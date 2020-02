Parallel Wireless et Robin.io élargissent leur partenariat pour transformer le RAN hérité et en faire un outil d'orchestration et d'automatisation de bout en bout à l'échelle du Web

L'orchestration de bout en bout et l'automatisation pilotée par l'analytique viendront réduire le coût des déploiements 4G/5G et la maintenance des réseaux sans fil

NASHUA, New Hamshire, 10 février 2020 /CNW/ - Parallel Wireless, le leader d'OpenRAN toutes G, et Robin.io, société de plateforme d'automatisation des applications, ont annoncé aujourd'hui une extension de leur partenariat 2018 pour venir en aide aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) mondiaux afin qu'ils puissent tirer parti des avantages de l'automatisation du centre de données à l'échelle du Web, et ce, dans l'environnement hétérogène des systèmes embarqués du RAN sur les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G.

Pour les ORM qui le souhaitaient depuis longtemps, il s'agit d'une promesse en devenir, à savoir l'automatisation du centre de données permettant le provisionnement instantané de suites VNF et CNF complexes, l'auto-optimisation, l'auto-réparation et la récupération rapide. Encore que l'utilisation des technologies de centre de données dans le RAN introduit en fait une complexité opérationnelle d'un tout autre genre que les ORM doivent résoudre.

Cela dit, cette promesse tant anticipée, celle de la virtualisation du RAN, est en train de se concrétiser grâce à la convergence de l'approche pionnière de Parallel Wireless, à savoir OpenRAN toutes G nuagique natif, complété par la plateforme d'automatisation et de gestion du cycle de vie de Robin.io, plateforme à la pointe du secteur pour les technologies de centres de données, telles que les conteneurs, et la gestion de la charge de travail virtualisée.

Historiquement, le RAN a été dominé par la pensée des systèmes embarqués; toutefois, la vision commune consiste à faire profiter le RAN des milliards d'investissements dans les centres de données à l'échelle du Web et dans le nuage. À mesure que de nouveaux serveurs de centres de données sont connectés au RAN, les ORM voudront en fin de compte disposer d'une seule plateforme d'orchestration couvrant tous les dispositifs, plutôt que de gérer plusieurs plateformes, qu'il s'agisse de RRH sur une tour, de bande de base en temps réel à la périphérie, de services de base dans le centre de données ou de dispositifs de services 5G d'entreprise sur site. Répondant à cette vision de plateforme unique, la plateforme Robin permet -- et en cela elle est unique en son genre -- l'automatisation pilotée par l'analytique du plus large éventail de scénarios hétérogènes de provisionnement de longue traîne, de découpage, d'optimisation, de réparation, de mise à l'échelle (extension interne et externe) et de récupération. À terme, les opérateurs auront leur plateforme de virtualisation ou de conteneur préférée, sans compter que Robin est conçue pour interfonctionner avec toutes ces plateformes, qu'il s'agisse de VMWare, Kubernetes, AWS, OpenStack, Whitestack et d'autres encore.

Steve Papa, chef de la direction de Parallel Wireless, a commenté : « En 2018, lorsque nous avons commencé à travailler avec Robin pour automatiser les chantiers de données volumineuses que représente le réseau, l'utilisation des V/CNF dans le RAN n'en était qu'à ses débuts. Deux ans plus tard, vu le mouvement mondial qu'est devenu OpenRAN, il est clair que le RAN sera bientôt entièrement défini par logiciel et mis en œuvre suivant les modèles de conception natifs du nuage. Les opérateurs ont également besoin d'une plateforme capable d'assurer le découpage de ces ressources hétérogènes de bout en bout. Seul Robin.io pouvait concrétiser cette vision. »

De son côté, Jef Graham, chef de la direction de Robin.io, a déclaré : « Les opérateurs de téléphonie mobile se rendent rapidement compte du faut que l'automatisation est d'une nécessité vitale pour gérer le déploiement et le cycle de vie des réseaux 5G et des fonctions de réseau. Sans une automatisation fortement évolutive et nuagique native, le coût et la complexité induits par l'exploitation de ces réseaux deviennent rapidement intenables. Travaillant avec Parallel Wireless, Robin.io met en œuvre cette automatisation via une technologie de sensibilisation à la topologie des applications et des infrastructures, qui a été perfectionnée et éprouvée. »

Au cours de cette année-ci, Parallel Wireless lancera des versions optimisées Robin du logiciel Unified OpenRAN Controller et du logiciel Unified Edge Core pour des services automatisés, complexes, activés par DevOps et en chaîne dynamique. Les services 4G, 5G et Wi-Fi à haut débit d'Edge Core, distribués en périphérie du réseau, seront facilement gérés dans le cadre du RAN. Ce partenariat permettra également un déploiement transparent en faveur de la 4G/5G d'entreprise/privée, y compris les solutions hybrides ORM-entreprise.

La solution commune fera l'objet de démonstrations au MWC, au stand Parallel Wireless (stand 5i5, Hall 5) et au village AWS, Atrium CC1, du 24 au 27 février, à Barcelone.

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule société américaine à mettre au défi les fournisseurs de systèmes d'ancienne génération en offrant la seule solution OpenRAN unifiée toutes G (5G / 4G / 3G / 2G) du secteur activée par logiciel. Son logiciel réseau nuagique natif réinvente les impératifs économiques pour les opérateurs de réseau mobile mondial en termes de déploiements couverture et capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société s'occupe de plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde entier. Parallel Wireless s'est méritée plus de 65 prix de l'industrie par son innovation et son excellence dans les solutions RAN virtualisées (vRAN) ouvertes à technologies multiples. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.parallelwireless.com et suivez l'actualité son sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Robin.io

Offrant une plateforme d'automatisation d'applications, Robin.io permet aux entreprises de fournir, sous forme de service, des filières d'applications complexes. Bâtie sur le système Kubernetes aux normes industrielles, la plateforme Robin permet aux développeurs et aux ingénieurs de plateforme de déployer rapidement des applications centrées sur les données et le réseau, y compris les données volumineuses, NoSQL et 5G, indépendamment des ressources d'infrastructure sous-jacentes, et de les gérer facilement. La plateforme Robin, utilisée dans le monde entier, a la préférence des sociétés telles que BNP Paribas, Palo Alto Networks, SAP, Sabre et USAA. Le siège social de Robin.io est situé dans la Silicon Valley, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.robin.io et Twitter : @robin4K8S.

