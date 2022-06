Tous les modèles de la nouvelle série offrent une impression, une numérisation et une photocopie rapides et pratiques. La nouvelle série M7310 hérite de l'ensemble des fonctionnalités robustes et des fonctions intelligentes des produits haut de gamme de la série précédente Pantum 4S, tout en tirant parti des technologies pionnières de Pantum pour améliorer l'efficacité et la connectivité afin d'aider les entreprises à accélérer leur flux de travail.

La différence par rapport au modèle multifonction précédent, et aussi ce qui constitue une innovation, est que la série M7310 optimise la fonction de numérisation à plat. Ainsi, les utilisateurs sont en mesure de combiner plusieurs numérisations en un seul fichier et de les exporter en un seul clic, ce qui leur permet de fusionner plus rapidement les pages numériques manuellement par la suite. De plus, les nouveaux modèles prennent en charge les réseaux Wi-Fi 5G et 2,4 GHz, ce qui permet d'accélérer les vitesses de transfert sans fil tout en renforçant les capacités de lutte contre le brouillage afin d'améliorer la stabilité opérationnelle.

En outre, la nouvelle imprimante M7310 atteint une vitesse de 33 ppm lors de l'impression sur du papier de format A4. Grâce à l'impression recto verso automatique et à un écran tactile de 3,5 pouces, elle peut aider les utilisateurs à accomplir leurs tâches facilement à l'aide de la fonction d'appui et de glissement. L'imprimante comprend également une fonction d'impression confidentielle pour une protection accrue de la vie privée et des documents importants.

Dans une optique de durabilité, tous les produits de la nouvelle série mettent également en valeur la conception écologique de Pantum. La solution, qui sépare le réservoir de l'imprimante et la cartouche de toner, peut augmenter la longévité du réservoir, ce qui permet aux utilisateurs de réduire leur empreinte des déchets et de réduire au minimum l'impact sur l'environnement.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes qui propose des imprimantes, des supports d'impression ainsi que des solutions et des services d'impression. L'entreprise a commencé à étendre ses activités à l'étranger en 2011 et est aujourd'hui présente dans de nombreux pays de partout dans le monde. Avec sa technologie brevetée, Pantum entend répondre aux besoins d'impression en constante évolution en offrant des produits économiques, conviviaux et écoénergétiques ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum offre également une plus grande valeur à ses clients grâce à ses produits rentables et à ses services haut de gamme.

