Chez Pantum, on ne fait pas les choses à moitié. Dans cette optique, l'entreprise compte améliorer et optimiser l'efficacité de ses imprimantes en permanence afin de bonifier l'expérience utilisateur. Pantum est aussi constamment animée par la volonté d'élargir son portefeuille de produits pour répondre aux différents besoins du marché. Et le lancement de la gamme Elite vient à point nommé pour plusieurs raisons : non seulement elle complète le segment haut de gamme du portefeuille de produits de Pantum, mais elle offre aussi une valeur ajoutée aux partenaires. De plus, les consommateurs ont désormais plus de choix pouvant répondre à leurs divers besoins.

D'une productivité ultime et d'un rendement inégalé, les modèles BP5100DN et BP5100DW sont capables d'imprimer 40 pages par minute (PPM) au format A4 et 42 PPM au format lettre, ce qui en fait les plus rapides de l'actuelle gamme d'imprimantes A4 de Pantum. Ils sont capables d'imprimer la première page en moins de 6,9 secondes. De plus, ces modèles d'une capacité hors pair offrent un rendement mensuel pouvant aller jusqu'à 80 000 pages grâce à un puissant bac d'alimentation multifonction pouvant contenir 60 pages. La fonction d'impression recto verso automatique permet également aux utilisateurs d'économiser 50 % de papier. Dotés d'un tambour et d'un toner séparés qui sont à la fois écologiques et économiques, ces modèles ont une structure métallique durable et robuste qui est synonyme de fiabilité continue.

Les modèles BP5100DN et BP5100DW de la gamme Elite sont également faciles à utiliser grâce à la technologie d'installation de pilote en un clic de Pantum dont ils sont munis. L'impression se lance facilement, que ce soit depuis un téléphone cellulaire, l'appli Pantum, AirPrint ou Mopria, et ces imprimantes sont dotées d'un mode silencieux garantissant un environnement de travail tranquille. Tous ces avantages font de ces modèles des produits particulièrement adaptés aux PME, aux groupes de travail commerciaux et aux utilisateurs gouvernementaux.

Forte d'un réseau de points de vente mondial qui ne cesse de s'étendre, Pantum est actuellement présente dans de nombreux pays et régions aux quatre coins de la planète. Le lancement de cette nouvelle série Elite annonce une année 2021 prometteuse pour Pantum, qui entend proposer aux consommateurs des solutions d'impression plus complètes que jamais.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes qui propose des imprimantes, des supports d'impression ainsi que des solutions et des services d'impression. L'entreprise a commencé à étendre ses activités à l'étranger en 2011 et est aujourd'hui présente dans de nombreux pays de partout dans le monde. Avec sa technologie brevetée, Pantum entend répondre aux besoins d'impression en constante évolution en offrant des produits économiques, conviviaux et écoénergétiques ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum offre également une plus grande valeur à ses clients grâce à ses produits rentables et à ses services haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1421957/Pantum_Launches_New_Global_Elite_Series_High_end_Printers.jpg

