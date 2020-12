« Puisque dans le contexte de la pandémie mondiale, les communications et le travail en ligne sont devenus la nouvelle normalité, Papalook mettra désormais l'accent sur la création de produits qui répondront aux nouveaux besoins des utilisateurs », a déclaré David, président-directeur général de Papalook. Nous nous engageons à offrir de nouveaux produits innovateurs afin de réaliser et d'améliorer les méthodes actuelles de travail, d'apprentissage et de divertissement, pour offrir des expériences nouvelles, passionnantes et impeccables. »

L'entreprise dévoile également son plan de recherche et développement de produits visant à améliorer l'expérience des utilisateurs en matière de diffusion en continu et de vidéoconférence. Dans le but de répondre aux besoins des blogueurs en diffusion en direct ainsi qu'à d'autres situations liées aux réunions en ligne, Papalook développera des webcams grand-angle et des fonctionnalités de traitement audio intelligent en plus de ses solutions de webcam HDR 2K et 4K.

À mesure que la technologie vidéo devient plus importante, puisque, dans la nouvelle normalité, elle contribue à mettre en relation des proches et des collègues, les produits de Papalook visent à permettre aux utilisateurs de visionner, d'étudier, d'entrer en relation avec d'autres se rencontrer et de clavarder. Les produits actuels de l'entreprise comprennent des séries de caméras à focalisation fixe, ainsi que des webcams à focalisation automatique et manuelle. La caméra AF925, une webcam à focalisation automatique propulsée par le pistage de visage intelligent assisté par intelligence artificielle pour une focalisation automatique rapide et précise, représente un des meilleurs vendeurs de la marque. Elle est idéale pour immortaliser de beaux moments et enregistrer du contenu vidéo en ligne. Pour ceux qui cherchent à diffuser en continu comme un professionnel, la PA552 est la webcam professionnelle par excellence pour la diffusion. Dotée d'un objectif à focalisation fixe, la webcam offre la meilleure reproduction d'images faciales et la meilleure interprétation de couleurs, et adopte une technologie de pointe de reproduction de portraits pour une diffusion en direct réaliste.

À propos de Papalook

PAPALOOK est le créateur de produits électroniques innovants, dont des webcams 720P/1080P et 4K. PAPALOOK offre une « meilleure qualité vidéo » pour les générations d'utilisateurs de webcam avertis, passés, actuels et futurs. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web à l'adresse suivante : www.papalook.com.

