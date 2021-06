NASHUA, New Hampshire, 28 juin 2021 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc , l'entreprise américaine qui exerce ses activités dans le domaine de l'Open RAN et qui offre la meilleure solution d'origine infonuagique Open RAN toutes G, est fière d'avoir été sélectionnée par Axiata Group Berhad en tant que partenaire stratégique fournissant des réseaux O-RAN aux entreprises de télécommunications numériques du groupe en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud et procurant une connectivité à large bande 2G et 4G.

Basé en Malaisie, Axiata est l'un des principaux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) en Asie, qui exploite des opérateurs de télécommunications numériques, des entreprises et des infrastructures numériques, dans le but de devenir le champion numérique de la nouvelle génération d'ici 2024. Grâce à ses activités de télécommunications numériques en Malaisie (Celcom), en Indonésie (XL), au Sri Lanka (Dialog), au Bangladesh (Robi), au Cambodge (Smart) et au Népal (Ncell), qui desservent environ 157 millions de clients, Axiata se prépare à offrir une connectivité sans fil à large bande 2G et 4G à partir de la même radio, en utilisant le spectre de 1800 MHz et en fournissant des services de voix et de données à l'aide d'une technologie de pointe.

Cet essai était unique, car il consistait notamment à remplacer l'infrastructure des titulaires par les solutions Open RAN de Parallel Wireless où la planification, la conception, la mise en service, l'intégration, les essais et l'optimisation ont été effectués à distance par l'équipe en raison des restrictions liées à la COVID-19. Une seule unité radio dotée de la technologie 4G et 2G a été installée, avec une bande de base sur une plateforme SuperMicro (NASDAQ: SMCI) de produits commerciaux x86 d'Intel (NASDAQ:INTC) et d'autres applications centralisées ont été installées sur l'infrastructure infonuagique OpenStack existante d'Axiata. Les essais sur le terrain menés selon les configurations des secteurs 3, 4 et 6 se sont déroulés sans aucun problème, permettant ainsi de transporter le trafic commercial et de démontrer un rendement du réseau de qualité équivalent à celui des titulaires. Axiata vise un déploiement commercial au quatrième trimestre de 2021.

Outre son expertise dans le déploiement de réseaux Open RAN, Parallel Wireless s'associera à un vaste écosystème de fournisseurs pour trouver des solutions rentables. En s'associant à un écosystème de fournisseurs de premier ordre, Parallel Wireless peut fournir du matériel de haute qualité à moindre coût, une grande flexibilité de déploiement et des services innovants. Nos partenaires comprennent :

Radios Open RAN autonomes de partenaires tels que GigaTera Communications et Comba Telecommunications (« Comba Telecom » ou « le groupe », code boursier de Hong Kong : 2342) qui fournissent des services 2G et 4G à partir de la même radio sur le spectre de 1800 MHz.



Serveurs de pointe fournis par SuperMicro.

En collaborant avec Parallel Wireless, Axiata sera en mesure d'étendre et de développer ses réseaux sans fil en fournissant des services numériques de nouvelle génération à ses clients à travers l'Asie, notamment en réalisant ce qui suit :

Construire une solution d'origine infonuagique de réseau de classe mondiale Open RAN, basée sur l'architecture distribuée de haute performance de Parallel Wireless.



Tirer parti de son infrastructure infonuagique OpenStack pour déployer un contrôleur NFVi Open RAN.



Améliorer l'agilité du service et la réduction du coût total de possession (CTP) sur des sites géographiquement répartis, avec l'introduction de l'automatisation RAN.

Thomas Hundt, vice-président directeur de la technologie chez Axiata, a déclaré : « Nous sommes engagés envers l'Open RAN et cet essai prouve que les solutions de l'Open RAN peuvent être déployées sur les produits commerciaux et l'infrastructure infonuagique, tout en respectant les indicateurs de performance clés. Cela nous permet d'élargir et d'améliorer l'expérience client avec les services à large bande 2G et 4G dans toute notre zone de couverture en Asie, en particulier en étendant notre présence aux marchés actuellement mal desservis. »

Keith Johnson, président de Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer à Axiata, en remplaçant l'équipement de leurs fournisseurs titulaires par notre solution d'Open RAN de pointe pour permettre la mise en place de services à large bande 2G et 4G au Sri Lanka et dans d'autres filiales d'Axiata. Nous sommes ravis que les essais soient couronnés de succès, et nous attendons avec impatience les déploiements commerciaux en 2021. »

À propos de Parallel Wireless

À Parallel Wireless, nous croyons que les logiciels ont le pouvoir de créer des occasions exceptionnelles pour les utilisateurs du monde entier. Nous bouleversons la façon dont les réseaux sans fil sont construits et exploités. Nous repensons la façon dont le matériel informatique, les logiciels et l'infonuagique travaillent de concert afin de changer la réalité économique du déploiement au profit de nos clients. « ALL G » (2 G, 3G, 4G, 5G), notre plateforme logicielle offrant des solutions relatives au réseau d'accès radioélectrique ouvert, présente une architecture sécurisée et intelligente de réseau d'accès radioélectrique ouvert visant à offrir une connectivité sans fil. Sa raison d'être est que toute la population puisse profiter d'une connexion n'importe quand, n'importe où et dans le mode choisi. Nous collaborons avec des exploitants de services mobiles mondiaux de premier plan, et nous avons reçu plus de 74 prix de l'industrie. Notre équipe de libres penseurs, qui est au cœur de tout ce que nous faisons, valorise l'innovation, la collaboration, l'ouverture d'esprit et la réussite des clients. Pour en savoir plus, consultez le site : www.parallelwireless.com . Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter .

À propos d'Axiata

En tant que l'un des principaux groupes de télécommunications en Asie et, poursuivant sa vision d'être le champion numérique de la nouvelle génération d'ici 2024, Axiata s'est transformé d'une entité détentrice avec un portefeuille d'actifs mobiles non diversifiée à une entreprise axée sur une triple stratégie de base centrée sur les télécommunications numériques, les entreprises numériques et l'infrastructure.

Au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et de l'Asie du Sud, le Groupe détient des participations de contrôle majoritaires dans des opérateurs mobiles et fixes de premier plan dans la région, notamment « Celcom » en Malaisie, « XL » en Indonésie, « Dialog » au Sri Lanka, « Robi » au Bangladesh, « Smart » au Cambodge et « Ncell » au Népal. Axiata mène activement les efforts visant à transformer ses opérations axées sur les appareils mobiles en entreprises numériques convergentes.

Axiata Digital, la branche des services numériques d'Axiata, se concentre sur deux activités numériques verticales, à savoir les services financiers numériques (« Boost » et « Aspirasi »), ainsi que l'analyse numérique et l'intelligence artificielle (« ADA »).

« edotco », la société d'infrastructure du groupe, exerce ses activités dans huit pays où elle fournit des services d'infrastructure de télécommunications, regroupant environ 32 800 tours. Actuellement, la société se place au 16e rang mondial des plus grandes sociétés indépendantes de tours, visant à devenir l'une des principales sociétés régionales de tours de télécommunications et s'engageant à mener des opérations commerciales responsables et durables.

En tant qu'investisseur à long terme engagé, et conformément à ses objectifs liés au développement durable, le groupe soutient et encourage activement le développement de jeunes talents, l'intervention en cas de catastrophe et le rétablissement, ainsi que les initiatives écologiques. L'objectif plus vaste d'Axiata, qui consiste à faire progresser l'Asie, vise à rassembler les meilleurs éléments de la région en matière d'innovation, de connectivité et de talents.

