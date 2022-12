L'organisation a publié une lettre ouverte à l'intention des entreprises canadiennes pour expliquer comment les commanditaires peuvent faire partie du changement de systèmes dans le hockey.

TORONTO, le 7 déc. 2022 /CNW/ - La mission de Parahockey féminin du Canada est de contribuer à la santé et au bien-être des filles et des femmes+ ayant un handicap en développant, en promouvant et en offrant des occasions de participer au parahockey, et ce, de l'initiation jusqu'au niveau élite, partout au Canada. L'organisation encadre le programme de l'équipe nationale féminine qui ne reçoit actuellement aucun financement.

Aujourd'hui, Parahockey féminin du Canada a diffusé une lettre ouverte aux entreprises canadiennes et lancé « Bâtons au centre », une campagne visant à recueillir 1 million de dollars auprès de la communauté des affaires pour financer entièrement le programme national de parahockey féminin pour la première fois de l'histoire.

Le 7 décembre 2022

Chères entreprises canadiennes,

Aujourd'hui, nous lançons « Bâtons au centre », une campagne nationale visant à recueillir 1 million de dollars auprès de commanditaires corporatifs afin d'investir dans le changement des systèmes au sein du hockey de sorte que, pour la première fois de l'histoire, nous financions entièrement l'équipe nationale de parahockey féminin.

Créer un environnement sûr et positif où les femmes et les filles ayant un handicap peuvent pratiquer le hockey est au cœur de tout ce que nous faisons avec Parahockey féminin du Canada (PHFC). Notre équipe nationale de parahockey féminin, qui n'est pas financée par Hockey Canada, cherche à faire progresser le parahockey (auparavant connu sous le nom de hockey sur luge) afin que les femmes puissent avoir les mêmes possibilités que les hommes ayant un handicap.

Au cours des derniers mois, la conversation autour du hockey a évolué pour le mieux. Nous sommes particulièrement encouragés par la communauté des commanditaires corporatifs, qui se sont exprimés et ont exigé des changements. Ceux-ci ont dit vouloir investir pour favoriser une plus grande diversité, une plus grande équité et une plus grande inclusion dans le hockey. Nous tenons à vous dire que nous vous entendons et que nous sommes prêts à travailler avec vous pour offrir de telles expériences. Parahockey féminin du Canada est un symbole de ce que le hockey peut être.

Les femmes ayant un handicap, notamment celles qui ont des identités croisées avec d'autres groupes marginalisés, doivent être mises en valeur dans nos communautés. Notre travail avec des programmes de mentorat de base nous a permis de constater l'impact que nos athlètes de l'équipe nationale ont sur la communauté en raison de leur intersectionnalité, à laquelle le public peut s'identifier.

Notre objectif de 1 million de dollars peut sembler ambitieux, mais en réalité, il représente moins de 0,5 % du montant que les marques investissent dans le sport amateur au Canada. Notre but est de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant : pour la première fois de l'histoire, le programme de base de notre équipe nationale féminine serait entièrement financé. Cette mesure correspond irréfutablement et sans équivoque à tout ce que réclament les commanditaires, la communauté du hockey et le grand public. Cela soutiendra notamment notre performance sur la scène mondiale et, grâce à l'excellence aux plus hauts niveaux de notre sport, nous continuerons à faire progresser le travail que nous faisons déjà au niveau local. À long terme, cela nous aidera à atteindre notre objectif de faire participer les femmes au parahockey sur glace sur la plus grande scène du monde.

Nous croyons que le hockey devrait représenter la diversité du Canada. Notre équipe nationale est fière de dire que :

Nous sommes des personnes handicapées. Nous sommes des femmes. Nous sommes bigenres. Nous sommes non binaires. Nous sommes queer. Nous sommes noires, blanches, autochtones et asiatiques. Nous sommes des immigrantes. Nous sommes des mères monoparentales. Nous sommes des soignantes. Nous sommes des enseignantes et des étudiantes. Nous nous portons à la défense de la santé mentale. Nous sommes des travailleuses de première ligne. Nous sommes des agentes de changement. Nous sommes des joueuses de hockey. Nous sommes les meilleures dans notre sport.

Les commanditaires ont déclaré qu'ils voulaient des résultats différents et meilleurs, mais on ne peut y parvenir sans investissements différents et meilleurs. Nous sommes autofinancés et nous avons réussi, jusqu'à maintenant, à réaliser un changement de systèmes dans le hockey. Imaginez ce qui sera possible si nous obtenons le soutien que les commanditaires ont exprimé vouloir fournir.

Alors saisissez l'occasion, et lancez votre bâton au centre avec le nôtre pour bâtir un avenir où tout le monde a sa place dans le hockey. Nous sommes plus forts ensemble, et nous sommes résolument tournés vers le changement. Faites partie de ce changement dès aujourd'hui.

Janice Coulter (elle)

Présidente

Parahockey féminin

du Canada

Tara Chisholm (elle)

Entraîneuse-chef

Équipe nationale de parahockey

féminin du Canada

Tracey Arnold (elle)

Représentante des athletes

Équipe nationale de parahockey

féminin du Canada

À propos de Parahockey féminin du Canada

Fondé en 2007, Parahockey féminin du Canada encourage les filles et les femmes+ ayant un handicap partout au Canada dans leur participation à long terme en parahockey et dans l'atteinte de l'excellence sportive, grâce à un programme national durable. Pour en savoir plus, consultez le site wphcanada.com (en anglais).

SOURCE Women's Para Hockey of Canada

Renseignements: Médias: Janice Coulter (elle), (780) 974-9416, [email protected]