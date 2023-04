TORONTO, le 19 avril 2023 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui jusqu'au 28 avril 2023 à 17 h HE, les parajuristes et les avocat(e)s de l'Ontario peuvent voter pour les candidats de leur choix en ligne et par téléphone.

Tous les avocat(e)s et parajuristes dont le permis n'est pas suspendu le 12 avril 2023 ont le droit de voter dans cette élection. Les titulaires de permis admissibles recevront des renseignements sur le vote, y compris un numéro de contrôle unique pour voter, dans leur compte du portail du Barreau. Ils et elles devraient aussi recevoir un courriel contenant cette information de Computershare, la société qui fournit les systèmes de vote en ligne et par téléphone.

Les guides électoraux pour les avocat(e)s et les parajuristes contenant des informations sur les candidats et sur la façon de voter se trouvent au LSO.ca/ElectionConseil2023.

Les titulaires de permis admissibles à voter qui n'ont pas reçu leur numéro de contrôle doivent contacter Computershare :

Les avocats doivent composer le 1 888 344-2805 ou le 514 982-2391, si à l'extérieur du Canada ou des États-Unis.

ou des États-Unis. Les parajuristes doivent composer le 1 866 301-2518 ou le 514 982-8711, si à l'extérieur du Canada ou des États-Unis.

Les noms des 40 avocat(e)s et des cinq parajuristes élus au Conseil seront annoncés le 1er mai 2023. Les membres élus pour le mandat 2023-2027 entreront en fonction lors de la réunion du Conseil du 25 mai 2023.

Conseil

Les conseillers sont membres d'un organe décisionnel appelé le Conseil, qui se réunit environ huit fois par an pour examiner les questions de politique et mener à bien la gestion des affaires du Barreau.

La composition du Conseil est énoncée dans la Loi sur le Barreau qui exige que le Barreau de l'Ontario compte :

40 conseillers avocats élus - 20 de Toronto et 20 de l'extérieur de Toronto

et 20 de l'extérieur de Cinq conseillers parajuristes élus

Huit conseillers non-juristes -- ni avocats ni parajuristes -- qui sont nommés par le gouvernement provincial.

Consultez le LSO.ca/ElectionConseil2023

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Jennifer Wing, agente principale des communications, Relations externes et communications, [email protected] Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.