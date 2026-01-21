BOULDER, Colo., le 21 janv. 2026 /CNW/ - Pantheon Regeneration PBC annonce aujourd'hui une entente d'achat de crédits de carbone catalytique de 100 000 crédits carbone par le Fonds Inlandsis, un fonds canadien de décarbonation géré par Fondaction Gestion d'actifs (FGA), afin de soutenir le développement de son premier projet de séquestration atmosphérique du carbone par les solutions fondées sur la nature. En fournissant du capital catalytique, Inlandsis joue un rôle déterminant dans le soutien au premier projet de Pantheon, Pocosin Ecological Reserve I, le premier projet commercial de restauration de tourbières aux États‑Unis.

Les tourbières comptent parmi les écosystèmes les plus riches en carbone au monde, stockant plus de carbone par hectare que les forêts et les prairies réunies. Lorsqu'elles sont dégradées, elles deviennent des sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre ; lorsqu'elles sont restaurées, elles fonctionnent comme des puits de carbone à long terme offrant aussi des bénéfices pour la biodiversité, l'eau et la réduction du risque d'incendies. Le modèle de restauration des tourbières, fondé sur la science, développé par Pantheon vise à retirer le carbone de l'atmosphère et à générer des crédits de séquestration carbone durables et de haute qualité à grande échelle.

Pour Inlandsis, cet investissement marque son entrée dans une nouvelle voie essentielle de projets de carbone fondés sur la nature, renforçant ainsi sa position de partenaire stratégique pour des solutions de financement climatique innovantes et de haute intégrité. Pour Pantheon, en collaboration avec l'Université Duke, cette entente confirme la solidité d'un projet inédit reposant sur une expertise approfondie en écologie, en actifs réels, en finance institutionnelle et en marchés des produits de base.

« Dès notre première rencontre, il était clair qu'Inlandsis et Pantheon partageaient une vision commune : traduire des systèmes naturels complexes en infrastructures climatiques attractives et de haute intégrité. » -- David Moffat, directeur général du Fonds Inlandsis.

« Le partenariat avec Inlandsis a été essentiel à notre mission afin de livrer au marché les projets fondés sur la nature de la plus grande qualité possible. » -- Tripp Wall, PDG de Pantheon Regeneration.

Ce financement s'appuie sur une base croissante de capital institutionnel aligné sur la mission de Pantheon, et contribue à l'objectif de l'entreprise : faire de la restauration des écosystèmes une voie de séquestration de carbone évolutive et investissable à grande échelle.

À propos de Pantheon Regeneration

Pantheon Regeneration restaure des paysages dégradés et développe des projets de séquestration de carbone fondés sur la nature et de haute intégrité. Les investisseurs incluent AXA IM Alts, Rodale Institute, Grantham Foundation, Trailhead Capital, McDonald Pelz et le Climate Innovation Fund de Microsoft.

À propos du Fonds Inlandsis

réé en 2017, le Fonds Inlandsis est un fonds de décarbonation qui finance des projets de réduction et de séquestration des gaz à effet de serre, tout en générant des crédits de carbone de haute qualité. Initialement soutenu par Fondaction, basé à Montréal, Québec, Canada, et par la suite par Priori-T Capital, Inlandsis est le premier fonds canadien de financement carbone canadien, et l'un des rares au monde à générer des rendements pour ses investisseurs en utilisant les marchés du carbone pour financer des projets de réduction et de captation des émissions de gaz à effet de serre. Pour en savoir plus, consultez fondsinlandsis.com.

À propos de Fondaction Gestion d'Actifs

Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Filiale de Fondaction, FGA canalise les capitaux à grande échelle vers des secteurs à fort potentiel d'impact, accélérant ainsi la transformation profonde et durable de l'économie. FGA gère actuellement des plateformes de fonds œuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire.

Pour obtenir plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca ou suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Inlandsis

Media Contact: Karin Savoye, [email protected]