Déployer et innover grâce à l'écosystème Open RAN toutes G (2G, 3G, 4G, 5G) le plus mature, avec Intel, GigaTera Communications, Comba Telecom, Supermicro, Silicom, Facebook Connectivity, Red Hat, Telecom Infra Project et O-RAN Alliance

NASHUA, New Hampshire, 8 juin 2021 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc ., une importante entreprise américaine opérant dans le domaine de l'Open RAN conforme à la norme O-RAN et permettant la mise en œuvre de l'ensemble des G, a franchi une étape importante dans la création du plus grand écosystème de partenaires Open RAN et prévoit de démontrer avec nos partenaires les dernières innovations en matière de technologie Open RAN au MWC21 de Barcelone, au Hall 2, kiosque 2015.

Parallel Wireless est à l'avant-garde du secteur grâce à ses déploiements et à ses innovations dans le domaine de l'Open RAN et a notamment mis en œuvre la première architecture de réseau au monde qui réunit toutes les normes de connectivité mobile - 2G, 3G, 4G, 5G et Wi-Fi - au sein du même logiciel. En collaboration avec un vaste écosystème de partenaires, Parallel Wireless permet aux opérateurs de réseaux mobiles de déployer des réseaux de pointe, tout en réduisant les coûts et la complexité et en augmentant les revenus.

Cet écosystème de partenaires est axé sur le client et se concentre sur l'assemblage de solutions viables qui reposent sur une architecture ouverte et modulaire, en tirant parti des contributions des principaux opérateurs mondiaux à la tête du mouvement Open RAN, comme Vodafone , Telefonica et MTN . Au Mobile World Congress, Parallel Wireless montrera comment cette approche peut être reproduite à l'échelle mondiale pour accélérer le déploiement des opérateurs des systèmes de l'Open RAN et du 5G.

Parallel Wireless collabore avec un vaste écosystème de partenaires pour offrir une innovation rapide dans les domaines du matériel et des logiciels. Réimaginer aujourd'hui avec la vision de demain est le thème de Parallel Wireless pour l'événement de cette année, avec deux sous-thèmes : Déployer et Innover. Nos démonstrations de pointe avec notre vaste écosystème de partenaires comprennent :

DÉPLOYER

Activation de l'ensemble des G avec Open RAN : Visitez notre démonstration de l'ensemble des G pour apprendre comment déployer la solution d'origine infonuagique Open RAN conforme à la norme O-RAN sur les réseaux 2G, 3G et 4G . Nous présenterons les logiciels de gestion des unités centrales et des unités réparties de l'Open RAN les plus avancés conçus à l'aide de partenaires comme Red Hat, 6Wind, Whitestack, Dell et HP. Nos solutions comprennent un écosystème de l'Open RAN mature et de pointe pour les radios 7.2 avec des partenaires comme Comba Telecom et GigaTera Communications. Nous collaborons également avec des fournisseurs de matériel de serveur comme Supermicro et Silicom Ltd. Connectivity Solutions avec la plateforme Xeon® x86 d'Intel et nous faisons partie du groupe TIP Open RAN de Facebook.

INNOVER

De nouveaux services plus rapides grâce à l'automatisation : Visitez notre démonstration d'automatisation pour découvrir comment les fonctionnalités infonuagiques de pointe comme l'automatisation du RAN, l'autoconfiguration, l'essai de logiciels mains libres, l'intégration et la livraison, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (AA) permettent l'extensibilité, la flexibilité et l'innovation de même que la capacité de lancer de nouveaux services plus rapidement. Grâce à des outils d'automatisation infonuagiques avec des partenaires comme Red Hat, vous profiterez non seulement de la flexibilité des choix et des économies, mais aussi de l'agilité, de l'évolutivité et de la facilité de gestion et de mise à niveau qui accompagnent la promesse de l'Open RAN.

Ne manquez pas non plus de vous joindre à la table ronde du lundi 28 juin, Eugina Jordan, vice-présidente du marketing chez Parallel Wireless dans le cadre de laquelle des entreprises comme Mavenir, Orange Wholesale International Networks, Accenture, Fujitsu Network Communications, Inc. et Spirent discuteront de « l' Open RAN ».

Par ailleurs, Parallel Wireless est fière d'avoir été sélectionnée comme candidate aux Global Mobile Awards (GLOMO) 2021 de la GSMA dans la catégorie « Best Mobile Technology Breakthrough » pour sa solution Parallel Wireless Open Ran toutes G - 2G, 3G, 4G, 5G macro urbaine. Les lauréats seront annoncés lors du MWC21 de Barcelone, le mercredi 30 juin à midi (HNEC) .

Nous avons hâte de vous voir bientôt à Barcelone!

Keith Johnson, président de Parallel Wireless, a déclaré : « L'un des principaux sujets de conversation à la conférence MWC sera de savoir comment, avec le déploiement continu de la technologie 5G, l'économie de l'industrie mobile devra changer. Après des années de consolidation, le secteur des télécommunications ne compte plus que quelques géants du réseau de la technologie d'accès radio. Le secteur des télécommunications exige des réseaux ouverts et flexibles afin de réduire les coûts de déploiement et de maintenance. Nous sommes heureux de collaborer avec Telecom Infra Project (TIP), l'O-RAN Alliance et l'Open Compute Project pour permettre la mise en place d'un vaste écosystème ouvert de solutions RAN désagrégées à l'aide d'une technologie matérielle et logicielle neutre, basée sur des interfaces ouvertes et des normes développées par la communauté. »

