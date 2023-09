Conçu pour être un marché en ligne d'applications éprouvées, fiables et responsables en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine, Workday AI Marketplace réunit au même endroit le meilleur de l'IA de Workday et des solutions de partenaires tiers

SCOTTSDALE, Ariz., 27 septembre 2023 /CNW/ - Paradox , le logiciel de recrutement conversationnel qui aide des entreprises mondiales comme Unilever, General Motors, Pfizer et Lowe's à améliorer considérablement leur efficacité en automatisant le travail d'embauche manuel avec l'IA conversationnelle, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé parmi les premiers utilisateurs de Workday AI Marketplace.

Aneel Bhusri, cofondateur, coprésident-directeur général et président de Workday (NASDAQ: WDAY), et Sayan Chakraborty, coprésident, ont dévoilé la nouvelle initiative dans un discours-programme prononcé à Workday Rising, à San Francisco. Selon eux, Workday AI Marketplace a été créé dans le but de permettre aux clients de trouver plus facilement des solutions d'IA fiables qui répondent aux normes et aux valeurs d'IA de Workday.

« Nous sommes extrêmement heureux de présenter Workday AI Marketplace comme un endroit centralisé où les clients de Workday peuvent trouver des applications de pointe en intelligence artificielle et en apprentissage machine auxquelles ils peuvent faire confiance, a déclaré Sayan Chakraborty, coprésident, Workday. Nos premiers utilisateurs développent certaines des solutions les plus novatrices sur le marché aujourd'hui, et ils le font d'une manière qui est conforme aux principes d'IA responsable de Workday. De concert avec ces partenaires et de nombreux autres partenaires à venir, nous facilitons la tâche de nos clients qui souhaitent assurer l'avenir de leurs entreprises. »

La solution présentera des applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine éprouvées, fiables et responsables qui s'intégreront aux données de Workday au moyen d'interfaces de programmation d'applications, ainsi que des applications créées avec Workday Extend à l'aide de grands modèles de langage entraînés dans Workday. Seul un petit groupe de premiers utilisateurs a été sélectionné pour la première vague, dont Paradox.

« À une époque où l'application de l'IA suscite beaucoup d'enthousiasme, les efforts déployés par Workday pour réunir des partenaires tiers reconnus dans un marché organisé sont exactement ce dont l'industrie a besoin, a déclaré le président et chef des produits de Paradox, Adam Godson. Nous sommes fiers d'être un partenaire de longue date de Workday et de partager des dizaines de clients communs. Paradox s'est toujours attachée à résoudre des problèmes réels et importants pour ces clients, et non à alimenter le battage autour de l'IA. Nous sommes honorés de faire partie d'un groupe aussi exclusif qui partage ces normes et ces valeurs. »

Fondée en 2016, Paradox a été la première entreprise à utiliser l'IA conversationnelle dans le recrutement. Sa mission est d'aider les gens à passer plus de temps avec les gens, et non pas avec des logiciels. Elle est motivée par le fait de donner à tous ceux qui participent au processus d'embauche un assistant en IA pour éliminer les frictions et accélérer le travail de recrutement.

En mars, Paradox a lancé le premier SSC conversationnel au monde, un produit primé qui aide les grandes entreprises mondiales à rationaliser considérablement l'embauche de personnel de première ligne à volume élevé. Grâce à la puissance de l'IA conversationnelle, le SSC conversationnel de Paradox crée des expériences sans friction qui entraînent une plus grande conversion des candidats, et offre une automatisation qui permet de faire le travail manuel qui, autrement, incomberait aux gestionnaires et aux recruteurs de première ligne. Partenaire de risque de Workday, Paradox a également récemment obtenu un insigne certifié Workday pour son intégration de la planification des entrevues avec Workday Recruiting : une solution qui offre aux clients communs une expérience transparente qui relie facilement Workday Recruiting au produit de planification des conversations de Paradox.

Ensemble, les clients de Paradox et Workday ont obtenu un RCI réel et mesurable, notamment :

« Paradox nous a permis d'améliorer et de rationaliser notre processus de recrutement. L'intégration de Paradox et de Workday simplifie les choses pour nos équipes et nos candidats, ce qui nous permet de gagner du temps tout en créant une expérience de candidature plus rapide et de qualité, a déclaré Chris Gunnels, directeur de l'acquisition de talents chez Safelite. Nous avons d'abord été attirés par Paradox parce que nous avons vu un partenaire qui conçoit différemment la création d'un logiciel de recrutement. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Paradox alors que nous travaillons ensemble pour accroître l'automatisation et l'efficacité dans tous les aspects de notre processus d'embauche. »

Pour en savoir plus sur Workday AI Marketplace, qui offre un accès facile à des applications éprouvées, fiables et responsables en matière d'IA et d'apprentissage machine au sein de l'écosystème Workday, rendez-vous ici .

À propos de Paradox

Lancée en 2016, Paradox est en train de construire le premier logiciel de recrutement conversationnel au monde pour stimuler l'automatisation qui aide les gens à passer du temps avec les gens, et non avec les logiciels. Au service des clients internationaux qui ont des besoins d'embauche pour des postes horaires à haut volume et de professionnels hautement qualifiés, Olivia, l'assistante en IA conversationnelle de Paradox, fait le travail des équipes de talents pour simplifier les tâches comme la présélection, la planification des entrevues et plus encore, grâce à des interactions rapides et faciles, axées sur les appareils mobiles.

En seulement six ans, la jeune entreprise en démarrage basée à Scottsdale a gagné la confiance des plus grands employeurs du monde, y compris Unilever, McDonald's, CVS Health, Lowe's et General Motors, et a remporté de nombreux prix, dont le prix « Meilleur produit RH » de Human Resource Executive en 2019, 2021 et 2022, et des honneurs consécutifs en 2020, 2021 et 2022 comme l'un des meilleurs employeurs en démarrage de Forbes. Selon le rapport Fast 500 de Deloitte, l'entreprise a récemment été classée comme celle qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur de la technologie des RH. Pour en savoir plus sur le produit de Paradox, visitez le www.paradox.ai . Pour explorer les possibilités ouvertes au sein de son équipe, visitez careers.paradox.ai .

