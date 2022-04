Parallel Wireless s'associe à Inatel, à Telecom Infra Project (TIP), à Brisanet, à Claro, à TIM et à Vivo pour mener un essai sur le terrain du réseau Open RAN au Brésil.

Inatel - L'Institut national des télécommunications est un centre d'enseignement, de recherche et de développement technologique créé en 1965 et situé à Santa Rita do Sapucaí, dans le sud du Minas Gerais, également reconnu comme étant la vallée de l'électronique. Il a été le premier établissement d'enseignement supérieur en ingénierie des télécommunications au Brésil.

Parallel Wireless fournira un réseau Open RAN permettant à l'omniréseau G (2G, 3G, 4G et 5G) d'utiliser la bande 7 pour l'essai, comme indiqué par Inatel dans l'annonce publiée sur son site Web : https://www.inatel.br/imprensa/noticias/negocios/3664-inatel-inicia-testes-de-open-ran-como-parte-do-programa-open-field . L'essai sur le terrain de ce réseau de pointe permettra d'offrir de nouveaux services et de nouvelles applications aux consommateurs et aux entreprises.

Les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de la région de l'Amérique latine sont encouragés à voir les solutions infonuagiques de réseau Open RAN de Parallel Wireless en action à Inatel, au Brésil, d'ici au mois de juin 2022. Communiquez avec Russell Ribeiro de Parallel Wireless pour en savoir plus.

Russell Ribeiro, vice-président régional, Ventes, Amérique latine chez Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Inatel et à TIP pour mettre en valeur nos solutions infonuagiques de pointe liées au réseau Open RAN et conformes à la norme O-RAN, qui permettent d'offrir la connectivité à haut débit 4G et 5G et des applications de pointe aux citoyens du Brésil et d'autres pays de l'Amérique latine. Nous commençons ce programme Open Field avec la 4G et nous passerons à la 5G plus tard cette année. Nous sommes convaincus que ce programme est un très bon exemple pour permettre aux ORM de toute l'Amérique latine de voir notre plateforme en activité dans un contexte réel. »

Gleyson A. dos Santos, spécialiste du développement commercial chez Inatel, a affirmé : « Je suis ravi de participer à cet essai sur le terrain avec Parallel Wireless et TIP, où nous montrerons comment la technologie de l'Open RAN permet de créer des produits de télécommunications sans fil robustes dotés d'une meilleure qualité logicielle, nécessitant moins d'entretien, favorisant une adoption plus rapide des nouvelles technologies et offrant une meilleure expérience utilisateur. »

L'installation mise en œuvre dans le cadre de l'essai utilise des solutions Comba et Dell Technologies. Les opérateurs de réseaux mobiles Brisanet, Claro, TIM et Vivo sont des partenaires du programme Open Field.

À propos de Parallel Wireless

Conforme à la norme O-RAN, la plateforme logicielle ominiréseau G (2G, 3G, 4G et 5G) de Parallel Wireless est utilisée par une diversité d'opérateurs de réseaux mobiles sur six continents et présente une architecture ouverte, sécurisée et intelligente, pour une connectivité sans fil permettant à tous d'être branchés, n'importe où, n'importe quand et comme ils le souhaitent. Pour en savoir plus, consultez le site www.parallelwireless.com . Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter .

À propos d'Inatel

Inatel - L'Institut national des télécommunications est un centre d'enseignement, de recherche et de développement technologique, créé en 1965, à Santa Rita do Sapucaí, au sud du Minas Gerais. Il a été le premier établissement d'enseignement supérieur en ingénierie des télécommunications au Brésil et propose actuellement sept cours de fin de cycle, des cours généraux, des cours à distance, ainsi que des maîtrises et des doctorats en télécommunications. Inatel transfère la technologie sur le marché dans les domaines des logiciels, du matériel, de la consultation et de l'étalonnage. Elle a conclu des partenariats avec des entreprises technologiques nationales et multinationales. Pour obtenir plus de renseignements : www.inatel.br .

À propos de Telecom Infra Project (TIP)

Le Telecom Infra Project (TIP) est une communauté mondiale d'entreprises et d'organisations qui proposent des solutions d'infrastructure pour promouvoir la connectivité mondiale. La moitié de la population mondiale n'est toujours pas connectée à Internet, et pour les personnes qui le sont, la connectivité est souvent insuffisante. Cela limite l'accès à la multitude d'avantages qu'offre Internet aux consommateurs et aux entreprises, ce qui a une incidence sur la croissance du PIB à l'échelle mondiale. Toutefois, le manque de souplesse des solutions actuelles, exacerbé par un choix limité de fournisseurs de technologie, fait en sorte qu'il est difficile pour les exploitants de créer et de mettre à niveau des réseaux de façon efficace. Fondé en 2016, le TIP est une communauté composée de plusieurs membres qui regroupe des centaines d'entreprises : des fournisseurs de services aux partenaires technologiques, en passant par les intégrateurs de systèmes et autres intervenants en connectivité. Nous travaillons ensemble à l'élaboration, à la mise à l'essai et au déploiement de solutions ouvertes, désagrégées et fondées sur des normes qui offrent la connectivité de haute qualité dont le monde a besoin, maintenant et pour les décennies à venir. Pour de plus amples renseignements : www.telecominfraproject.com

