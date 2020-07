OpenRAN va permettre la connectivité et réduire la fracture numérique

NASHUA, New Hampshire, 16 juillet 2020 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., la société étasunienne chef de file en matière de RAN (réseaux d'accès radio) ouverts qui propose les premières solutions au monde de RAN ouvert 5G 4G 3G 2G définis par logiciel de bout en bout, a annoncé aujourd'hui qu'en partenariat avec le groupe i engineering, elle a été sélectionnée par Orange dans le cadre d'un programme global multipays visant à étendre la couverture actuelle et à élargir sa base actuelle de 700 000 abonnés à travers la République centrafricaine en tant que premier déploiement. En Afrique, Orange met en œuvre un programme appelé IDEAL, sigles en anglais de « Include Digital in Every African Life » (inclure le numérique dans la vie de chaque Africain). Ce programme vise à fournir des services numériques à ses clients qui n'ont aucune connectivité aujourd'hui.

Orange, l'un des plus grands opérateurs de services mobiles et internet en Europe et en Afrique et un chef de file mondial des services de télécommunications pour les entreprises, est la dernière entreprise à avoir rejoint le marché des télécommunications de la République centrafricaine, qui comprend quatre opérateurs. La République centrafricaine est un pays divisé numériquement, avec seulement 48 % de connexions mobiles uniques et une infrastructure de réseau limitée. Les réseaux traditionnels 2G, 3G ou 4G nécessitent des équipements coûteux et encombrants à mettre en place et faire fonctionner. La mise à niveau de ces réseaux basés sur du matériel est difficile et onéreuse.

Parallel Wireless permet de passer à des architectures ouvertes de réseau OpenRAN, basées sur des logiciels et virtualisées, afin d'offrir des réseaux évolutifs 2G, 3G, 4G et 5G basés sur des logiciels. Le déploiement et la maintenance de ces réseaux sont rentables et ils permettent d'offrir la couverture et la capacité nécessaires aux utilisateurs finaux et aux entreprises dans tout le pays. Le réseau OpenRAN de Parallel Wireless a démontré de très bonnes performances, une qualité de service et des avantages en termes de coûts sur les six continents avec :

L'écosystème OpenRAN de matériel radio le plus mûr, dont le logiciel peut être mis à niveau vers n'importe quel G et qui peut prendre en charge n'importe quelle division RAN conforme au 3GPP.

vBBU basé sur COTS pour fournir une capacité évolutive pour les services vocaux et de données différenciés.

Le logiciel OpenRAN Controller, primé par GLOMO, pour réduire le coût du RAN grâce à la simplification, l'automatisation par SON en temps réel et la virtualisation complète des réseaux. Il offre également une mobilité transparente, une rupture locale et une faible latence pour une expérience optimale des abonnés pour les services vocaux en 2G et les données en 3G/4G. Le logiciel permet la division de l'architecture OpenRAN et DU/CU en utilisant des interfaces ouvertes et normalisées entre les composants du réseau. Il simplifie également la gestion du réseau et l'intégration de nouveaux produits RAN au cœur du réseau.

L'objectif stratégique d'Orange est de construire et de développer des réseaux sans fil à travers l'Afrique, et de fournir des services numériques de nouvelle génération à ses clients dans la région. En travaillant en partenariat avec Parallel Wireless et le groupe i engineering, Orange atteindra cet objectif en :

Construisant un réseau RAN ouvert, prêt pour la 5G, de classe mondiale, basé sur l'infonuagique et basé sur l'architecture distribuée haute performance de Parallel Wireless ;

Améliorant la souplesse des services et réduisant les coûts de fonctionnement sur des sites géographiquement distribués, avec l'introduction de l'automatisation du RAN ;

Utilisant l'expertise du groupe i engineering en matière de construction et de gestion de sites cellulaires.

