SCOTTSDALE, Arizona, 24 mars 2023 /CNW/ - Paradox, logiciel d'embauche conversationnel qui aide les employeurs mondiaux comme Unilever, Nestlé, L'Oréal, CVS Health et General Motors à transformer l'embauche par l'automatisation et qui permet de recruter plus rapidement, a annoncé aujourd'hui le lancement de son SSC conversationnel . Conçue à partir de zéro pour réinventer complètement le processus d'embauche en masse, la solution vise à offrir la meilleure expérience au monde aux candidats de première ligne et aux recruteurs.

Soutenu par une interface utilisateur conversationnelle qui rend l'engagement simple et transparent, le SSC de Paradox automatise des tâches comme la sélection des exigences, la planification des entrevues, les rappels, les offres, l'intégration des nouveaux employés et plus encore. Grâce à la solution, les clients du monde entier ont déjà considérablement réduit le temps de recrutement, qui prend maintenant des heures ou des jours, et non plus des semaines. La solution offre également des expériences sans tracas que les candidats adorent.

« Nous ne voulions pas créer un SSC de plus, donc ce n'est pas ce que nous avons fait, a déclaré le fondateur et PDG de Paradox, Aaron Matos. Notre mission a toujours été d'aider nos clients à faire leur travail plus rapidement, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec les personnes, et non avec les logiciels. Nous croyons fondamentalement que les expériences de conversation deviendront la nouvelle interface utilisateur de l'entreprise, et c'est un pas dans la bonne direction pour changer ce paradigme. »

Pour les entreprises qui utilisent des plateformes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion du capital humain (HCM) pour grandes entreprises telles que Workday ou SAP, Paradox lance également des solutions pour grands volumes conçues pour fonctionner avec ces systèmes. Cela permet aux clients de voir tous les avantages de l'automatisation de la conversation et de l'embauche en masse, sans avoir à changer de SSC pour accéder à ces avantages.

« Nous avons eu le plaisir de travailler avec certains des clients de Paradox dans le cadre de nos recherches pour comprendre comment les logiciels de conversation transforment l'acquisition de talents, et l'impact que nous avons observé sur ces organisations est vraiment remarquable », a déclaré Janet Mertens, vice-présidente principale de la recherche chez The Josh Bersin Company . « De nos jours, il est très difficile pour la plupart des entreprises de trouver et de conserver des talents, et l'utilisation des vieilles astuces n'est plus la solution. Paradox revient à penser différemment sur la façon de résoudre les problèmes pour l'avenir et aide les organisations à tirer parti de nouvelles solutions créatives pour combler la pénurie de talents. »

Réinventer le SSC avec des expériences de conversation

Bien que de nouvelles versions du SSC aient émergé au cours de la dernière décennie, elles n'ont pas été conçues à des fins précises pour l'embauche d'employés horaires en masse et de travailleurs « sans bureau » qui comptent principalement sur un téléphone intelligent ou un appareil mobile pour travailler.

« Notre grande idée était que vous pouviez transformer fondamentalement le processus d'embauche -- et réduire les jours de perte de temps -- en automatisant la plupart des tâches ennuyeuses que personne n'a le temps de faire de toute façon, a déclaré le président et chef des produits de Paradox, Adam Godson. Notre objectif était de faire en sorte que l'automatisation donne l'impression de fournir un recruteur à chaque emplacement, pour chaque gestionnaire d'embauche. C'est la véritable magie -- une expérience menée par un assistant de conversation qui travaille 24 heures sur 24, partout dans le monde, pour embaucher du personnel, instantanément. »

Avec des expériences de conversation au cœur de tout :

Les recruteurs peuvent rapidement ouvrir et afficher des emplois avec quelques entrées dans une application mobile.

Les candidats peuvent postuler des emplois en quelques minutes, tout cela par texto ou clavardage.

La présélection des exigences minimales pour l'emploi peut être entièrement automatisée.

Des entrevues peuvent être programmées (ou reprogrammées) instantanément avec des candidats qualifiés.

Des rappels automatisés peuvent être envoyés pour augmenter considérablement le nombre d'expositions.

Des rappels peuvent être envoyés automatiquement lorsqu'un candidat doit réaliser d'autres étapes du processus, comme une vérification des antécédents ou une évaluation, ou remplir des documents et effectuer des tâches d'intégration avant sa première journée.

