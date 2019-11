Parallel Wireless contribue à concrétiser la vision OpenRAN de MTN en Afrique

MTN s'apprête à déployer 5 000 sites OpenRAN dans ses 21 centres d'opération

NASHUA, New Hampshire, 12 novembre 2019 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., la plus importante société OpenRAN établie aux États-Unis offrant la seule solution OpenRAN bout en bout définie par logiciels au monde à des fins de couverture et de capacité, annonce aujourd'hui que MTN, l'une des plus grandes entreprises de télécommunications de la planète, s'apprête à déployer plus de 5 000 sites dans ses 21 centres d'opération, fournissant ainsi une connectivité de 2G, 3G et 4G à l'aide de l'OpenRAN de Parallel Wireless dans des secteurs qui n'étaient pas desservis auparavant.

L'Afrique est le continent où l'écart numérique est le plus marqué, lui qui compte seulement 44 % d'utilisateurs mobiles uniques. Les réseaux traditionnels de 2G, 3G ou 4G exigent de l'équipement dispendieux et massif pour être déployés et exploités. Ces réseaux faits de composantes matérielles sont complexes et coûteux à mettre à niveau.

Parallel Wireless permet de passer à des architectures réseau OpenRAN logicielles, ouvertes et virtualisées pour surmonter ces défis de déploiement tout en procurant une souplesse réseau de même que des coûts d'entretien et de déploiement beaucoup plus faibles.

La technologie OpenRAN de Parallel Wireless a démontré sa très grande performance, sa qualité de service et ses avantages économiques, offrant pour la toute première fois et simultanément les 3 technologies RAN (2G, 3G, 4G/LTE) aux entreprises clientes.

Qu'est-ce qui rend unique la solution OpenRAN de Parallel Wireless?

Les stations de base multitechnologiques définies par logiciels et fondées sur le GPP permettent à MTN de déployer des systèmes de 2G munis de la technologie de 2G entièrement virtualisée et d'exécuter à la fois la 2G, la 3G et la 4G depuis la même station de base afin de fournir des services commerciaux voix-données à la clientèle de MTN partout en Afrique, tant dans les zones urbaines que rurales du pays. Les RRU multitechnologiques sont définies par logiciels, faciles à déployer et à entretenir, et leur logiciel peut être actualisé pour la 5G.

Le contrôleur OpenRAN est la seule plate-forme logicielle de l'industrie qui virtualise l'ensemble des fonctions fondamentales et « ALL G RAN » (p. ex. vBSC pour la 2G, vRNC pour la 3G, de petites cellules et des passerelles essentielles pour la 4G) afin de réduire le coût du RAN par la simplification, l'automatisation par SON en temps réel, et la virtualisation complète des réseaux. Elle permet aussi une mobilité sans faille, une sortie locale et une faible latence, offrant la meilleure expérience d'abonné aux clients de MTN. Le logiciel rend possible une architecture OpenRAN en utilisant des interfaces ouvertes et normalisées pour relier les composantes du réseau. En conséquence, il donne vie à l'écosystème OpenRAN. Il simplifie la gestion du réseau ainsi que l'intégration de nouveaux produits RAN dans le noyau du réseau grâce à sa couche d'automatisation tout en permettant une évolution technologique claire et rentable.

Rob Shuter, président de groupe et chef de la direction à MTN, déclare : « L'équipe technologique de notre groupe est à l'avant-plan de l'OpenRAN, elle qui a achevé ses essais sur le terrain de la Zambie en 2018 et déployé des sites commerciaux dès le début de 2019. Nous nous concentrons à créer de nouvelles solutions RAN viables parallèlement aux déploiements traditionnels des fournisseurs de technologies réseau dans le but d'accélérer l'expansion rurale au sein de nos marchés. »

Christoph Fitih, directeur des ventes pour l'Afrique à Parallel Wireless, affirme : « Étant l'un des fournisseurs innovants de communication, MTN reconnaît le potentiel que représente l'amélioration de la couverture en adoptant de nouvelles architectures réseau, comme l'OpenRAN. Nous sommes fiers de nous associer à MTN pour ces déploiements afin de relier les secteurs qui ne l'étaient pas sans devoir réaliser de vastes investissements en capital associés au déploiement de réseaux traditionnels. En transformant les réseaux en OpenRAN virtualisé, MTN peut transférer ses réseaux dans le nuage informatique pour assurer la couverture de chacun de ses clients à un coût bien moindre. La couverture sans fil à faible coût stimulera la croissance économique, améliorera les infrastructures et réduira les dépenses des consommateurs, procurant un accès à la connectivité avec la meilleure technologie qui soit, et ce, sans exclure personne. »

Lux Maharaj, directeur des ventes pour l'Afrique à Parallel Wireless, déclare : « Nous assumons notre rôle dans l'innovation de l'écosystème OpenRAN afin d'aider MTN à combler le fossé numérique dans toute l'Afrique. En effectuant le découplage du logiciel RAN programmable de sa dimension matérielle et en lui permettant de s'exécuter sur des plates-formes de traitement à usage général, Parallel Wireless rend possibles les architectures conçues pour le nuage informatique, procurant à MTN une plus grande flexibilité. En conséquence, les coûts associés à l'établissement de réseaux mobiles de 2G, 3G et 4G sont réduits et la connectivité peut être étendue à chaque habitant du continent africain. Nous sommes fiers d'aider MTN à repenser l'infrastructure sans fil à un coût beaucoup plus faible afin d'assurer un accès plus égal à la connectivité. »

Parallel Wireless est la seule société établie aux États-Unis qui met au défi les fournisseurs d'équipement traditionnel de la planète en proposant l'unique solution logicielle OpenRAN unifiée « ALL G » (5G/4G/3G/2G) de toute l'industrie. Ses logiciels réseau conçus pour le nuage informatique redéfinissent l'économie des réseaux des opérateurs de services mobiles de la planète en matière de déploiements de couverture et de capacité, tout en traçant la voie à la 5G. La société collabore avec plus de 50 opérateurs de télécommunications de premier plan dans le monde. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions virtualisées RAN ouvertes et multitechnologiques sont saluées par plus de 65 prix décernés par l'industrie. Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