Citations justificatives

Hervé Suquet, directeur général technique d'Orange Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « Grâce à notre programme IDEAL (inclure le numérique dans la vie de chaque Africain), chez Orange, nous fournissons une connectivité fiable à nos clients, soutenue par notre infrastructure innovante. L'ouverture associée à la virtualisation du RAN, à l'automatisation et aux nouvelles possibilités de génération de revenus permettra à Orange de prendre la tête du marché pour répondre le plus efficacement aux besoins de nos clients en République centrafricaine. En effet, grâce à cette technologie, Orange RCA fournira aux populations rurales la gamme complète des services (voix, données et Orange Money), déjà fournis dans les zones urbaines. Le fait de pouvoir faire fonctionner la 2G et la 3G sur le même système aujourd'hui et, à mesure que nos clients passeront à la 4G à l'avenir, la mise à niveau homogène vers la 4G nous permettra non seulement d'étendre notre investissement initial, mais aussi de proposer de nouveaux services beaucoup plus rapidement. Parallel Wireless est un acteur bien connu du RAN ouvert, et avec l'expertise en matière de déploiement et de services gérés du groupe i engineering, l'entreprise est devenue un véritable partenaire stratégique et le principal facilitateur de cette modernisation unique de notre réseau. »

Kadri Hakim, co-directeur général du groupe i engineering, a expliqué : « L'innovation est un aspect très important pour l'avenir de notre entreprise, car notre objectif est de développer des solutions innovantes pour nos clients. Notre coopération avec Parallel Wireless vise à concrétiser la vision d'Orange, qui consiste à connecter les entreprises et les particuliers en utilisant la technologie de pointe OpenRAN de Parallel Wireless, pour permettre à chacun de profiter de la connectivité sans fil tout en pérennisant les investissements dans les réseaux pour les services à venir. »

Bernard Lamy, directeur des ventes de Parallel Wireless, a déclaré : « La mise en œuvre de notre plateforme RAN ouverte, en tant que chef de file mondial, permettra à Orange de déployer de nouveaux services aux abonnés de manière rapide, homogène et plus fiable. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule entreprise étasunienne à mettre au défi les fournisseurs de produits traditionnels du monde entier avec la seule solution logicielle OpenRAN unifiée pour « TOUTES LES G » (5G/4G/3G/2G) du secteur. Son logiciel de réseau natif de l'infonuagique réimagine l'économie des réseaux pour les opérateurs mobiles mondiaux, tant en termes de couverture que de capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société est engagée auprès de plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN multitechnologiques ouvertes et virtualisées ont été récompensées par plus de 72 prix industriels. Pour en savoir plus : www.parallelwireless.com. Suivez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

À propos du groupe i engineering

Créé en 2007, le groupe i engineering est un des principaux fournisseurs de solutions de bout en bout dans le domaine des infrastructures et des services gérés en Afrique et sur les marchés émergents. Initialement expert en infrastructures de télécommunications et d'énergie, nous avons connu une croissance rapide depuis notre création et présentement nous déployons 17 opérations et nous nous sommes diversifiés avec succès dans les infrastructures de construction publique, la fibre optique et les centres de données.

L'approche efficace du groupe, associée à l'application d'un système rigoureux de gestion de la qualité, lui a valu un large portefeuille de clients de renommée internationale ainsi que de nombreuses accréditations industrielles.

Grâce à notre expertise locale et à notre portée internationale, nous fournissons des solutions rentables et innovantes qui permettent à nos clients d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Pour en savoir plus : https://www.ieng-group.com/

À propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros en 2019 et 145 000 salariés au 31 mars 2020, dont 85 000 en France. Le groupe compte 253 millions de clients dans le monde au 31 mars 2020, dont 208 millions de clients mobiles et 21 millions de clients du haut débit fixe. Le groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l'un des chefs de file mondiaux des services de télécommunications et informatiques aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par la responsabilité sociale et environnementale, vise à réinventer son modèle d'opérateur. Tout en accélérant la croissance et en plaçant les données et l'IA au cœur de son modèle d'innovation, le Groupe se veut un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et à la bourse de New York (symbole ORAN).

Pour plus d'informations sur l'Internet et votre mobile : www.orange.com, www.orange-business.com ou suivez-nous sur Twitter : @orangegrouppr.

Orange et tout autre nom de produit ou de service Orange inclus dans ce document sont des marques commerciales d'Orange ou d'Orange Brand Services Limited.

