite avoir des réseaux ouverts et flexibles pour faire en sorte de réduire les coûts de déploiement et de maintenance, tout en maintenant la qualité du service. Nous sommes ravis de travailler avec un vaste écosystème de RAN désolidarisés, en ayant accès à des technologies logiciel et matériel sans contrainte de fournisseurs, mais aussi fondés sur des interfaces ouvertes et des normes élaborées de façon commune. L'avenir des RAN est grand ouvert, et nous sommes enthousiastes à l'idée de guider la transformation au sein de l'industrie du sans-fil. »

