PAPALOOK lance la PA552, la nouvelle caméra professionnelle de studio en direct

Grâce à l'éclairage annulaire amélioré de qualité studio et la luminosité réglable à trois niveaux, la fonction de luminosité de la PA552 de PAPALOOK peut être activée au besoin. L'éclairage annulaire peut également ajuster automatiquement la luminosité de l'image. Quand le circuit intégré du type DSP capte la lumière externe, de la même manière que le cerveau humain, il réagit automatiquement et intelligemment pour produire la meilleure exposition d'image. Malgré une faible luminosité, les utilisateurs peuvent vivre des expériences en direct enrichissantes. La lentille en verre CMOS de cinq couches et de calibre HD 1080 P capte les détails très fins ainsi que les couleurs naturellement vives pour créer des vidéos uniformes de 30 images par seconde.

Les deux microphones antibruit de la PA552 offrent une excellente amélioration du rapport signal-bruit, et peuvent capter et filtrer automatiquement le bruit de fond externe. Même dans un environnement bruyant, le microphone offre un niveau plus pur de qualité sonore. Le microphone omnidirectionnel capte les sons de façon plus réaliste sous tous les angles.

Pour produire des images plus réalistes, PAPALOOK adopte également la technologie avancée de reproduction de portraits afin de minimiser la distorsion et le flou, augmentant ainsi le réalisme des couleurs.

La webcam peut être fixée de façon pratique sur l'écran d'une tablette ou d'un ordinateur portable, ou placée sur le trépied offert, sur un bureau ou sur n'importe quelle surface plane. Sa configuration le rend facile à connecter et à brancher, et il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac et la plupart des logiciels de radiodiffusion et de vidéo en direct.

PAPALOOK, l'un des plus grands experts de la webcam dans l'industrie, s'est engagée à offrir aux utilisateurs du monde entier une meilleure expérience vidéo en ligne, grâce à la recherche et au développement dans des technologies de perception audiovisuelle en ligne plus innovantes. L'entreprise se concentre maintenant sur la production de webcams à haute définition 720P/1080P et 2k/4k. Commencez votre diffusion en direct par des webcams PAPALOOK. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.PAPALOOK.com.

