Une solution conforme à la norme O-RAN prenant en charge les toutes les générations de réseau - 2G, 3G, 4G et 5G - pour les radios 7,2 dans les environnements urbains et à forte densité de population.

NASHUA, New Hampshire, 5 mai 2021 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc. , la société américaine spécialisée dans les technologies de l'Open RAN, qui offre la première solution d'origine infonuagique Open RAN toutes G sur six continents, a franchi des étapes importantes en vue de mettre en place des réseaux sans fil ruraux et urbains.

La vision de Parallel Wireless en ce qui a trait à l'Open RAN a toujours été que le succès macro rural est une condition préalable naturelle et nécessaire à l'activation du surensemble de fonctionnalités requises pour les scénarios de réseaux urbains. Plus de 50 opérateurs de réseaux mobiles, dont Inland Cellular et OptimEra en Amérique du Nord , Vodafone en Irlande , en Afrique et en Turquie et Optus en Australie , ont déployé ou testé avec succès des réseaux ruraux 2G, 3G et 4G de Parallel Wireless. En même temps, Parallel Wireless a progressé grâce à la feuille de route des versions 3GPP et de l'O-RAN Alliance. Actuellement, notre solution innovante d'origine infonuagique Open RAN toutes G prend en charge les fonctionnalités et les capacités essentielles à un niveau élevé de performance réseau dans des environnements urbains à haute capacité.

Parallel Wireless innove dans le domaine de l'Open RAN urbain en offrant :

La conformité O-RAN pour permettre à l'écosystème radio et serveur 7,2 de déployer, de mettre à niveau, d'élargir et de maintenir les réseaux sans fil à peu de coûts. Les composants comprennent du matériel commercial vBBU prêt à l'emploi qui permet d'activer les radios Open RAN depuis l'écosystème, l'orchestration des ressources, le découpage du réseau et la gestion des abonnés sur les réseaux de toutes G dans des environnements à grande capacité et à forte densité.

L'évolutivité grâce à une mise en œuvre DU/CU par conteneur, dans l'ensemble des G, afin de réaliser des économies au chapitre des dépenses d'exploitation et des dépenses d'investissement et d'accélérer la mise sur le marché de services et de fonctionnalités. Des fonctionnalités d'origine infonuagique de pointe comme l'automatisation du RAN, l'autoconfiguration, les essais, l'intégration et la livraison de logiciels en mode mains libres, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique permettent des mises à niveau logicielles transparentes ainsi que l'utilisation des données pour optimiser le niveau de performance du réseau dans les environnements urbains afin d'offrir un débit et une qualité de service optimaux aux abonnés.

Keith Johnson, Président, Parallel Wireless a affirmé ceci : « Parallel Wireless est fier de mener la charge de l'innovation dans le domaine de l'Open RAN, en soutenant nos clients dans le parcours d'évolution de leur réseau lors de déploiements conformes à la norme O-RAN en milieux rural et urbain. Le déploiement d'un Open RAN d'origine infonuagique conforme à la norme O-RAN sur l'ensemble des G, avec un large écosystème de partenaires, fait baisser le coût des déploiements en milieu rural et, maintenant, en milieu urbain. Il permet également aux opérateurs de réseaux mobiles d'exploiter leurs réseaux dans leur pleine mesure d'une manière rentable lors de la migration vers la 5G et au-delà. »

Selon Dimitris Mavrakis, Analyste, ABI Research, « le mouvement de l'Open RAN permet la transition d'un nombre limité de fournisseurs verticalisés avec des solutions exclusives "de bout en bout" vers un marché ouvert et offre du matériel et des logiciels de la "meilleure génération" d'un vaste écosystème de fournisseurs. Selon nos recherches, l'Open RAN devrait atteindre un marché total de 30 milliards de dollars US en 2030, soit une augmentation plus importante que le marché du RAN traditionnel. L'Open Ran a été déployé avec succès dans les réseaux ruraux à travers le monde et les conditions actuelles du marché accélèrent favorablement le développement de l'Open RAN dans les environnements urbains alors que les opérateurs de réseaux mobiles se préparent à l'avenir de la 5G. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle solution urbaine de Parallel Wrireless, visitez notre site Web .

À propos de Parallel Wireless

À Parallel Wireless, nous croyons que les logiciels ont le pouvoir de créer des occasions exceptionnelles pour les utilisateurs du monde entier. Nous bouleversons la façon dont les réseaux sans fil sont construits et exploités. Nous repensons la façon dont le matériel informatique, les logiciels et l'infonuagique travaillent de concert afin de changer la réalité économique du déploiement au profit de nos clients. « ALL G », notre plateforme logicielle offrant des solutions relatives au réseau d'accès radioélectrique ouvert, présente une architecture sécurisée et intelligente de réseau d'accès radioélectrique ouvert visant à offrir une connectivité sans fil. Sa raison d'être est que toute la population puisse profiter d'une connexion n'importe quand, n'importe où et dans le mode choisi. Nous collaborons avec plus de 50 exploitants de services mobiles à l'échelle mondiale, et nous avons reçu plus de 74 prix de l'industrie. Notre équipe de libres penseurs, qui est au cœur de tout ce que nous faisons, valorise l'innovation, la collaboration, l'ouverture d'esprit et la réussite des clients. Pour en savoir plus, consultez le site : www.parallelwireless.com . Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

SOURCE Parallel Wireless

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Susan Layne, gestionnaire des communications, [email protected], 978 764-1364