Parallel Wireless élargit ses centres de recherche et de développement de l'Open RAN dans le monde entier

Nous étendons notre présence mondiale et nous recrutons les meilleurs talents dans le domaine des réseaux mobiles

NASHUA, New Hampshire, 14 septembre 2021 /CNW/ -- Parallel Wireless, Inc. , l'entreprise américaine de logiciels de l'Open RAN qui fournit les premières solutions All G (5G, 4G, 3G et 2G) d'origine infonuagique, l'Open RAN, étend sa présence dans le monde entier avec des centres de recherche et de développement sur l'Open RAN aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël et en Inde.

Les fournisseurs de l'ancien réseau d'accès radio (RAN) ont dû développer à la fois le matériel et les logiciels de RAN. Cette approche a limité la quantité d'innovation et la vitesse du développement, ce qui a entraîné des coûts de déploiement élevés pour les opérateurs mobiles. Il était également difficile pour les nouveaux entrants de pénétrer dans le secteur. Le mouvement de l'Open RAN permet aux nouveaux acteurs de développer des produits innovants en exploitant les interfaces ouvertes entre les composants, permettant ainsi de mettre en place des réseaux mobiles rentables, agiles et évolutifs.

Parallel Wireless a été fondé en 2012 et est devenu, au cours des dernières années, un chef de file reconnu dans le domaine des réseaux sans fil Open RAN, avec le plus grand nombre de déploiements d'Open RAN à travers le monde. Au cours des deux dernières années, l'équipe mondiale de l'entreprise a doublé en termes d'ingénierie, de TI, d'assurance qualité et de gestion de programmes et de projets.

Les centres de recherche et de développement de Parallel Wireless continuent de s'étendre à travers le monde pour accélérer le développement et les capacités de test de l'Open RAN, alors que les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) mettent à niveau leurs réseaux vers la 5G et au-delà. Voici les points saillants de chaque emplacement :

États-Unis

Le siège social de l'entreprise se trouve à Nashua, New Hampshire, juste à côté de Boston, au Massachusetts, connu dans le monde entier comme un centre d'innovation technologique de premier plan.

Un centre d'essai de l'Open RAN de premier ordre, réunissant un large écosystème de fournisseurs de matériel et de logiciels pour garantir l'interopérabilité et des réseaux mobiles de pointe.

Des plans d'expansion sont en cours dans les secteurs de l'assurance qualité et de l'ingénierie des systèmes afin de renforcer et de poursuivre la croissance de notre portefeuille de produits de pointe, le meilleur de sa catégorie, soit tous les réseaux All G - 2G, 3G, 4G et 5G, conformes à la norme de l'O-RAN, Open RAN, qui perturbent l'industrie du sans-fil.

Royaume-Uni .

C'est un nouveau bureau et laboratoire Open RAN de pointe au cœur de Bristol.

Une équipe en pleine croissance, dotée d'une expertise approfondie en matière d'architecture, de conception, d'implémentation et d'intégration de produits d'infrastructure sans fil et d'une spécialisation rare dans les applications et les plateformes informatiques de matériel commercial (COTS).

Parallel Wireless a récemment reçu une subvention d' Innovate U.K. et participe à d'autres concours de technologie offrant des innovations 5G O-RAN au réseau de communications.

Israël

Ce sont de nouveaux laboratoires et capacités de test 5G de pointe à Atir Yeda, à Kfar Saba, en Israël.

Cette équipe a été formée en 2018 et embauche actuellement pour les technologies 4G et 5G - ingénierie, développement et mise à l'essai de logiciels d'origine infonuagique.

Parallel Wireless a récemment rejoint le consortium israélien 5G WIN Technology en Israël, axé sur des avancées importantes basées sur les technologies de télécommunications 5G à intelligence artificielle.

Diriger le développement de l'automatisation dans les réseaux de l'Open RAN, en utilisant des outils comme l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour assurer la gestion et l'exploitation intelligentes du réseau sans fil.

Inde - Pune et Bangalore

Parallel Wireless a investi dans des centres de recherche et de développement de l'Open RAN de pointe qui ont ouvert leurs portes en 2013 et continuent de prendre de l'expansion. Il y a actuellement deux centres de recherche et de développement sur l'Open RAN en Inde à Pune et à Bangalore.

Les centres de recherche et de développement prennent de l'expansion en Inde pour développer et tester des contrôleurs intelligents RAN d'origine infonuagique, des logiciels UD et UC 4G et 5G ainsi que des radios 2x2 et 4x4 conformes à l'O-RAN Alliance.

Dans les laboratoires de Pune et de Bangalore, les membres de l'équipe possèdent une expertise approfondie dans la conception et le développement des meilleurs logiciels et matériel de l'Open RAN d'origine infonuagique - unités centralisées (UC), unités distribuées (UD) et contrôleurs intelligents de RAN (RICS).

Des plans de croissance ambitieux sont en cours dans les domaines de la recherche et du développement, de l'ingénierie des systèmes et du soutien à la clientèle.

Les solutions de Parallel Wireless permettent des applications de nouvelle génération telles que l'apprentissage en ligne, la santé numérique, les services bancaires électroniques, l'Internet des objets (IoT), la conduite autonome, la robotique et bien plus encore. Consultez notre page Web sur les possibilités de carrière et joignez-vous à nous alors que nous bouleversons l'avenir des réseaux sans fil à large bande.

Keith Johnson, président de Parallel Wireless, a déclaré : « Grâce aux centres de recherche et de développement de l'Open RAN de pointe répartis dans le monde entier, nous bouleversons l'avenir des réseaux mobiles sans fil en permettant aux clients des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) d'offrir une connectivité All G à large bande rentable et facile à adapter. Joignez-vous à Parallel Wireless et faites avancer l'avenir des communications mobiles. »

