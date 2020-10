NASHUA, New Hampshire, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc la plus importante société OpenRAN établie aux États-Unis offrant la seule solution OpenRAN ALL G de bout en bout définie par logiciels au monde a annoncé aujourd'hui que Steve Libbey, vice-président des ventes, a été nommé à la Competitive Carriers Association (CCA). Conseil d'administration

Parallel Wireless permet de passer à des architectures réseau OpenRAN logicielles, ouvertes et virtualisées pour offrir des réseaux sans fil évolutifs et interopérables. Les coûts d'entretien et de déploiement de ces réseaux sont beaucoup plus faibles et ils sont aptes à fournir la couverture et la capacité aux utilisateurs finaux et aux entreprises partout au pays. La solution OpenRAN de Parallel Wireless affiche un excellent rendement, un avantage inhérent en termes de coût et assure l'excellence du service sur six continents.

La CCA s'est donné pour mission de tirer le meilleur parti possible des occasions de représentation, de leadership, d'éducation et de réseautage pour aider les fournisseurs de services concurrentiels à croître et à prospérer dans le secteur du sans-fil. Voici quelques-uns des principaux enjeux stratégiques de la CCA :

l'accès au spectre;

l'accès aux appareils,

accès aux réseaux,

simplification du déploiement des infrastructures;

réforme du fonds de service universel (USF),

Service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG)

Citations d'appui

Steven K. Berry, président-directeur général de la CCA, a déclaré : « La CCA est ravie qu'un membre de Parallel Wireless se joigne au conseil d'administration. Steve Libbey est un membre actif de la CCA depuis plusieurs années, et nous nous réjouissons du soutien et du dévouement continus dont fait preuve Parallel à l'égard de l'Association. Les membres associés de la CCA sont un élément important de l'écosystème des fournisseurs de services concurrentiels, et je me réjouis à la perspective de poursuivre notre collaboration afin de veiller à ce que les fournisseurs de services concurrentiels puissent soutenir la concurrence et prospérer dans l'industrie pour les années à venir. »

Steve Libbey, vice-président des ventes, Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous joindre au conseil et sommes ravis de continuer à démontrer notre soutien à la CCA et à ses membres pour les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques et à s'adapter aux changements de politiques et de règlements. »

À propos de CCA

La CCA est la principale association de fournisseurs de services sans fil concurrentiels et d'intervenants du secteur dans l'ensemble des États-Unis. Les membres sont des petits fournisseurs de services en milieu rural qui desservent moins de 5 000 clients, mais aussi des fournisseurs régionaux et nationaux qui desservent des millions de clients, ainsi que des fournisseurs qui assurent l'approvisionnement de produits et services à tout l'écosystème des communications sans fil. Consultez www.ccamobile.org.

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule société établie aux États-Unis, qui met au défi les fournisseurs d'équipement traditionnel de la planète en proposant l'unique solution logicielle OpenRAN unifiée « ALL G » (5G/4G/3G/2G) de toute l'industrie. Ses logiciels réseau conçus pour le nuage informatique redéfinissent l'économie des réseaux des exploitants de services mobiles de la planète en matière de déploiements de couverture et de capacité, tout en traçant la voie à la 5G. La société collabore avec plus de 50 entreprises de télécommunications de premier plan dans le monde. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions virtualisées RAN ouvertes et multitechnologiques sont saluées par plus de 74 prix décernés par l'industrie. Pour en savoir davantage, consultez le site : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1309461/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

SOURCE Parallel Wireless

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Eugina Jordan, vice-présidente du marketing, Parallel Wireless, [email protected], 978-660-8659, http://www.parallelwireless.com

Liens connexes

http://www.parallelwireless.com