Pour les organisations qui tirent déjà parti d'un SSC de grande entreprise -- comme SAP SuccessFactors ou Workday --, les clients de Paradox peuvent conserver ce SSC et y ajouter Paradox. Cela permet aux clients qui utilisent ces systèmes de moderniser et de rationaliser le processus pour les postes à grand volume sans subir de grands remaniements. Il en résulte une transformation complète du processus d'embauche en masse, mais entièrement intégré au système de dossiers existant.

« Notre travail consiste à aider nos clients à relever leurs plus grands défis, peu importe la forme qu'ils prendront, a déclaré Aaron Matos. Souvent, cela signifie superposer Paradox à la HCM ou au SSC déjà en place. Nous avons la chance d'avoir d'excellents partenariats et d'excellentes relations avec un grand nombre des grands joueurs de l'ERP et de la HCM dans ce domaine, ce qui nous permet d'offrir des solutions qui résolvent ce qui dérange le plus nos clients, souvent avec un rendement du capital investi très évident et immédiat. »

Obtenir des résultats tangibles pour les employeurs ayant besoin d'embaucher un grand volume d'employés

Bien sûr, la mise au point de la technologie est une chose. Son déploiement à grande échelle pour obtenir des résultats concrets est un autre défi. Mais c'est là que Paradox a eu son plus grand impact. Et pas seulement en ce qui concerne le résultat net, mais aussi en ce qui concerne les personnes qui utilisent le produit chaque jour.

« Ce n'est que par commodité -- vous n'avez pas besoin d'aller devant votre ordinateur ou même d'être au travail pour voir si une entrevue a été prévue ou si un candidat a accepté une offre, a déclaré Johnny Courtemash, directeur de la formation chez Starcorp, qui possède et exploite 150 restaurants Carl's Jr. et Hardee's. Le temps que cela permet à notre entreprise d'économiser est incroyable. »

Plusieurs autres grandes entreprises clientes ont obtenu des résultats semblables. Depuis la mise en œuvre de Paradox, les clients d'un large éventail d'industries ont constaté une amélioration spectaculaire de la conversion des candidats, du délai d'embauche, de l'efficacité opérationnelle et de la satisfaction des candidats, notamment :

Réduction du délai entre la demande et l'entrevue, qui passe de quelques jours à quelques minutes

Augmentation du nombre de demandes, avec un taux de satisfaction des candidats de 99 %

Réduction de plus de la moitié du temps de recrutement pour pourvoir les postes vacants plus rapidement

Madeline Laurano, fondatrice d' Aptitude Research , une société de recherche et de conseil qui se concentre sur la façon dont les changements technologiques transforment les organisations d'aujourd'hui, a déclaré que le lancement de Paradox ouvre une nouvelle vague dans l'industrie.

« On met tellement l'accent sur ChatGPT et ce qu'il pourrait faire pour le recrutement et les ressources humaines, mais Paradox est déjà là et se place au premier rang depuis des années, a expliqué Mme Laurano. Il y a tellement de choses dans ce secteur qui exigent une connaissance approfondie du domaine, et l'équipe de Paradox a ces connaissances. Elle compte des personnes avec une véritable passion pour le recrutement et les ressources humaines, qui existent pour servir leurs clients et qui ont l'innovation au cœur de leur ADN. Il s'agit d'un grand pas en avant pour notre industrie, et je ne pourrais pas être plus enthousiasmée par la façon dont Paradox l'a façonné. »

À propos de Paradox

Lancée en 2016, Paradox est la plateforme de recrutement conversationnel derrière le premier SSC conversationnel au monde. Au service de clients comme Unilever, CVS Health, Amazon, L'Oréal, Nestlé et General Motors, Paradox aide les recruteurs et les gestionnaires d'embauche à éviter quotidiennement des heures de tâches manuelles comme la présélection des candidats, la planification des entrevues et les rappels, tout en offrant aux candidats la meilleure expérience et la plus fluide au monde.

Paradox a remporté de nombreux prix, y compris le prix Meilleur produit RH 2019, 2021 et 2022 de Human Resource Executive, et des honneurs consécutifs en 2020, 2021 et 2022 en tant que l'un des meilleurs employeurs en démarrage de Forbes. Pour en savoir plus sur le produit de Paradox, visitez le www.paradox.ai . Pour explorer les possibilités ouvertes au sein de son équipe, visitez careers.paradox.ai .

